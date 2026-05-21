دبي/لوكسمبورغ، [21] مايو 2026 – أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ ومجموعة "سي بي آي بروبرتي"، إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في قطاع العقارات، عن نجاحهما في استكمال صفقة تسهيل قرض مصرفي بقيمة 367.3 مليون درهم (ما يعادل نحو 86 مليون يورو) لتمويل محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة في دبي.

وتمتلك "سي بي آي بروبرتي" 19 وحدة سكنية فاخرة في دبي، من بينها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء من قبل عدد من أبرز المطورين العقاريين المحليين. وتتوزع هذه العقارات على أربعة من المشاريع السكنية الأكثر تميزاً في المدينة، تشمل مشروع "بولغري لايتهاوس" السكني في جزيرة "جميرا باي"، ومشروعي "كازا كانال" و"ون كانال" على قناة دبي المائية، ومشروع "مستر سي ريزيدنسز داون تاون" في منطقة وسط مدينة دبي.

وسيتم استخدام التسهيل المصرفي المذكور في تغطية جزء كبير من الدفعات المؤجلة المستحقة على محفظة المشاريع التطويرية لمجموعة "سي بي آي بروبرتي" خلال عامي 2026 و2027، مما يعكس ثقة بنك الإمارات دبي الوطني بجودة الأصول العقارية التي تمتلكها المجموعة وبمصداقيتها كمقترض.

ويعكس استثمار "سي بي آي بروبرتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها العميق بمكانة دبي المستمرة كوجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الباحثين عن مساكن فاخرة، وذلك في ضوء ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية ممتازة، وبيئة آمنة، وحيوية اقتصادية، وترابط واسع مع جميع أنحاء العالم، عدا عن الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد عالمياً للأعمال والاستثمار. وتعتزم مجموعة "سي بي آي بروبرتي" بيع هذه العقارات على مراحل عقب اكتمالها بهدف تحقيق عوائد مجزية في سوق لا تزال تستقطب المشترين من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام.

تؤكد هذه الصفقة أيضاً مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مالي مفضل وموثوق للشركات العقارية العالمية الراغبة في دخول السوق الإماراتية، حيث يوفر حلولاً تمويلية محلية مصممة خصيصاً لدعم احتياجاتها. وتمت هيكلة التسهيل المصرفي بما يتوافق مع طبيعة التدفقات النقدية ودورة حياة الأصول ضمن استراتيجية الاستثمار المرحلية لمجموعة "سي بي آي بروبرتي"؛ وتساهم مراعاة البنك لمثل هذه الاعتبارات في حفز توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي، مما يرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهةً رائدةً للاستثمارات العقارية العالمية الموجهة لذوي الملاءة المالية العالية.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد غرينباوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي بي آي بروبرتي": "يسرّنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة المبتكرة التي تُعزز مرونة مجموعتنا وتؤكد جودة استثماراتنا في دبي".

ومن جانبه، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يعكس التسهيل المصرفي المقدّم لمجموعة ’سي بي آي بروبرتي‘ التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم الشركات الرائدة عبر توفير حلول تمويلية مصممة خصيصاً لتمكين نموها على المدى الطويل. كما تجسّد هذه الصفقة خبرتنا المتميزة في هيكلة تسهيلات القروض الاستراتيجية، وتُعزز الثقة بمرونة المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار زخم الاستثمار الإقليمي".

تُضاف هذه الصفقة إلى السجل الحافل لبنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية مُصممة خصيصاً لتناسب مختلف مراحل دورة الاستثمار العقاري، مما يُرسخ مكانته شريكاً مفضلاً للمستثمرين العالميين الراغبين بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

نبذة عن مجموعة "سي بي آي بروبرتي"

تُعدّ مجموعة "سي بي آي بروبرتي" إحدى أكبر شركات العقارات وأكثرها تنوعاً في أوروبا. فهي شركة رائدة وموثوقة ومالكة لعقارات عالية الجودة تجمع الناس وتوفر مساحاتٍ تتيح للشركات والأفراد الازدهار. تتمتع الشركة بخبرة تزيد عن 30 عاماً في امتلاك وإدارة العقارات في منطقة وسط وشرق أوروبا، لا سيما في العواصم النابضة بالحياة برلين وبراغ ووارسو، حيث تتبوأ مراكز ريادية، فضلاً عن مواقع أخرى في أنحاء المنطقة. وبقيادة فريق إدارة دولي يتمتع بالخبرة، تتمثل استراتيجية الشركة في الاستثمار في قطاعات ذات آفاق نمو إيجارية قوية، في المدن التي تعرفها جيداً، وإضافة قيمة مضافة من خلال الإدارة الفعّالة للأصول والعقارات. وبمحفظة تُقدر قيمتها بنحو 18 مليار يورو، تضم 510 عقارات تجارية وحوالي 6200 مستأجر دولي ومحلي، تُساهم عقارات الشركة في دعم الوظائف، وتوفير السكن الضروري، وتعزيز النمو الاقتصادي في أنحاء منطقة وسط وشرق أوروبا.

