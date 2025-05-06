أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) انطلاق النسخة الثانية من "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة"، الأمر الذي يؤكد التزام البورصة بتعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارات المحتملين في مختلف الشركات العاملة في البحرين.

أقيمت فعالية إطلاق البرنامج بحضور الإدارة التنفيذية من كل من بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إلى جانب المشاركين في البرنامج والذين يمثلون 19 مؤسسة.

ومن خلال عملية اختيار دقيقة، تم اختيار 21 مرشحًا من مختلف القطاعات للمشاركة في البرنامج وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات.

بعد النجاح اللافت الذي شهدته الدفعة الأولى من برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة، والذي انطلق في مايو 2024، أُطلقت بورصة البحرين الدفعة الثانية من البرنامج. إن استمرار هذا البرنامج يجسد الرؤية المتوافقة بين بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والتي تهدف إلى إعداد نخبة من الكفاءات القادرة على شغل مواقع في مجالس إدارة الشركات.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة مروة المسقطي، مدير أول تطوير الشراكات والاستدامة والاتصالات في بورصة البحرين: "سعياً منا نحو تعزيز حوكمة الشركات في مملكة البحرين، نولي اهتماماً خاصاً للمبادرات الطموحة، وعلى رأسها برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة. ويهدف هذا البرنامج، من خلال إعداد الكفاءات القادرة على تولي مهام في مجالس الإدارات، إلى المساهمة في تنمية المهارات الفردية ودعم استقرار ونزاهة سوق رأس المال. وقد برهن النجاح الذي حققته الدفعة الأولى على أهمية هذا البرنامج وقيمته المضافة، ويسرنا أن نرى هذه المبادرة تتطور لتصبح جزءاً لا يتجزأ من جهود بورصة البحرين لتعزيز الحوكمة الفعالة."

ومن جانبها، صرحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهد BIBF قائلة: "إن هذا البرنامج يمثل خطوة ملموسة في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تزويد قادة المستقبل بالخبرات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطبيق الحوكمة السليمة. وإنه يسعدنا التعاون مع بورصة البحرين لتطوير مهارات أعضاء مجالس الإدارات في المستقبل والذين سيحملون رؤاهم ومهاراتهم القيادية إلى غرف الاجتماعات. ونتطلع إلى مواصلة هذا البرنامج الذي يساهم في تشكيل مستقبل الصناعة."

تجدر الإشارة إلى أن بورصة البحرين كانت قد أعلنت عن النسخة الثانية من برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة في فبراير 2025 الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية في مجالس إدارات الشركات، وهو ما يمكّنهم من قيادة مؤسساتهم نحو تحقيق النجاح والاستدامة من خلال تطبيق ممارسات راسخة للحوكمة.

يمتد البرنامج على 32 ساعة تدريبية على مدار خمسة أسابيع، ويديره نخبة من المدربين الدوليين وخبراء الصناعة، ويتيح للمشاركين اكتساب الرؤى والخبرات اللازمة لأداء مهام مناصبهم المحتملة في مجالس الإدارات.

ويختتم البرنامج بجلسة "محاكاة المجلس الفعلي" التي تم إعدادها لتقييم إمكانيات المرشحين واختبار قدرتهم على التعامل مع قرارات المجلس، وتحديد المجالات التي يتعين تحسينها.

نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة. ويقوم بدور محوري في تقديم البرامج والمبادرات للتدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، مما يضفي عليه الطابع العالمي.

ويلتزم المعهد بالتميّز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في المجالات التالية:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم التسويق والاتصالات على:

17815596 | media@bibf.com

www.bibf.com

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