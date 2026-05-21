فيصل الفليج:

الحساب الجديد يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها ويكافئهم على الإدارة المالية الذكية

في إطار جهوده المتواصلة لدعم روّاد الأعمال والمبادرين، وتأكيداً لالتزامه بتوفير حلول مصرفية مبتكرة تعزز المرونة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق حساب «تحت الطلب اليومي» الجديد، وهو حل ادخاري متطور صُمم خصيصًا لتمكين هذه الشركات من إدارة أموالها بمرونة وسهولة، مع تحقيق فوائد مجزية.

يمنح هذا المنتج المبتكر أصحاب الأعمال فرصة تنمية مدخراتهم دون المساس بالسيولة، ما يوفر لهم طريقة أكثر ذكاءً لإدارة التدفقات النقدية.

وبإمكان أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن فتح حساب «تحت الطلب اليومي» دون حد أدنى للرصيد، ليحصلوا على فائدة يومية تودع مباشرة في الحساب، مع حرية الوصول الكامل للأموال في أي وقت.

كما يتيح الحساب الادخار بعملات متعددة تشمل الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، واليورو، إضافة إلى بطاقة سحب آلي مجانية تمنح أصحاب الأعمال سهولة أكبر في إدارة معاملاتهم اليومية دون أي تعقيدات.

وبمناسبة الإطلاق، يقدم بنك الكويت الوطني جائزة نقدية تصل إلى 1,500 دينار كويتي لعملاء حساب «تحت الطلب اليومي»، بشرط محافظتهم على متوسط الرصيد المطلوب لكل شهر خلال الـ 90 يومًا الأولى من تاريخ أول إيداع في الحساب، حيث يتم تحديد قيمة الجائزة بناءً على أقل رصيد تم الحفاظ عليه خلال هذه الفترة، على أن تُودع الجائزة في حساب الفائز بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب أول للرئيس – رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني، السيد/ فيصل الفليج: "في بنك الكويت الوطني، ندرك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجمع بين تحقيق النمو والحفاظ على السيولة، ولذلك أطلقنا حساب «تحت الطلب اليومي» ليمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها - فائدة يومية، وصول كامل للأموال، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب – مع مكافأتهم على الإدارة المالية الذكية".

وأكد الفليج أن هذا المنتج المبتكر يجسد التزام بنك الكويت الوطني بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول مصرفية متطورة تسهّل تعاملاتها وتدعم خططها للنمو، موضحاً أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات تواكب احتياجات الأعمال وتساعدها على تحقيق الاستدامة المالية في ظل بيئة اقتصادية تنافسية.

يأتي إطلاق حساب «تحت الطلب اليومي» كخطوة جديدة ضمن استراتيجية «الوطني» الرامية إلى تعزيز دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين إدارة السيولة، وتوفير خيارات ادخارية مرنة تدعم توسع الأعمال وتطلعاتها المستقبلية.

-انتهى-

#بياناتشركات