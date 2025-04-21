تم اطلاق مبيعات الوحدات السكنية في أحدث وجهة متعددة الاستخدامات في مركز دبي المالي العالمي، بتاريخ 16 أبريل 2025

البرج الجديد يتضمن 366 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم 1, 2, 3 وشقق الطوابق العلوية (بنتهاوس) بأربع غرف نوم، موزعة على 32 طابقاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن بيع 366 وحدة سكنية فاخرة في برج "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي بالكامل. يعكس هذا الإقبال الكبير على أحدث وجهة متعددة الاستخدامات في مركز دبي المالي العالمي، الطلب القوي على العروض السكنية الفاخرة في قلب المنطقة المالية، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة العصري.

يشغل برج "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي، الذي يطوره مركز دبي المالي العالمي، آخر قطعة أرض ضمن الموقع الأصلي لمركز دبي المالي العالمي. وسيوفر البرج وجهة حصرية ضمن المجتمع الدولي المتنامي في المركز. وبدأت مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة، التي تتراوح بين شقق بغرفة نوم نوم 1, 2, 3 وشقق الطوابق العلوية (بنتهاوس) بأربع غرف نوم، يوم 16 أبريل 2025. ومن المقرر الانتهاء من البرج في عام 2029.

يتميز "هايتس تاور" في مركز دبي المالي العالمي بموقعه المركزي في قلب مركز دبي المالي العالمي، بجوار المبنى السكني المرتقب "فور سيزونز برايفت ريزيدنسز"، كما يرتبط البرج بسلاسة بـ "جيت أفينيو"، وجهة التسوق العصرية النابضة بالحياة في قلب المنطقة المالية.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "يؤكد الإقبال الكبير على وحدات برج ’هايتس تاور‘ في مركز دبي المالي العالمي جاذبية هذا المفهوم المبتكر ، والذي يرسّخ مكانة مجتمع مركز دبي المالي العالمي في طليعة عصر جديد من أنماط الحياة المتكاملة، حيت تمتزج عناصر الراحة، والتواصل، والفخامة بانسيابية تامة. ومع استمرار مركز دبي المالي العالمي ودبي في استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، يلبّي برج ’هايتس تاور‘ في مركز دبي المالي العالمي الطلب المتزايد على أسلوب الحياة الحضرية الراقية، مقدماً وجهة مرموقة وتجربة سكنية استثنائية في واحدة من أبرز المناطق المالية على مستوى العالم".

يقدم "هايتس تاور"‘ في مركز دبي المالي العالمي لسكانه مجموعة استثنائية من المرافق العصرية المناسبة للعائلات. ويتميز التصميم الخارجي للمبنى بتكوينات هندسية متشابكة مدعومة بتصميم معماري مُستدام يدمج العناصر الطبيعية في البيئة المبنية، مما يعزز مساحات العمل المشتركة الذكية والمبتكرة والتي تعتمد على مبدأ التفاعل عن بُعد. تم تصميم البرج بعناية لتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي ولتوفير توازن مثالي بين العمل والحياة. كما سيضم البرج مجموعة مُنتقاة بعناية من خيارات التجزئة والمطاعم الراقية.

يضم البرج أيضاً باعتباره وجهة حيوية متكاملة، وسائل راحة مميزة، مثل صالة عائلية ومسبح خارجي يتم التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية مزود بأحدث التجهيزات.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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