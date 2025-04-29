الرياض، المملكة العربية السعودية: إطلاق المنصة الشاملة لإدارة الإنفاق "بيمو" رسميًا في المملكة العربية السعودية، لتوفير الحلول المالية الأكثر تطورًا للشركات من مختلف الأنواع والأحجام في جميع أنحاء المملكة.

ستوفر شركة التقنية المالية النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المدعومة بتمويل قدره 19 مليون دولار أمريكي من قِبل مستثمرين عالميين، بطاقات ذكية للشركات وبطاقات افتراضية بجانب التحصيل الذكي للإيصالات إلكترونيًا والمحاسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط تتبع النفقات وإدارة الفواتير، مما يتيح للشركات السعودية تحقيق أقصى استفادة من الوقت لمزيد من الابتكار ونمو الأعمال.

من خلال تواجدها في السوق، تهدف "بيمو" إلى المساهمة في بناء منظومة التقنيات المالية المزدهرة بقلب المملكة العربية السعودية، والتي تدعمها أهداف رؤية المملكة 2030 وطموحاتها في التحوّل الرقمي كليًا للأنشطة الاقتصادية؛ إذ يتطور الاقتصاد الرقمي في المملكة بسرعة ثابته، مدفوعًا بمبادرة رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة.

ومن خلال عقد شراكة بناءة مع شركة "نيوليب"، إحدى أذرع مجموعة الراجحي، ستقوم "بيمو" بدمج منصتها المتطورة وسهلة الاستخدام لإدارة الإنفاق مع البنية التحتية المبتكرة للمدفوعات من "نيوليب"، مما يعني أن الشركات ستتمتع بالسيطرة الكاملة على شؤونها المالية، وتحسين عملياتها لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية.

نجحت "بيمو" في الوصول حاليًا إلى ما يزيد عن 6,000 مستخدم، وتُعد شراكتها مع "نيوليب" نتاجًا طبيعيًا لإطلاقها في السوق السعودي. ومع تصدر المشهد للمبادرات المدعومة حكوميًا، واللوائح التنظيمية المتطورة، والشركات الناشئة الناجحة، سينصب تركيز شركة "بيمو" خلال العام المُقبل على توفير خدمات متطورة للشركات وتوظيف الكفاءات. تولي الشركة الأولوية للمساهمة في بناء منظومة التقنيات المالية السعودية وتعزيزها، مما يضمن توفير فرص حقيقية لجيل قادم من القادة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة.

وتعقيبًا على إطلاق الشركة في المملكة، صرح "أيهم غوراني"، الشريك المؤسس لشركة "بيمو" قائلًا: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا بارزًا، وبالتالي تحتاج الشركات إلى حلول مالية ذكية وفعالة لدفع عجلة النمو. ويُعد إطلاق منصتنا في المملكة بالشراكة مع جهة موثوقة مثل "نيوليب"، بداية للتوسع في واحدة من أكثر الأسواق ذات الرؤية المستقبلية والحيوية بالمنطقة. لطالما تطلعنا للانطلاق بقلب السعودية، ونحن ملتزمون بدعم هدف المملكة للتحول الرقمي نحو مستقبل بلا نقد، كجزء من رؤية المملكة 2030".

واستكمل حديثه قائلًا: "كم يغمرنا الحماس للاستثمار في الكفاءات المحلية، وتعزيز الجيل القادم من قادة التقنيات المالية، والمساهمة في بناء منظومة تقنيات مالية مستدامة عالمية المستوى".

وبهذا الصدد، صرّح "عبدالله البراهيم"، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوليب"، قائلًا: "تتمثل مهمتنا في شركة "نيوليب" في إعادة صياغة المشهد المالي وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في عالم يتجه إلى التحوّل الرقمي شيئًا فشيئًا. وتُعد شراكتنا مع "بيمو" خطوة بارزة في هذا الاتجاه؛ حيث نوفر للشركات السعودية حلولاً سهلة لإدارة الإنفاق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتوافق مع وسائل الدفع المتطورة من "نيوليب". ويعكس هذا التعاون المُثمر رؤيتنا المشتركة لتحقيق التمكين المالي للشركات، وصنع قرارات مالية أكثر ذكاءً، مع تعزيز منظومة التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية".

يتزامن انطلاق "بيمو" داخل المملكة مع مرور ثلاث سنوات على بدء نشاط الشركة، وقد صُنفت مؤخرًا ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، وهي إحدى أهم المبادرات الداعمة لجهود دولة الإمارات في تنمية القطاعات الاقتصادية الجديدة، وضمن قائمة "فوربس" لأفضل شركات التقنيات المالية في الإمارات العربية المتحدة.

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