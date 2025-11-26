الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الاستثمار عن تعيين راكان شياب مستشاراً عاماً للشؤون القانونية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة القانونية ورفع كفاءة العمل القانوني في مرحلة محورية من مسيرة التحول التي يشهدها البنك.

ويُعدّ راكان أحد أبرز الكفاءات القانونية في المنطقة، حيث يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات القانون المصرفي والتجاري والصفقات الاستراتيجية والتقاضي التجاري وتقديم الاستشارات القانونية التنفيذية. وكان آخر منصب شغله هو رئيس الشؤون القانونية لمنطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقطاع الشركات التجاية والمؤسسات المالية في بنك ستاندرد تشارترد، حيث قاد خلالها ملفات قانونية معقدة وعابرة للحدود وأسهم في صياغة السياسات القانونية ضمن خطط التحول المؤسسي الكبرى.

كما سبق لراكان أن عمل في مؤسسات قانونية ومالية بارزة مثل مكتب التميمي وشركاؤه وبنك HSBC، ما منحه مزيجاً فريداً من المعرفة العميقة بالتشريعات الإقليمية وأفضل الممارسات العالمية.

في دوره الجديد، سيتولى راكان قيادة المنظومة القانونية للبنك وتطويرها لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً لأعمال البنك، مرتكزة على التمكين القانوني الاستباقي وتعزيز ثقافة الأداء المرتكز على الحوكمة وتوفير الدعم القانوني بما يواكب تطلعات البنك المستقبلية.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "هذا التعيين لا يمثل مجرد إضافة قانونية، بل هو استثمار استراتيجي في طريقة تفكيرنا ونهجنا القيادي. راكان يتميز برؤية قانونية حادة وحس تجاري عميق. قيادته ستمنحنا الوضوح والسرعة والثقة اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق النمو المستدام."

يعكس هذا التعيين التزام بنك الاستثمار المستمر ببناء فريق تنفيذي عالي الكفاءة، قادر على قيادة البنك بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو المنضبط والكفاءة والثقة المؤسسية.

نبذة عن بنك الاستثمار:

تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الإستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الإستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الإستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الإستثمار.

