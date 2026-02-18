وقع بنك العز الإسلامي ومجموعة طلعت مصطفى اتفاقية لتقديم حلول التمويل السكني لعملاء البنك الراغبين في امتلاك منزل في مشروع "جود" ومشروع "يمال".

وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل العملاء على معدلات تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع "جود" بمدينة السلطان هيثم، الذي يضم ٧٧٤٦ وحدة سكنية، تتراوح بين فلل فاخرة وشقق عصرية. يُخصص ما يقارب ٥٠٪ من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء والمفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني ١٥٪ من المشروع، مما يضمن بيئة مستدامة وغنية بالخضرة. صُمم مشروع "جود" ليكون مجتمعًا متكاملًا يوفر مرافق التسوق، والترفيه، والإدارة، والرياضة، والخدمات الاجتماعية، ليخلق نمط حياة يجمع بين الفخامة والابتكار كما سيحصل عملاء بنك العز الإسلامي على أسعار تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع "يمال" بولاية السيب، الذي يضم فندقًا فاخرًا على شاطئ البحر، وشققًا فندقية، بالإضافة إلى ٦٢٢٠ وحدة سكنية، تشمل فللًا، وأكواخًا شاطئية، وشققًا. يُخصص ما يقارب ٥٠٪ من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء، والمسطحات المائية، والشواطئ المفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني ١٥٪ من الأرض، مما يضمن بيئة صحية، وواسعة، وجميلة.

ستُمكّن مشاريع جود ويمال، باعتبارها مجمعات سياحية متكاملة، الأجانب من شراء عقارات سكنية بنظام التملك الحر في سلطنة عُمان، مع ما يصاحب ذلك من مزايا الإقامة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع المشترين الدوليين الباحثين عن فرص تغيير نمط حياتهم، وامتلاك منازل ثانية، والاستثمار العقاري طويل الأجل في عُمان.

وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية قال سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك العز الإسلامي: "نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسهل على عملاء البنك شراء منازل في مشروع "يمال" ومشروع "جود". إن حلول التمويل السكني لدى بنك العز الاسلامي متنوعة ومرنة وتوفر خيارات عديدة يتناسب مع احتياجات عملائنا. ونسعى دائمًا إلى تسهيل وتقديم منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تحقق الفائدة المرجوة للعملاء"

والجدير بالذكر أن بنك العز الإسلامي يسعى إلى الشراكة مع مختلف شركات التطوير العقاري، بهدف تقديم حلول متعددة للعملاء في شراء المنازل التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم في مختلف أنحاء السلطنة.

-انتهى-

#بياناتشركات