الدوحة، قطر - نجح بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) ("البنك" أو "بنك لِشا") في إتمام عملية التخارج من شركة "ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة"، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال المجوهرات الفاخرة، بحيث قدرت قيمة الشركة عند التخارج ﺑـ 70مليون جنيه إسترليني. بلغت حصة بنك لِشا من هذا التخارج 35 مليون جنيه إسترليني باعتباره الشريك الذي يمتلك 50٪؜ من الأسهم، وهو يشكّل عائدًا استثماريًا يتوافق بشكل سلس مع الأهداف الاستراتيجية لبنك لِشا في تحسين محفظته الاستثمارية وتعزيز الكفاءة وبما يتماشى مع التوجهات الاستثمارية الحالية.

تأسست شركة "ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة" عام 1962، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتدير متجرها الرئيسي في شارع نيو بوند - لندن. كما تدير متاجر إضافية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، ولديها فروع في قطر والكويت. تشتهر الشركة بمجموعاتها الفاخرة وعملائها المتميزين، بما في ذلك أفراد العائلات المالكة وأصحاب الثروات الكبيرة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

في عام 2014، استحوذ بنك لِشا على حصة 50% في شركة "ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة"، وقام بدعم الشركة لتوسيع نطاقها. وبالتالي، يعكس هذا التخارج الاستراتيجي الجهود المستمرة للبنك في إعادة تخصيص الموارد نحو المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيته المتطورة.

في هذه المناسبة، علّق السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، على الصفقة قائلاً: "يعكس هذا التخارج الناجح التزامنا بتحقيق عوائد كبيرة، ويجسّد رؤيتنا الاستراتيجية في إدارة محفظة الاستثمار وإعادة تنظيمها. لقد أتاحت لنا عملية بيع حصتنا في شركة ديفيد موريس انترنشونال المحدودة، وهي أحد الأصول القيمة ضمن محفظتنا المتنوعة، فرصة إعادة توجيه استثماراتنا نحو فرص جديدة تتماشى بشكل أفضل مع خططنا الاستراتيجية."

وأضاف صهيب المبروك، رئيس قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات في بنك لِشا قائلاً: "كانت شركة "ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة" جزءًا قيمًا من محفظتنا، حيث احتلت موقعًا فريدًا في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة مع إمكانات نمو كبيرة. إن تخارجنا الناجح من هذا الاستثمار هو دليل على نهجنا الاستثماري المنضبط وتركيزنا على تحقيق الربحية والنمو المستدامين. وسنواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة تُمكّننا من الحفاظ على حضورنا في السوق وتعززه، مع ضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا."

بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز.

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