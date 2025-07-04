ستقدم أيضاً مجموعة واسعة من الخصومات والحوافز للمشاركين المؤهلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تشارك شركة بن غاطي القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، أحد أبرز مطوري العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في "تملك العقار الأول"، وهي مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من امتلاك منازلهم للمرة الأولى في عام 2025.

وتلتزم بن غاطي، باعتبارها واحدة من 13 شركة تطوير عقاري رائدة تم اختيارها لدعم برنامج تملك العقار الأول، بتخصيص ما لا يقل عن 10٪ من وحداتها السكنية المطروحة حديثاً والحالية، التي تقل أسعارها عن 5 ملايين درهم، حصرياً للمشترين لأول مرة، مما يؤكد التزام الشركة بتيسير إمكانية تملك المنازل لسكان دولة الإمارات من جميع مستويات الدخل ويعزز رؤية دبي للتنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. ولضمان منح المشاركين المؤهلين أولوية الوصول، ستتاح الوحدات التي تخصصها بن غاطي ضمن برنامج تملك العقار الأول قبل الإطلاق الرسمي للمشاريع.

وبالإضافة إلى أولوية الوصول، ستقدم الشركة خصومات حصرية على العقارات المختارة للمشترين لأول مرة، مع حوافز مجزية صممت للعملاء المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى رسوم خدمات إدارية مخفضة.

وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "يشرفنا أن نكون جزءاً من مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تتماشى تماماً مع مهمتنا لتوسيع نطاق ملكية العقارات في دبي. صممت المزايا المالية التي تقدمها بن غاطي للمشترين المؤهلين ضمن برنامج تملك العقار الأول لجعل حلم امتلاك منزل في دبي أكثر سهولة لشريحة أوسع من السكان. فمن خلال إعطاء الأولوية لهذه الشريحة، لا نساهم فقط في نمو القطاع العقاري ودعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 للوصول إلى 1 تريليون درهم في المعاملات العقارية، بل نساعد أيضاً في بناء مجتمعات أقوى وأكثر استدامة وازدهاراً".

يأتي برنامج تملك العقار الأول في توقيت مهم من مسيرة نمو سوق العقارات في دبي. فقد أشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي قيمة المعاملات العقارية بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 114 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم مبيعات العقارات بنسبة 23٪، مع زيادة ملحوظة بنسبة 65٪ في معاملات الفلل والتاون هاوس، مما يعكس تحولاً متزايداً من الاستئجار إلى التملك.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في البرنامج متاحة لجميع سكان دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، ممن يشترون عقاراً سكنياً بنظام التملك الحر للمرة الأولى بقيمة تقل عن 5 ملايين درهم.

وتقوم بن غاطي حالياً بتطوير حوالي 20,000 وحدة ضمن نحو 30 مشروعاً في مناطق سكنية متميزة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، وموتور سيتي.

وتشتمل محفظة العقارات فائقة الفخامة من بن غاطي على مجموعة من التحف المعمارية الفريدة التي أنشئت بالتعاون مع بعض أشهر وأرقى العلامات التجارية في العالم ومنها بوغاتي، ومرسيدس-بنز، وجاكوب آند كو، وقد جذبت عملاء مميزين من مشاهير الفن والرياضة من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور ونجم الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي. وفي مايو، أطلقت بن غاطي مشروع "أكوارايز ريزيدنسز باي بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي يضم أكثر من 1,500 وحدة سكنية راقية موزعة على مساحة 232,300 قدم مربعة. أعلنت الشركة كذلك في شهر مايو عن استحواذها على قطعة أرض من فئة التملُّك الحُر تتجاوز مساحة البناء الإجمالية الممكنة فيها 8 ملايين قدم مربعة، وتصل قيمتها التطويرية المتوقعة إلى ما يزيد عن 25 مليار درهم. وتقع هذه الأرض في منطقة "ند الشبا 1" وسط "منطقة ميدان" الحيوية التي تشهد إقبالاً واسعاً في دبي، ومن المقرر أن يُقام عليها أول مجمع سكني ضخم ومتكامل تُطوره بن غاطي في الإمارة.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 50 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,600 وحدة سكنية في الأشهر الثمانية عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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