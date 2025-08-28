أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم عن إتمام إصدار سندات زرقاء بقيمة 390 مليون دولار هونغ كونغي (50 مليون دولار أميركي) لمدة خمس سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسندات زرقاء تصدره مؤسسة مالية في دول الخليج العربي. ويشكل هذا الإصدار خطوة بارزة ترسخ مكانة البنك الرائدة في مجال التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بحماية الموارد المائية الحيوية ودعم الاقتصاد الأزرق.

وقد تمّ طرح السندات الزرقاء من خلال اكتتاب خاص بمشاركة مستثمر مصنف ضمن المادة 9 ("أخضر داكن")، الذي كان يبحث عن أداة استثمارية مصنفة "أزرق". ويأتي هذا الإصدار متوافقاً مع إطار بنك أبوظبي الأول للتمويل المستدام لعام 2023 ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA.

ويساهم هذا الإصدار في دعم أجندة الإمارات للمياه 2036 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية مستدامة لحماية النظم البيئية البحرية. كما يتماشى مع الأهداف البيئية للدولة بنطاقها الأوسع، في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أكتوبر 2025، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026.

وتُعد السندات الزرقاء فئة متنامية من أدوات التمويل المستدام، صُممت لدعم الأهداف البيئية المتعلقة بالمياه. وتلعب المؤسسات المالية دوراً محورياً في توجيه التمويل نحو حماية النظم البيئية البحرية والإدارة المستدامة للموارد المائية، وهي مجالات عانت تاريخياً من نقص الاستثمارات رغم أهميتها العالمية.

وبصفته رائداً إقليمياً في قطاع الاستدامة، اتخذ بنك أبوظبي الأول خطوات واضحة لتسريع العمل البيئي الإيجابي، من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في أجندة البنك، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أثراً ملموساً. ومن خلال هذا الإصدار، يتيح البنك تدفقات رأسمالية نحو مشاريع تحمي وتعيد تأهيل صحة المحيطات، بما يعزز المرونة البيئية والاقتصادية طويلة الأمد.

وتشمل المشاريع المؤهلة ضمن محفظة الأصول الزرقاء لدى البنك: الإدارة المستدامة للمياه (مثل البنية التحتية لتوفير مياه شرب نظيفة)، مشاريع التكيّف مع تغير المناخ، مثل حماية وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة وأشجار القرم والشعاب المرجانية، والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري.

وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول قد حظي بدعم كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك بصفته المدير الحصري لهذا الإصدار الرائد.

وتعليقاً على ذلك، قال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: "يمثل إصدار هذا السندات الزرقاء محطة فارقة في مسيرة البنك وأول إنجاز من نوعه لأي مؤسسة مالية في الخليج العربي. ويجسد قناعتنا بأن دور البنوك لا يقتصر على تمويل المستقبل فحسب، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تشكيله عبر الأدوات المتاحة لدينا، حيث يرسي بنك أبوظبي الأول سابقة جديدة في مجال التمويل المستدام بالمنطقة من خلال توجيه رأس المال لحماية الموارد المائية الحيوية والنظم البيئية البحرية".

وأضاف: "يأتي هذا الإنجاز في إطار رحلتنا الهادفة لدفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، كما يعزز ريادة الدولة العالمية في مجالي المناخ والتنوع البيولوجي، بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمرين عالميين بارزين، وهما مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أبوظبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026. ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول".

ومن جانبه، قال تانغي كلاكوان، الرئيس العالمي للاستدامة في كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك:"يفخر كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك بدعم بنك أبوظبي الأول بصفته المدير الحصري لهذا الإصدار البارز من السندات الزرقاء، والذي يُعد إشارة واضحة إلى تركيز المنطقة المتزايد على مواءمة الابتكار المالي مع الأولويات البيئية العالمية. ويواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ معايير طموحة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، بينما يعكس هذا الإصدار تزايد اهتمام مدراء الأصول العالميين بتوجيه رؤوس الأموال نحو آفاق جديدة في التمويل المستدام، مثل الاقتصاد الأزرق والطبيعة والتنوع البيولوجي."

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.34 تريليون درهم (ما يعادل 366 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يونيو 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات عبر www.bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ir@bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالإعلاميين، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة عبر البريد الإلكتروني PRandmedia@bankfab.com

نبذة عن كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك

يُعدّ كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك الفرع المتخصص في الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية لمجموعة كريديت اجريكول ، والتي جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً بين أكبر المجموعات المصرفية من حيث إجمالي الأصول في عام 2024 (ذا بانكر، يوليو 2025). ويعمل في البنك أكثر من 10,000 موظف عبر أوروبا والأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقدّم الدعم للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم والعملاء المؤسسيين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المالية محلياً ودولياً. يطرح البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات تشمل أسواق المال، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الهيكلي، والخدمات المصرفية التجارية، وتمويل التجارة الدولية. كما يلتزم البنك بدعم عملائه في مسيرتهم نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويعمل في الوقت ذاته على تنسيق أنشطتها الخاصة لتحقيق الحياد الكربوني. وانطلاقاً من هذه الرؤية، يُعتبر كريديت اجريكول كوربورت اند انفستمنت بنك رائداً عالمياً في مجال التمويل المستدام، إذ شارك في تأسيس "مبادئ الإكواتور" وأسهم في صياغة "مبادئ السندات الخضراء" و"مبادئ المستندات المرتبطة بالاستدامة".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ca-cib.com

-انتهى-

#بياناتشركات