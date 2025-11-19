المنامة، أعلن بنك ستاندرد تشارترد البحرين عن إطلاق صناديق "سيغنتشر - سي آي أو" الإسلامية، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة والعالم على حلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسوف تُتاح "صناديق سيغنتشر – سي آي أو" لعملاء البنك من الأفراد وقطاع إدارة الثروات في 12 سوقاً حول العالم، وقد صُممت لتمكين المستثمرين من الوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المعتمدة لدى إدارة الاستثمار الرئيسية للبنك من خلال مجموعة من المحافظ العالمية المتنوعة التي تضم صناديق متعددة الأصول وصناديق متداولة في البورصة، وتشمل الأسهم والسندات العالمية والسلع والاستثمارات البديلة والسيولة النقدية، بما يوفر للمستثمرين تنويعاً متوازناً يعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة ضمن بيئة استثمارية عالمية.

وقد تم تصميم مجموعة "سيغنتشر – سي آي أو الإسلامية" لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في حلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل المرحلة الأولى من الإطلاق صندوقين متميزين هما صندوق "سيغنتشر – سي آي أو" الإسلامي للنمو و"صندوق سيغنتشر – سي آي أو الإسلامي للدخل"، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع المجموعة لتضم أربعة صناديق استثمارية متنوعة.

وبهذه المناسبة صرّح الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين، قائلاً: "يمثل إطلاق صناديق "سيغنتشر – سي آي أو" الإسلامية خطوة نوعية تعكس التزامنا بتقديم حلول استثمارية متكاملة تجمع بين خبرتنا العالمية الواسعة وقدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين، حيث أننا شهدنا إقبالاً متزايداً على صناديق "سيغنتشر – سي آي أو" في مختلف الأسواق التي نعمل بها، وهو ما يؤكد ثقة العملاء في كفاءتنا وخبرتنا في تقديم استشارات مالية متخصصة تمكّنهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق صناديق "سيغنتشر – سي آي أو" الإسلامية كخطوة هامة تهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا."

يأتي إطلاق هذه الصناديق في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الإسلامي نمواً متسارعاً ومستداماً، إذ تُقدّر قيمة الأصول الإسلامية العالمية بنحو 5.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويستند الصندوقان إلى خبرة إدارة الاستثمار الرئيسية في ستاندرد تشارترد، التي تجمع بين إرث مصرفي عالمي يمتد لأكثر من 170 عاماً وخبرة واسعة في إدارة المحافظ متعددة الأصول، إضافة إلى قدرة فائقة في التعامل مع الأسواق المعقدة والمتغيرة بفعالية عالية.

كما ستتيح الصناديق الإسلامية الجديدة الاستفادة من خبرات ستاندرد تشارترد وشركة أدِتوم المحدودة لإدارة الاستثمارات وشركة لازارد لإدارة الأصول، حيث يوفر هذا التعاون للمستثمرين مزايا استثنائية بفضل التكامل بين قدرات هذه المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة والتي تتمتع بسجل حافل من الكفاءة والموثوقية في تخصصاتها

ولمزيد من المعلومات حول صناديق سيغنتشر – سي آي أو الإسلامية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين.

