مسقط : تأكيدًا على سعيه الدؤوب نحو التميز، توج بنك نزوى – البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – بجائزتين خلال الدورة الحادية عشر من قمة العصر الجديد للصيرفة "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك ضمن فئة البنوك متوسطة الحجم". عُقدت القمة تحت رعاية معالي أحمد المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، وقد جمعت نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي، وخبراء الصناعة، وصنّاع السياسات المؤثرين، والمتخصصين في التكنولوجيا المالية، لتشكل منصة حصرية اتسمت بنقاشات عالية المستوى وفرص تواصل متميزة. وقد تسلم الجائزتين نيابةً عن البنك الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.

وفي إطار تسليط الضوء على أهمية مشاركة البنك وإنجازاته، صرّح الفاضل طارق عتيق، قائلاً: " إن الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين يعكس بوضوح التزام بنك نزوى الراسخ بالتميز، والثقة العميقة التي بنيناها مع شركائنا على مر السنين. ومع ذلك، فإن حضورنا في منصة (قمة العصر الجديد للصيرفة) يتجاوز حدود الاحتفاء بالتكريم، ليجسد مشاركتنا الفاعلة في النقاشات الهادفة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة؛ حيث نفخر عبر حضورنا في أعمال هذه القمة بمشاركة خبراتنا العميقة ورؤيتنا الاستشرافية لمستقبل الخدمات المالية الرقمية. إن مثل هذه المنتديات تتيح لنا المساهمة بفعالية في صياغة الحوار الدائر حول التحول الرقمي. ونحن ملتزمون بقيادة المسيرة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء منظومة مصرفية آمنة ومبتكرة للغاية—بما يسهم في نهاية المطاف في ترسيخ ثقة العملاء وتلبية تطلعاتهم المتنامية في العصر الرقمي".

وقد شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، أبرزها جلسة بعنوان: "التمويل الفوري والمخاطر الواقعية: إعادة التفكير في العمل المصرفي لعهد جديد"، والتي شارك فيها الفاضل عمران أوان، مدير أول المعاملات المصرفية في بنك نزوى؛ حيث سلط الحوار الاستراتيجي الضوء على الصعود المتنامي لنماذج الصيرفة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التوجيه (Agentic Banking)، وبحث أثرها العميق في تعزيز الكفاءة التشغيلية وصنع القرار. وعلاوة على ذلك، تطرقت الجلسة إلى الأهمية البالغة لبناء الثقة الفورية في عصر المعاملات اللحظية، وتعزيز المرونة السيبرانية لمواجهة التهديدات الرقمية المتطورة، إلى جانب الدور الناشئ لترميز الأصول (Tokenization) والأصول الرقمية في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية. كما أكد النقاش على أن تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية وتبني جيل جديد من مفهوم التمويل المفتوح (Open Finance 2.0) يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم التعاون المشترك في المنظومة المالية، وتقديم تجارب مصرفية سلسة ومخصصة للغاية عبر حلول الدفع الخفية والتمويل المدمج، مع الاستفادة من التقنيات السحابية والبيانات الذكية لتعزيز القدرة التنافسية المستدامة.

وفي هذا السياق، يمضي بنك نزوى بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالته الرامية إلى إعادة صياغة مشهد الصيرفة الإسلامية، من خلال الدمج بين مبادئ الشريعة السمحاء وأحدث التقنيات المصرفية المتطورة. ويسعى البنك، مستنداً إلى رؤية استراتيجية واضحة ومستنداً إلى إستراتيجيته الحصيفة، إلى تسريع وتيرة رحلته في التحول الرقمي. ومن خلال اعتماده على قيم الابتكار، ومحورية العملاء، وبناء الشراكات التعاونية القوية على رأس أولوياته، لا يقتصر دور بنك نزوى على تعزيز ميزته التنافسية فحسب، بل يمتد ليكون محركاً فاعلاً في دفع عجلة النمو المستدام والازدهار الاقتصادي في السلطنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

