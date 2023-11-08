تكريماً لمنشأة مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا

أول منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة والسابعة على مستوى العالم تنال هذه الشهادة المرموقة

الشهادة تؤكد التزام البنك بالاستدامة والمسؤولية البيئية

إنجاز جديد يعزز مكانة البنك الرائدة في مجال الاستدامة

البنك نال ست شهادات LEED لمكاتبه وفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند خلال العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على شهادة "بارك سمارت" الذهبية تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات الموجودة ضمن فرع البنك في منطقة ميدان، ند الشبا، دبي. وتعد المنشأة الأولى خارج الولايات المتحدة والسابعة على مستوى العالم التي تنال هذه الشهادة المرموقة.

وتعد "بارك سمارت" (المعروفة سابقاً باسم "شهادة المرآب الذكي") برنامج الاعتماد الوحيد في العالم الذي يعنى بتحديد وتقدير وتكريم مواقف السيارات المستدامة وفائقة الأداء. وتوفر "بارك سمارت"، التي طورها أبرز خبراء القطاع، خارطة طريق لمنشآت مواقف السيارات الجديدة والحالية من أجل استخدام استراتيجيات مبتكرة تركز على إيجاد الحلول مع تعزيز التنقل المستدام والتأثير الإيجابي عبر تصميم وتشغيل منظومة أكثر ذكاءً لمواقف سيارات القائمة على تبني أفضل الممارسات.

وتتميز منشأة مواقف السيارات المستدامة، والتي تتسم بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة، باعتمادها استراتيجيات التصميم المستدام مثل تعزيز أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يتم تركيبها على الأسطح، وشواحن السيارات الكهربائية. كما تتميز المنشأة بأنظمة توجيه مواقف السيارات الذكية والتي تساعد العملاء في العثور على المواقف بسرعة وسهولة لضمان اقصى درجات الراحة. وتتمتع المنشأة بموقع مميز وسهل الوصول يوفر طيفاً متنوعاً من الخيارات، بما في ذلك مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر بكوننا المؤسسة الأولى في المنطقة التي تحصل على شهادة ’بارك سمارت‘ الذهبية تكريماً لمنشأة مواقف السيارات الخاصة بنا في ند الشبا. ولا تقتصر أهمية هذه المنشأة على تعزيز تجربة المستخدم وضمان راحة العملاء وسهولة وصولهم فحسب، وإنما تنسجم أيضاً مع التزامنا ببناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة."

وأضاف: "فيما ندعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفنا الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر (COP28)، نلتزم باتخاذ خطوات هادفة نحو تقليل بصمتنا الكربونية من خلال تبني مزايا صديقة للبيئة في مكاتبنا وفروعنا."

وخلال العام الماضي، حصلت ستة من مكاتب وفروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند على شهادتي LEED البلاتينية وLEED الذهبية. ويشمل هذا فرع مول الإمارات الذي كان أول فرع لبنك عربي يحصل على شهادة LEED البلاتينية، بالإضافة إلى ثلاثة فروع في المملكة العربية السعودية حصلت على شهادات LEED الذهبية. كما حصل فرع بنك الإمارات دبي الوطني الواقع ضمن مبنى بريستيج زكريا ميتروبوليتان في مدينة تشيناي الهندية على شهادة LEED البلاتينية، إلى جانب مكتب الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التابع للبنك والذي يحتضنه البرج الدولي في أبوظبي.

ويذكر أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تعتبر الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه إمارة دبي في نوفمبر من هذا العام، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المجموعة قد انضمت إلى دفعة المؤسسات الأخيرة التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.