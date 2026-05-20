القاهرة، مصر ، أعلن بنك أبوظبي الأول مصرFABMISR))، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نتورك إنترناشونال (Network International)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف هذه الشراكة إلى تزويد البنك بمجموعة متكاملة من خدمات معالجة المدفوعات، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي لبنك أبوظبي الأول مصر وتعزيز تجربة عملائه وتوفير حلول دفع آمنة ومبتكرة، كما ستلعب دورا مهماً في دعم أجندة الشمول المالي في مصر.

وستقوم "نتورك إنترناشونال" بتزويد بنك أبوظبي الأول مصر بمنصة عالمية متكاملة للمدفوعات، مصممة للارتقاء بقدراته الرقمية كما يشمل العرض الشامل خدمات معالجة إصدار البطاقات واكتساب التجار، عبر منصة "N-Genius™" متعددة القنوات التابعة لـ "نتورك"، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

ومن جانبها، قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: نحن في بنك أبوظبي الأول مصر نلتزم بالارتقاء المستمر بتجربة الخدمات المصرفية اليومية عبر تقديم حلول دفع آمنة وسلسة ومبتكرة. وتمثل شراكتنا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ خطوة مهمة لدعم الأجندة الوطنية للشمول المالي في مصر، مع تقديم تجربة عالمية المستوى لتمكين عملائنا. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الذكية وتعزيز أمن المعاملات، فإننا نقدم تجارب مخصصة تسهم في تعزيز ثقة وتفاعل العملاء، بما يؤكد دور البنك كقوة دافعة في الاقتصاد الرقمي المتطور في مصر".

ومن جانبه، علق الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشونال في أفريقيا على الشراكة قائلا: "يشرفنا اختيارنا كشريك موثوق لبنك أبوظبي الأول مصر في رحلته نحو المدفوعات الرقمية وهذا التعاون هو دليل على التزامنا بتقديم حلول دفع متطورة وآمنة وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات المتنامية للسوق كما تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة على مكانتنا الريادية في طليعة التحول الرقمي في مصر وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

كما تبرز هذه الشراكة قوة "نتورك إنترناشونال" في تقديم حلول مدفوعات آمنة وقابلة للتطوير وتطلعيه للمؤسسات المالية الرائدة. وهي تدعم الهدف الاستراتيجي للشركة لتنمية وجودها في شمال أفريقيا وتعزيز مكانتها كعامل محفز للتحول الاقتصادي الرقمي في المنطقة.

من خلال الاستفادة من قدرات "نتورك" المتقدمة في المعالجة، يستعد بنك أبوظبي الأول مصر لتوسيع محفظة خدماته الرقمية، وتقديم قيمة معززة لعملائه. تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز الأمن، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

تماشيًا مع الأجندة الوطنية للشمول المالي ورؤية مصر 2030، تعمل الشراكة على تعزيز وصول أوسع إلى حلول الدفع الآمنة والفعالة والمبتكرة عبر قطاعات التجزئة، والشركات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تؤكد مجددًا على مكانة بنك أبوظبي الأول مصر كقائد تقدمي في السوق، وملتزم بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لمصر.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 74 فرعًا، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

نبذة عن نتورك انترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفنا الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. نقدم خدماتنا لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة. وذلك من خلال تمكين شركائنا بتقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية.

ويعمل فريقنا الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

