أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للمستشفيات والضمان الصحي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن التوسع الاستراتيجي لذراعها المتخصصة بالتأمين "ضمان"، نحو قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الذي يشهد وتيرة نمو لافتة، بما يتوّج محطة هامة لتوسعها من مزود لخدمات التأمين الصحي إلى مقدم خدمات الضمان الشامل ضمن قطاعات متعددة. وستحمل "ضمان" بموجب هذا التوسع اسماً قانونياً جديداً وهو الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، بما يعكس اتساع نطاق عملها ويرسخ مكانتها في قطاع التأمين الديناميكي في دولة الإمارات.

ويعكس هذا التوسع المساعي الدؤوبة التي تبذلها "ضمان" لتلبية الاحتياجات المتنامية للأفراد والشركات لحماية صحتهم وممتلكاتهم وأصولهم، إذ يزودهم بمجموعة أوسع من خدمات الضمان المتكاملة. وباعتبارها ذراع الضمان التابعة لمجموعة "بيورهيلث" والمزود الرائد لخدمات التأمين الصحي في دولة الإمارات، يدعم توسع "ضمان" في قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات رؤيتها الرامية للتوسع إلى مزود شامل لخدمات الضمان، في حين ينسجم مع التزام المجموعة بتقديم الرعاية الشاملة والتغطية المتكاملة ضمن مختلف مراحل الحياة.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يعكس تطور ’ضمان‘ الرؤية الاستراتيجية الواسعة لمجموعة ’بيورهيلث‘ لتأسيس منصة متكاملة للرعاية الصحية والضمان ترتقي بالخدمات المقدمة للعملاء وتخلق قيمة ثمينة على المدى الطويل. ولاشك أن التوسع نحو قطاع الممتلكات والمسؤوليات يعزز تنوع محفظة خدماتنا وكفاءة إدارة المخاطر ضمن مختلف القطاعات، في حين يرسخ التزامنا بصناعة منظومة مستعدة للمستقبل تنسجم مع أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات".

من جانبه قال سعادة خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "نجحت ’ضمان‘ خلال نحو عقدين من الزمن بإرساء معايير متميزة للتأمين الصحي في دولة الإمارات. ويأتي هذا التوسع النوعي ليكتب فصلاً جديداً في قصة نجاحها مع توسيع نطاق تركيزها لتقديم مجموعة أوسع من حلول الضمان، واستمرارها بتبني ذات المنهجية التي يدرك العملاء أهميتها، وتضع الموثوقية والامتثال والعملاء في المقام الأول. ومن خلال حماية الأفراد والشركات والأصول، نفخر بلعب دورٍ رئيسي في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز الرفاه المستدام والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل".

وتقدم "ضمان" في الوقت الراهن خدمات التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة ملايين عميل ضمن شبكة واسعة تغطي أكثر من 3 آلاف من مزودي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ومدعومة بإطار عمليات مرن، تجمع "ضمان" بين إجراءات الاكتتاب التأميني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمليات عالية الكفاءة ورائدة على مستوى القطاع لتسوية المطالبات، وبنية متميزة لتقديم الخدمات بلغات عديدة، بما يدعم توسعها إلى قطاعات الضمان الجديدة، دون المساس بمستويات التميز التي تشتهر بها.

ووفقاً لمصرف الإمارات المركزي، ارتفع العدد الإجمالي لوثائق التأمين المكتوبة لجميع أنواع التأمين داخل دولة الإمارات إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023 مقارنةً بـ 8.4 مليون وثيقة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ومن المتوقع أن يشهد سوق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في الدولة نمواً متسارعاً إضافياً، ليصل إلى نحو 16.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، وفقاً لتقرير صادر عن Verified Market Research.

واستجابة لهذا الطلب المتنامي، ستواصل الشركة مزاولة أعمالها تحت علامتها التجارية المعروفة "ضمان"، مع تقديم منتجات جديدة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات على مراحل، مع الاستمرار بتقديم الخدمات للعملاء الحاليين. وتجدر الإشارة إلى أن "ضمان" حصلت على لقب أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس". ويؤكِّد هذا التكريم على التزامها بالتميز ورسالتها الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة.

وترسخ خطة التوسع الاستراتيجي هذه الرؤية الأوسع لمجموعة "بيورهيلث" لتطوير علم إطالة العمر والوفاء بوعدها بتقديم الرعاية الشاملة، من الوقاية إلى الحماية، وصولاً لمنظومة متصلة لخدمات الصحة والضمان.

لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين - ضمان:

الشركة الوطنية للتأمين - ضمان هي مقدم خدمات ضمان شامل ضمن قطاعات متعددة، والمؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حيث تقدم حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء شركة ضمان عام 2005، لتبدأ عملياتها التشغيلية في عام 2006 كأول شركة تأمين متخصصة في القطاع الصحي على مستوى الدولة.

في عام 2025، اعتمدت "ضمان" اسماً قانونياً جديداً وهو الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، والذي يعكس اتساع نطاق حلولها التأمينية ليتجاوز قطاع التأمين الصحي، ويشمل خدمات تأمين أوسع، بدءاً بخدمات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويأتي ذلك في أعقاب توسع محفظة منتجات الشركة عبر إطلاق الشركة لصندوق المستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، التي توفر منظومة مبتكرة لإطالة العمر وإعادة تصور مفهوم الحياة الصحية المديدة. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات وأكثر من 316 عيادة والعديد من مراكز التشخيص وحلول الضمان الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية وخدمات المشتريات والاستثمارات وغيرها.

وتحرص "ضمان" على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات في قطاع التأمين، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة. كما تدير ضمان مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي قل نظيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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