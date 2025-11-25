افتتاح مكتب "بنك سي آر دي بي" في مركز دبي المالي العالمي يمثل إنجازاً مهماً كأول بنك من شرق أفريقيا يؤسس حضوراً له في المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

خطوة استراتيجية تعزز شبكة "بنك سي آر دي بي" العالمية، وتربط العملاء الإقليميين بالفرص المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الخليجية ككل لتحقيق نمو مستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "بنك سي آر دي بي"، المؤسسة المالية الرائدة في تنزانيا، عن حصوله على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتأسيس مكتب في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يمثل إنجازاً تاريخياً كأول بنك في منطقة شرق إفريقيا يحصل على هذا الترخيص.

يؤكد هذا الإنجاز الرائد دور "بنك سي آر دي بي" كبنك رائد في القطاع المصرفي الأفريقي، حيث يوسع نطاق عملياته خارج الحدود ويربط شرق ووسط أفريقيا بمنطقة الخليج والأسواق العالمية. ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه إنجازاً رمزياً فحسب، بل سيشكل المكتب الجديد جسراً استراتيجياً لفتح آفاق جديدة للتجارة، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو المستدام للمؤسسات والمجتمعات والاقتصادات الوطنية على حد سواء.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً من التطور والريادة، يقدم "بنك سي آر دي بي" خدماته اليوم إلى أكثر من خمسة ملايين عميل في تنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال محفظة متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة والحلول الرقمية. ويسهم هذا الإرث من الابتكار والشمولية في تمكين البنك من قيادة عملية دمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي من موقع قوة.

وتم تعيين جاكسون كيهينغو ممثلاً رئيسياً لقيادة العمليات في دبي، حيث سيعمل بالتنسيق مع قيادة البنك لتحقيق هذا الطموح الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بانضمام ’بنك سي آر دي بي‘ كأول بنك من منطقة شرق أفريقيا يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي. ويؤكد انضمام البنك دور المركز كبوابة للبنوك التي تسعى للتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيتمكن ’بنك سي آر دي بي‘ من خلال الانضمام إلى منظومتنا، من الوصول إلى بنية تحتية مالية راسخة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وفتح فرص جديدة للنمو المستدام. ونتطلع إلى دعم ’بنك سي آر دي بي‘ في تحقيق أهدافه الاستراتيجية من دبي".

من جانبه، قال عبد المجيد نسيكيلا، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ "بنك سي آر دي بي": "يعد دخولنا إلى مركز دبي المالي العالمي مبنياً على رؤية واضحة وأهداف محددة، إذ يعكس قناعتنا بأن مستقبل منطقة شرق أفريقيا لا يكمن فقط في النمو المحلي، بل في التواصل الفعال والجريء مع العالم. وبتأسيس مكتب لنا في أحد أبرز المراكز المالية العالمية، نفتح آفاقاً جديدة لعملائنا ومجتمعاتنا لتحقيق النمو والازدهار، وبناء مستقبل مزدهر وشامل ومستدام. ويعد هذا جوهر ريادة ’بنك سي آر دي بي‘ المتمثل في تغيير حياة الناس وتنمية الاقتصادات لتحقيق أقصى إمكاناتها".

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـنا:

نيفين وليم

بيرسون | bursonglobal.com

nivine.william@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

3622451 4 971

rasha.mezher@difc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات