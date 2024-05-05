دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2024: أعلنت شركة "الأشرم للمقاولات"، واحدة من شركات البناء والمقاولات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على عقد تنفيذ أعمال المقاولات في مشروع "لوتشه" السكني الفاخر الذي تقوم بتطويره شركة "ترف للتطوير والإستثمار العقاري"، والذي يقع في نخلة جميرا في دبي.

يتمتع مشروع "لوتشه" بإطلالات لا مثيل لها على شاطئ البحر، ويوفر لساكنيه إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرافق الراحة العصرية الفاخرة، وشقق فسيحة تتكون من غرفتين، ثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس وبنتهاوس بإطلالات بانورامية توفر معيشة راقية للذين يبحثون عن نمط حياة حصري واستثنائي.

وكان قد تم إقامة حفل وضع حجر الأساس لمشروع "لوتشه" في سبتمبر 2023، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026. وقامت "شركة ترف للتطوير والإستثمار العقاري" بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية "إم زد أركيتكتس MZ Architects" الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، لوضع تصاميم المشروع، وشركة "الأشرم للمقاولات" لتنفيذ أعمال المقاولات الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال مالك علي فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "الأشرم للمقاولات": "تلتزم شركة ’الأشرم للمقاولات‘ بتوفير التميز، الموثوقية والجودة في جميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها من خلال اعتماد النهج الشامل في التصميم والمشتريات والبناء. تحظى الشركة بتراث عريق في قطاع البناء الذي يشهد تطوراً مستمراً في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يساعدنا على الارتقاء بعروضنا. ويسعدنا أن نتعاون مع "شركة ترف للتطوير والإستثمار العقاري" لتنفيذ مشروع "لوتشه" السكني الراقي في نخلة جميرا".

من جانبه، قال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة "ترف للتطوير والإستثمار العقاري": "يسعدنا أن نرحب بشركة ’الأشرم للمقاولات‘ باعتبارها المقاول الرئيسي لمشروعنا المتميز ’لوتشه‘. إن التزام شركتنا الراسخ بصياغة أسلوب حياة عصري واستثنائي وتوفير مستويات جودة لا مثيل لها وتجارب راقية للجميع سينعكس من خلال مشروع ’لوتشه‘. ونهدف سوياً إلى الارتقاء بتجارب ومعايير المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

تشتهر "ترف للتطوير والإستثمار العقاري"، التابعة لمجموعة "ياس القابضة" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتشييد عقارات تتميز بالتصاميم الرائدة والجودة العالية وتوفير تجارب استثنائية لنمط حياة عصري. تهدف الشركة إلى تشكيل ملامح مستقبل الحياة الحضرية عن طريق إرساء معايير جديدة في مجال العقارات السكنية من خلال التركيز على التميز في الهندسة المعمارية والتصميم.



نبذة عن "الأشرم للمقاولات":

الأشرم للمقاولات هي واحدة من شركات البناء والمقاولات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بسجل مشرّف في تسليم مشاريع فائقة الجودة وفق الجداول الزمنية المقررة. ومنذ تأسيسها في عام ١٩٧٥، ساهمت محفظة المشاريع المتميزة للشركة – والتي تتنوع بين ناطحات السحاب الشاهقة إلى المشاريع السكنية والتجارية المتنوعة من حيث النطاق والحجم والتعقيد - في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفخر الأشرم للمقاولات بأصولها المتجذرة في التراث الإماراتي، وتعكس بإنجازاتها النمو الديناميكي والمتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع إرث غني يمتد لخمسين عاماً وقدراتها المتميزة في تنفيذ المشاريع المهمة، تساهم الأشرم للمقاولات بصورة فعالة في رسم المستقبل المشرق المنشود لدولة الإمارات.

تلتزم الشركة بتنفيذ مشاريعها وفقاً لأرقى معايير السلامة والكفاءة بما يضمن توفير قيمة طويلة الأجل لعملائها وأصحاب المصلحة لديها.





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