أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في غضون ساعات من الإطلاق الحصري في جزيرة الريم، تم بيع جميع وحدات قبل الانطلاق الرسمي لمشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" من تطوير "ميريد"، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، وتصميم شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة "هيرتزوغ دي ميرون". يُعد هذا المجمع السكني المصمم على طراز المنتجعات أحد أكثر العناوين المرغوبة في العاصمة أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح نخبة من المستثمرين والمهندسين المعماريين من "هيرتزوغ دي ميرون"، ورواد القطاع، ومسؤولين دبلوماسيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية في أبوظبي. يعكس هذا الإقبال الكبير تأثير هذا المشروع العقاري الجديد، الذي طورته "ميريد" بالتعاون مع "هيرتزوغ ودي ميرون"، رواد العمارة في القرن الحادي والعشرين، ودور المشروع في تعزيز مركز جزيرة الريم كقلب أبوظبي النابض. كما شهد الحدث أول تسجيل للوحدات غير المكتملة لمشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" على المخطط ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي، الإنجاز الهائل الذي يُبرز الطلب الكبير على العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في جزيرة الريم.

استهلمت "هيرتزوغ دي ميرون" تصميم المشروع من تراث أبوظبي العريق في صيد اللؤلؤ، وهو ما تعكسه الواجهات المتلألئة بالضوء الطبيعي، مما يمنح المجمع طابعاً معاصراً متجذراً في الثقافة المحلية. يضم هذا المشروع، الذي يُعتبر أحدث جواهر جزيرة الريم، أكثر من 400 شقة بتصميم أنيق و 11 فيلا حصرية، بما في ذلك فلل "سكاي"، وفلل مطلة على الواجهة البحرية، وبنتهاوس.

هذا وتشكّل الطبيعة صميم هذا المشروع، حيث يتميز بحدائق منسقة، وأشجاراً باسقة، ومساحات خضراء هادئة تضفي على المجمع بيئة الواحات الغناء. سيستمتع السكان بمجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك أربعة مسابح خلابة، ومركز لياقة بدنية حديث، ومناطق يوغا داخلية وخارجية مخصصة، ومساحات للعناية بالصحة، وملعب بادل، وأماكن مخصصة لممارسة كرة المضرب، وحمام ثلج. كما توفر الصالات الداخلية والخارجية المزودة بمدافئ والمناطق العائلية مساحات للاسترخاء والترفيه والتواصل الاجتماعي. بالإضفاة إلى ذلك، سيضم مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" أحد أفخم ممشى في المنطقة، حيث تصطف على جانبيه المساحات الخضراء والمقاهي والمطاعم الفاخرة والبوتيكيات، والتي تطل جميعها على البحر وأفق جزيرة الريم، مع سهولة الوصول إلى الشواطئ الآسرة في الجزيرة.

وبهذه المناسبة، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "لقد هلّ المستقبل وانطلق من أبوظبي إلى العالم، حيث يُعدّ ريفييرا ريزيدنسيز مشروعاً عقارياً يُضاهي معايير أفضل المشاريع العالمية. لقد أثمر تعاوننا مع هيرزوج آند دي ميرون إنشاء مجتمع سكني يُوفر أرقى معايير الجودة والمعيشة، وعوائد مجزية، وشعوراً قوياً بالانتماء لأبوظبي وللسكان في وقت أصبحت به العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً للمساكن الفاخرة، ونحن فخورون بإسهامنا في هذا الإنجاز."

في حفل الافتتاح، أعرب مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، عن امتنانه الكبير لسوق أبوظبي العالمي وبلدية أبوظبي على دعمهما وتوجيههما المُستمر طوال مسيرة الشركة.

يعيش في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 17,800 مليونير، مما يعكس المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة مثالية لأصحاب الثروات الباحثين عن عقارات سكنية فاخرة. يساهم مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" في نمو سوق الواجهة البحرية، حيث يقدّم مجتمعاً سكنياً عمودياً تم تصميمه بأرقى معايير الدقة. من موقعه الاستراتيجي وجودة هندسته المعمارية، إلى مرافقه التي تركز على نمط الحياة، يُعتبر هذا المشروع خياراً جذاباً للمشترين المحليين والدوليين الباحثين عن منزل واستثمار دائم.

للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشاريعها، تفضلو بزيارة الموقع الإلكتروني: https://mered.ae ومتابعة صفحة الشركة الرسمية على إنستغرام.

مع نفاد جميع الوحدات قبل الإطلاق، ستفتح ميريد الإصدار التالي في الأيام القادمة. يُشجَّع المشترون المهتمون على تسجيل اهتمامهم مباشرة مع فريق المبيعات في ميريد للحصول على تحديثات أولوية.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

