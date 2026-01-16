إطار العمل الجديد يتيح لـ"بيئة" والشركات التابعة لها إصدار أدوات التمويل الخضراء والاجتماعية والمستدامة

تقييم مستقل لمؤسسة "ديت نورسك فيريتاس" يؤكد مستويات المصداقية وثقة المستثمرين المرتفعة، مما يعكس توجهاً إقليمياً متزايداً نحو توفير أنظمة مالية مرنة

المبادرة الجديدة تمثل سابقة مالية مهمة لتحقيق أهداف "بيئة" في الحياد المناخي في إطار استراتيجيتها للاستدامة

أبوظبي: أعلنت "بيئة" عن إطلاق أول إطار عمل للتمويل المستدام بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تمويل المشاريع المستدامة المؤهلة في مختلف مراحلها التشغيلية ضمن قطاعات الاستدامة، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والتطوير العقاري. جاء ذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، المنعقدة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مما يعكس استمرار دور "بيئة" الرائد في مجالي الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة.

ويتيح إطار العمل الجديد لـ بيئة" وشركاتها التابعة إصدار مجموعة واسعة من أدوات التمويل المستدام، بما يشمل السندات والصكوك والقروض بأنواعها الخضراء والاجتماعية والمستدامة.

ويتماشى الإطار مع مبادئ التمويل المستدام لكل من رابطة سوق القروض وجمعية أسواق رأس المال الدولية، كما تم اعتماده كرأي لطرف ثانٍ من قبل "ديت نورسك فيريتاس"، الشركة العالمية الرائدة في مجالي خدمات التأمين وإدارة المخاطر.

وسيتم توظيف العائدات لتمويل مجموعة من المشاريع المؤهلة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز أثر "بيئة" الإيجابي في القطاعات الحيوية المستقبلية. وتشمل هذه المشاريع مجالات الطاقة النظيفة وإدارة النفايات وإعادة التدوير والمباني الخضراء وحلول الاقتصاد الدائري والتنقل منخفض الانبعاثات الكربونية والإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى المشاريع المجتمعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم البيئي.

يُشار إلى أن إطار العمل المالي من "بيئة" يهدف إلى تسريع وتيرة الوصول إلى عمليات صفرية الانبعاثات في دولة الإمارات بحلول عام 2040، إلى جانب دوره كركيزة أساسية لاستراتيجيتها الشاملة في الاستدامة. ويوفر إطار العمل الدعم الاستراتيجي لمجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية، مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو مبادرة طوعية وقعت عليها "بيئة" لتنفيذ ودعم أهداف التنمية المستدامة والمبادئ البيئية.

ويأتي هذا الإعلان عقب خطوات مماثلة شهدتها المنطقة، مما يشير إلى عمق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي بتمويل التحول منخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى قطاعات أكثر كفاءة في إدارة الموارد.

نبذة عن "بيئة"

تُعد "بيئة" رائدة في مجالي الاستدامة والابتكار، حيث تطوّر حلولاً متكاملة لمستقبل أكثر استدامة عبر قطاعات الاستدامة، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتطوير العقاري. ومن مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "بيئة" كمجموعة قابضة متعددة الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واضعةً الارتقاء بجودة حياة الأجيال المقبلة في صميم أعمالها طويلة الأمد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: موقعنا الإلكترون، لينكد إن، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك

