بإضافة خمسة صناديق "إيفرجرين" استثمارية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة، وتسهيل آليات الوصول إلى الأسواق الخاصة لعملاء البنك من المستثمرين المتمرسين.

وعقد بنك أبوظبي الأول شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق "إيفرجرين" الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.

وتُعرف صناديق "إيفرجرين" الاستثمارية أيضاً بالصناديق الاستثمارية الدائمة، وهي صناديق مفتوحة غير محكومة بتواريخ انتهاء محددة. وتوفر الصناديق الجديدة استراتيجيات استثمارية متنوعة تمكن العملاء من الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الائتمان الخاص، والديون العقارية، وديون الشركات، والأسهم الخاصة. ويمتلك بنك أبوظبي الأول حقوق التوزيع الحصرية لعدد من الصناديق الجديدة لفترة الستة أشهر المقبلة على الأقل.

ويُمكن أن يحقق الاستثمار في الأسواق الخاصة عائدات جذابة، إلا أنه قد ينطوي عليه عدد من التحديات المتمثلة في التعقيد والقدرة على تسييل الأصول والوصول إلى الأموال بسهولة. وتوفر الصناديق الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول آلية مبسطة وفعالة للوصول إلى أسواق السندات الخاصة عبر آلية استثمارية واحدة، الأمر الذي يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية.

وجرى طرح فئة الأصول الجديدة وصناديق "إيفرجرين" الخاصة خلال الفعالية التي نظمها قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول والتي ركزت على الفرص الاستثمارية الجديدة، وأكدت التزام بنك أبوظبي الأول بتمكين العملاء ومساعدتهم على الاستثمار بسهولة بأفضل المنتجات والخدمات المالية على مستوى العالم.

الصناديق الاستثمارية الخمسة الجديدة:

صندوق فاسانارا العالمي للديون البديلة المتنوعة: يتيح الصندوق للمستثمرين الفرصة للاستثمار في محفظة ائتمان بديلة متنوعة وعالمية ذات تأثير هام على الاقتصاد الحقيقي، والاستثمار في الذمم المدينة التجارية والقروض التي يتم سدادها ومعالجتها للشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الوصول والاستفادة من الخدمات المالية التقليدية.

يتيح الصندوق للمستثمرين الفرصة للاستثمار في محفظة ائتمان بديلة متنوعة وعالمية ذات تأثير هام على الاقتصاد الحقيقي، والاستثمار في الذمم المدينة التجارية والقروض التي يتم سدادها ومعالجتها للشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الوصول والاستفادة من الخدمات المالية التقليدية. صندوق بي آي إم سي أو للفرص التكتيكية: تغطي استراتيجية الائتمان البديلة لصندوق بي آي إم سي أو أسواق الائتمان العامة والخاصة، إذ يستهدف الصندوق الاستثمار في المقام الأول بالأصول في أسواق العقارات والشركات الأقل تنافسية وأسواق الائتمان المتخصصة.

تغطي استراتيجية الائتمان البديلة لصندوق بي آي إم سي أو أسواق الائتمان العامة والخاصة، إذ يستهدف الصندوق الاستثمار في المقام الأول بالأصول في أسواق العقارات والشركات الأقل تنافسية وأسواق الائتمان المتخصصة. صندوق موزينيتش للإقراض: يركز الصندوق على استراتيجية ديون خاصة مولدة للإيرادات تركز على خدمات الإقراض لشركات السوق المتوسطة الأوروبية التي تمتاز برأس مال متحفظ. يسعى الصندوق للمحافظة على رأس المال، لا سيما في فترات التضخم، وذلك من خلال امتلاك محفظة متنوعة من أدوات الأسعار العائمة.

يركز الصندوق على استراتيجية ديون خاصة مولدة للإيرادات تركز على خدمات الإقراض لشركات السوق المتوسطة الأوروبية التي تمتاز برأس مال متحفظ. يسعى الصندوق للمحافظة على رأس المال، لا سيما في فترات التضخم، وذلك من خلال امتلاك محفظة متنوعة من أدوات الأسعار العائمة. صندوق هاميلتون لين العالمي للأصول الخاصة: يتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الأسواق الخاصة عبر استراتيجية استثمارية واحدة.

يتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الأسواق الخاصة عبر استراتيجية استثمارية واحدة. صندوق بارتنرز جروب للقيمة العالمية: يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الأصول في الأسواق الخاصة، ويستهدف توزيع الأصول عبر الاستثمارات المباشرة والأساسية والثانوية، ويقدم مجموعة متنوعة من الآجال والفترات الزمنة.

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