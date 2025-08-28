(المنامة، مملكة البحرين): نظم بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز البحرين" مؤخرًا برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا متقدمًا لأبناء موظفيه بعنوان ورشة "مشروع العمر". وجاءت هذه المبادرة في إطار التزام بنك البركة الإسلامي الراسخ بدعم التعليم وتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الترابط بين الأسرة والمجتمع والعمل.

وشارك في البرنامج عدد من أبناء موظفي البنك ممن تتراوح أعمارهم بين 9 و 15 عامًا، حيث خاضوا تجربة تعليمية تفاعلية ساعدتهم على تنمية مهاراتهم الشخصية، وتوسيع مداركهم في مجالات الثقافة المالية والتفكير الإبداعي والقيادة. وتضمن البرنامج أنشطة عملية متنوعة، شملت المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال من خلال ورش عمل تفاعلية وتحديات ممتعة مصممة خصيصاً للفئة العمرية المشاركة، مما خلق بيئة تعليمية محفزة تجمع بين المتعة والفائدة.

وإلى جانب الورش التفاعلية، تضمن البرنامج جولة تعريفية شملت عددًا من إدارات البنك، أتيحت من خلالها للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على طبيعة العمل المصرفي وآليات تقديم الخدمات المالية، إلى جانب دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، صرّحت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين، قائلة: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك البركة الإسلامي في تنفيذ ورشة "مشروع العمر"، التي لا تقتصر فقط على تعزيز روح الريادة لدى الشباب، بل تعمل أيضاً على تقوية الرابط الحيوي بين التعليم والأسرة وبيئة العمل. في إنجاز البحرين، نؤكد التزامنا المستمر بتزويد الشباب بالمهارات والعقليات اللازمة لتأهيلهم كقادة ورواد أعمال في المستقبل. ويُعتبر هذا التعاون نموذجاً بارزاً لكيفية تحقيق أثر إيجابي على الجيل القادم من خلال الجهود المشتركة.

بينما صرح السيد عبدالله صويلح، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: "نحن سعداء بالتعاون مع 'إنجاز البحرين' لتنظيم هذا البرنامج الرائد الذي يجسد التزامنا الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وإيماننا بدور القطاع المصرفي في بناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن وتأهيلهم ليكونوا جيل الغد الواعد من القادة ورواد الأعمال."

وأضاف قائلاً: "نؤمن في بنك البركة الإسلامي بأن الاستثمار في الجيل القادم هو استثمار في مستقبل مجتمعنا واقتصادنا. ومن خلال هذا البرنامج المتميز، حرصنا على تزويد أبنائنا بأساسيات ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والعمل الجماعي لديهم، بما يسهم في إعدادهم بصورة أفضل لمستقبلهم الدراسي والمهني."

وتُعد مؤسسة إنجاز البحرين من أبرز المؤسسات الرائدة في إعداد الناشئة والشباب من خلال برامجها التعليمية المتخصصة في الثقافة المالية وريادة الأعمال. فيما يُعتبر بنك البركة الإسلامي من المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984م في تقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويحتل اليوم مكانة مرموقة بين البنوك الإسلامية في المنطقة والعالم.

-انتهى-

#بياناتشركات