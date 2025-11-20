تدعم هذه المبادرة الرائدة أهداف التوطين في القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوافق مع رؤية إمارة رأس الخيمة 2030.

افتتح بنك دبي التجاري، أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسميًا مركز اتصال العملاء في إمارة رأس الخيمة.

جرت فعاليات حفل الافتتاح بحضور سعادة/ أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي البنك.

يعمل المركز بقيادة وكادر إماراتي بالكامل، مما يعكس التزام البنك بتحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية إمارة رأس الخيمة 2030، التي تحدد أهدافاً طموحة لتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وتطوير الجيل القادم من القوى العاملة الوطنية.

كما يمثل المركز الجديد خطوة هامة في استراتيجية بنك دبي التجاري لتطوير خدماته. إذ تعمل فيه فرق متخصصة ومدرّبة على إدارة المكالمات والرد على المحادثات عبر القنوات الرقمية للبنك، مما يوسع قدرة البنك على تقديم دعم شخصي وسلس لعملائه. كما يعزز وجود البنك في إمارة رأس الخيمة ويقوي المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، بما يكمل استراتيجية البنك في تقديم الخدمات متعددة القنوات.

وتعليقًا على ذلك، قال سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: "على مدى أكثر من خمسة عقود، ساهم بنك دبي التجاري في مسيرة النمو التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم شعبها. ويُعد افتتاح مركز اتصال العملاء في إمارة رأس الخيمة علامة فارقة تجمع بين التزامين أساسيين: تقديم خدمات متميزة لعملائنا وخلق فرص لمواطني الدولة".

والجدير بالذكر أنّ مركز الاتصال في رأس الخيمة سيُوفّر في مرحلته الأولى فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، تشمل مسارات وظيفية في المناصب الإشرافية والإدارية.

من جانبه، علق الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، على الفرص المتاحة للمواهب الوطنية قائلاً: "سيُوفر مركز الاتصال الجديد مسارات واضحة لتطوير الحياة المهنية، وبرامج تطوير قيادية منظمة تركز على مهارات الإدارة والتفكير الاستراتيجي وصنع القرار. ونهدف من خلال ذلك، إلى رعاية وتنمية قادة المستقبل والمساهمة بشكل مستدام في نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

وحتى عام 2024، سجل البنك أصولًا إجمالية بقيمة 140.2 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.03 مليار درهم، مما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، النخبة، الجهات الخاصة، والأعمال، والشركات والمؤسسات، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز.

ويدعم بنك دبي التجاري، المعترف به على مستوى الابتكار والريادة الرقمية، بقوة الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية، وتمكين المواطنين الإماراتيين، والشراكات الاستراتيجية.

