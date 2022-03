الشراكة التكنولوجية الرياضية الرائدة تشمل المنظمات اللامركزية المستقلة والرموز غير القابلة للاستبدال والنشاطات المجتمعية العالمية

سان فرانسيسكو: أعلنت شركة سايل جي بي، إحدى أسرع الشركات الرياضية نمواً في العالم، وNEAR، المنصة المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتطوير تقنيات البلوك تشين والرائدة في مجال محايدة الكربون، اليوم عن توقيع شراكة طويلة الأمد. وكجزء من الشراكة، ستستكشف شركة سايل جي بي إمكانية بيع فريق جديد إلى المنظمات اللامركزية المستقلة التي تم إطلاقها على بروتوكول NEAR، وهو المنصة الأولى من نوعها للمشاركة المجتمعية والتنشيط الرياضي الاحترافي. ستمكّن الشراكة التاريخية المشجعين وعشاق العملات المشفرة من المشاركة وحضور الفعاليات الرياضية لفرقهم ورياضييهم المفضلين بطريقة لم تكن متاحة من قبل.

وقد يحدد أعضاء المنظمة اللامركزية المستقلة اختيار الرياضيين وإدارة الفرق الرياضية وخيارات التسويق والعمليات واستراتيجية هذه الفرق. وبموجب هيكل اتفاقية المشاركة الحالية لفرق سايل جي بي، يمكن لفريق المنظمة اللامركزية المستقلة الانضمام إلى فريق سايل جي بي الذي سيبدأ المنافسات قبل بداية الموسم الرابع في العام 2023، مع مراعاة الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعرّف المنظمة اللامركزية المستقلة بأنها منظمة مملوكة للمجتمع ويتم تخزين معاملاتها المالية وقواعد مشاركاتها من خلال تقنية البلوك تشين. وفي الوقت الذي كانت الشركات تدار من الأعلى إلى الأسفل، فإن المنظمات المستقلة اللامركزية تخضع للإدارة المجتمعية. تستند قرارات هذه المنظمات إلى المجتمع ويتم تحديدها من خلال الاقتراحات والتصويت، وذلك لضمان أن أعضاء المجتمع قادرين على التأثير بشكل مباشر على توجه المنظمة اللامركزية المستقلة.

وإلى جانب المنظمة اللامركزية المستقلة، ستوفر هذه الشراكة العالمية الجديدة مع NEAR إمكانية الاستفادة من أحداث سايل جي بي في جميع أنحاء العالم، وتثقيف مجتمعها سريع التطور من المطورين والتقنيين وشركات المنصات حول قدرات منصة NEAR.

ستركز منصة NEAR وشركة سايل جي بي على عدد من المبادرات، بما في ذلك:

التكنولوجيا المتكاملة والبحث والتطوير : من خلال المنظمات المستقلة اللامركزية وإصدار التذاكر والرموز غير القابلة للاستبدال وتكامل التطبيقات والألعاب، ستستفيد منصة NEAR من النظام الأساسي لتقنية منصة سايل جي بي العالمية لتطوير تطبيقات IP و web3 في العالم الحقيقي عبر مشاركة المعجبين وتسليم البيانات وإدارتها وإدارة الدوريات.

: من خلال المنظمات المستقلة اللامركزية وإصدار التذاكر والرموز غير القابلة للاستبدال وتكامل التطبيقات والألعاب، ستستفيد منصة من النظام الأساسي لتقنية منصة سايل جي بي العالمية لتطوير تطبيقات و في العالم الحقيقي عبر مشاركة المعجبين وتسليم البيانات وإدارتها وإدارة الدوريات. تطوير تطبيقات Web3 العالمية: تلتزم منصة NEAR بنقل الصناعات التقليدية إلى اعتماد تطبيقات web3 ، مما سيساهم في توفير أكثر أنظمة البلوك تشين تقدماً وأماناً وقابلية للتوسع في العالم. ستتم هذه المبادرات والتجارب والتنشيطات خلال فعاليات سايل جي بي العالمية لأعضاء المجتمع الحاليين والجدد.

وقال لاري إليسون، مؤسس شركة سايل جي بي: "نرحب بمنصة NEAR ضمن عائلة سايل جي بي، ونتطلع إلى مشاركتهم في سباقاتنا البحرية المثيرة والتي يشارك فيها أفضل البحارة في العالم".

ستوفر الشراكة بين NEAR وسايل جي بي فرصة لتعريف الملايين من المشجعين بإمكانات تطبيقات web3 أثناء كافة المنافسات الرياضية وعبر منصات سايل جي بي على مستوى العالم.

وقالت ماريك فلامنت، الرئيس التنفيذي لمنصة NEAR، الكيان غير الربحي الذي يشرف على تطوير NEAR بلوك تشين: "تتلخص مهمتنا في تمكين الابتكار الذي المدفوع في المجتمع لتقديم الفائدة للناس في جميع أنحاء العالم، وهذه الشراكة هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. نستهل حقبة جديدة كلياً من الترفيه من خلال الجمع بين الرياضة والتكنولوجيا للارتقاء بتجربة المعجبين إلى مستوى لم يسبق له مثيل، ونحن فخورون بكوننا رواد هذه الحقبة إلى جانب مجموعة من الشركات المماثلة التي تشاركنا القيم والرؤية".

وقد ساعدت IMG، الشريك العالمي لسايل جي بي للرعاية وحقوق وسائل الإعلام وحقوق الاستضافة، بتسهيل هذه الشراكة. وشركة IMG هي جزء من شركة إنديفر القابضة، وهي أيضاً مستثمر استراتيجي في سايل جي بي.

من جهته، قال مارك شابيرو، رئيس شركة إنديفر: "تعتبر هذه الصفقة بمثابة فرصة مميزة لتغيير الطريقة التي يمكن بها للجمهور التأثير والمشاركة بشكل مباشر في الرياضات التي يحبونها. نحن فخورون بلعب دور الوسيط في هذه الشراكة الرائدة، والتي كانت تتويجاً لتلاقي الرياضة والتكنولوجيا والترفيه".

للتواصل الإعلامي

شركة سايل جي بي

ساشا كيمب، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، سايل جي بي، skemp@sailgp.com

منصة NEAR

جورجيا هانياس، مديرة الاتصال المؤسسي، منصة NEAR، georgiahanias@ecologymedia.co.uk

حول منصة NEAR

NEAR هي منصة عالية الأداء تعتمد على تقنية البلوك تشين تم تصميمها لتكون سريعة وآمنة وقابلة للتطوير بشكل مستمر. تتمثل رؤية NEAR في إنشاء شبكة تمكّن الأشخاص من إعادة تصور التمويل والإبداع والمجتمع بطرق جديدة وشاملة. تم بناء منصة NEAR من قبل فريق من المهندسين ورجال الأعمال الحائزين على جوائز لتكون منصة سهلة الاستخدام وشاملة وصديقة للبيئة. يتم دعم المنصة من قبل كبار المستثمرين في رأس المال المخاطر، مثل A16Z وPantera Capital وElectric Capital وDragonfly Capital وCoinbase Ventures وBlockchain.com وBaidu Ventures.

حول سايل جي بي

تسعى سايل جي بي لضمان مستقبل أفضل، من خلال عالم تقوده الطبيعة. السباق المائي الأكثر إثارة في العالم، حيث تشارك سايل جي بي مع فرق وطنية تتنافس في سباقات قصيرة ومكثفة في أماكن شهيرة في جميع أنحاء العالم للوصول إلى السباق النهائي الكبير، والفوز بالجائزة الأولى لسباق الإبحار والتي تبلغ مليون دولار أمريكي. يتميز هذ السباق بالحركة والتقنية والسرعة، ويشارك فيه أفضل رياضيي سباقات القوارب الشراعية المتطابقة من طراز F50 المائي، والتي تبحر بسرعات تتجاوز 60 ميلاً في الساعة. زوروا: SailGP.com لمزيد من المعلومات.