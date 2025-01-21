أعلن بنك "وياي" عن إطلاق بطاقة "أورا وياي" الجديدة بالتعاون مع مجموعة الشايع والتي أثبتت نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، ويهدف البنك من خلالها إلى تحسين التجربة الرقمية للعملاء وتلبية متطلباتهم الشرائية فيما يتعلق ببرنامج المكافآت "أورا" الذي تقدّمه مجموعة الشايع.

وقد تم إطلاق هذه البطاقة الأولى من نوعها في فعالية أقيمت بحضور الإدارة التنفيذية للبنك ممثلة بالرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية محمد العثمان، وكذلك رئيس بنك وياي آمال الدويسان والرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع جون هادن ومدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جي. كي. خليل.

ومن موقعه كأول بنك رقمي في الكويت، يسعى "وياي" إلى تقديم تجربة رقمية نوعية يتمكن عملاء وياي من خلالها استخدام بطاقة "أورا وياي" لإتمام عمليات الشراء من أي مكان داخل الكويت وخارجها وتجميع المزيد من نقاط "أورا" التي يتم استبدالها على شكل مجموعة من المزايا ضمن برنامج المكافآت "أورا"، وذلك بخطوات بسيطة لا تتعدى ثوانٍ معدودة.

أبرز مميزات بطاقة "أورا وياي" مسبقة الدفع:

المكافآت من خلال المزيد من نقاط "أورا" مع كل عملية شراء:

لغاية 30 نقطة "أورا" على كل 1 دينار كويتي يتم صرفه في المحلات التي تندرج تحت برنامج "أورا".

10 نقاط "أورا" على كل 1 دينار كويتي يتم صرفه في محلات مجمع الأفنيوز التي ليست ضمن برنامج "أورا".

نقطتين "أورا" على كل 1 دينار كويتي يتم صرفه في غيرها من الأماكن داخل وخارج الكويت.

سهولة الحصول على البطاقة الرقمية من خلال تطبيق "وياي": يمكن لعملاء "وياي" إنشاء البطاقة بشكل فوري في التطبيق والبدء باستخدامها سواء أونلاين أو داخل المحل. وباعتبارها بطاقة رقمية بالكامل، يمكن إضافة بطاقة "أورا وياي" إلى المحافظ الرقمية مثل أبل باي " Apple Pay " مما يوفر للعملاء سهولة إجراء المدفوعات السريعة والآمنة، كما تضمن هذه البطاقة الرقمية للعملاء زيادة قيمة مكافآتهم في أي وقت ومن أي مكان.

" مما يوفر للعملاء سهولة إجراء المدفوعات السريعة والآمنة، كما تضمن هذه البطاقة الرقمية للعملاء زيادة قيمة مكافآتهم في أي وقت ومن أي مكان. إضافة النقاط تلقائيًا من خلال الربط مع تطبيق "أورا": بمجرد إنشاء هذه البطاقة في تطبيق "وياي"، يتم ربطها بشكل كامل مع تطبيق "أورا"، مما يضمن إضافة النقاط تلقائيًا إلى حساب "أورا" مع كل عملية شراء. يلغي هذا التكامل الحاجة إلى إدخال النقاط بشكل منفصل بعد الدفع ويوفر للعملاء تجربة سلسة خالية من المتاعب.

وبهذه المناسبة، قال ناصر الدويسان، مدير منتجات في بنك "وياي": "نحن متحمسون لإطلاق بطاقة "أورا وياي" وتقديم تجربة ثرية فريدة من نوعها لعملائنا. شراكتنا مع مجموعة الشايع هي شهادة على التزامنا بالابتكار ورؤيتنا المشتركة لتعزيز تجربة رقمية أكثر تركيزًا على احتياجات العملاء، وهذا من ناحية أخرى يؤكد على الطلب المتزايد على الحلول المصرفية الرقمية في المنطقة."

من جهته قال نائب رئيس إدارة الولاء والمدفوعات وتحليل البيانات في مجموعة الشايع، فرانسوا أورهان، "يُعد تعاوننا مع بنك وياي الرقمي علامة فارقة على صعيد الخدمات التي نقدمها لعملائنا. فمن خلال دمج شبكتنا الواسعة من نقاط البيع بالتجزئة مع الحلول المصرفية الرقمية المتطورة لديهم، فإننا نعمل على خلق تجربة سلسة ومجزية تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء. نحن متحمسون للتعاون وتقديم خدمات رائدة لعملائنا في عالم التجزئة".

جميع المعلومات الخاصة ببطاقة "أورا وياي" متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك www.weyaybank.com أو في تطبيق "وياي" المتوفر على متجر أبل App Store ومتجر جوجل بلاي Google Play.

بنك "وِياي" هو أول بنك رقمي في الكويت يسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة مصممة لمواكبة العصر الرقمي الذي نعيشه. يقدم "وِياي" مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا الرقمية عبر تطبيقه سهل الاستخدام مع التركيز على السرعة ومعاير الأمان المطلوبة.

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