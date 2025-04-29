في إطار دعمه المتواصل لحملة "لنكن على دراية"، يواصل بنك الخليج توعية عملاء البنوك بأهمية استخدام التطبيقات الآمنة، مثل تطبيق "سهل"، لدفع الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة.

وحذر البنك من مخاطر الثقة المفرطة في محركات البحث على الإنترنت، مؤكداً علي ضرورة التحقق من صحة المواقع والمنصات الإلكترونية قبل البدء في تنفيذ خطوات الدفع أو إدخال البيانات الشخصية والمصرفية.

وشدد البنك على أهمية التأكد من أن الموقع المستخدم هو الموقع الرسمي للجهة المعنية، مضيفًا أنه لا ينبغي الاعتماد الكلي على محركات البحث، إذ قد تكون نتائج البحث غير دقيقة أحيانًا، وقد تقود المستخدم إلى مواقع مزيفة تتصدر النتائج دون أن تكون موثوقة.

وأشار البنك إلى أن المحتالين قادرون على تقليد تصميم وهوية العديد من المؤسسات الشرعية، ما يمكنهم من خداع المستخدمين عبر مواقع إلكترونية مزيفة، الأمر الذي قد يعرّضهم لمخاطر كبيرة، من أبرزها الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بياناتهم المصرفية.

كما نصح البنك المتصفحين والباحثين عن المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات المعروفة بضرورة التحقق من أن عنوان الموقع (URL) يتطابق مع العنوان الرسمي، مع التأكد من وجود بروتوكول HTTPS وأيقونة القفل، ومقارنة نتائج البحث بالموقع الأصلي للتحقق من صحتها.

يُذكر أن حملة "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، تهدف إلى تعريف عملاء البنوك بأبرز الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدرتهم على إنجاز معاملاتهم بأمان، بما يضمن سلامة العمليات المصرفية، ويعزز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، إلى جانب التعريف بمزايا المعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها، وتحقيق الأمن السيبراني.

-انتهى-

#بياناتشركات