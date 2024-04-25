بيان صحفي مشترك

أرامكو السعودية و"الفيفا" يعلنان عن شراكة عالمية

تستمر الشراكة 4 أعوام وتشمل رعاية فعاليات عديدة بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026م وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027م

تستند الاتفاقية على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير وإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة تتماشى مع مهمة "الفيفا" في جعل كرة القدم أكثر عالمية

الظهران، 16 شوال 1445هـ (25 أبريل 2024م): وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية شراكة عالمية مدتها أربعة أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأصبحت أرامكو السعودية الشريك العالمي الرئيس للفيفا، وشريكها الحصري لفئة الطاقة، مع حقوق رعاية للعديد من الفعاليات، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026م وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027م.

وتستند الاتفاقية التي تستمر حتى نهاية عام 2027م، على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، كما ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم وتاريخ أرامكو السعودية العريق في دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومن خلال هذه الشراكة تعتزم أرامكو السعودية و"الفيفا" الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "نحن فخورون ببدء رحلة رائعة بإذن الله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي نهدف من خلالها إلى الإسهام في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم. ويعكس ذلك طموحنا ببناء مجتمعات حيوية. من جهة أخرى، فإن الرياضة تعتبر محركًا من محركات النمو وجودة الحياة، ونحن على ثقة بأن اتفاقيتنا مع "الفيفا" توسّع دعمنا للرياضة، وتؤكد استثمارنا الحالي في فريق القادسية السعودي لكرة القدم، وفي رياضة جولف السيدات من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق، وكذلك دعمنا لبرنامج الفورمولا 1 في المدارس. فمن شأن هذه الشراكات خلق مسارات للفرص وبخاصة لجيل الشباب والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السيد جياني إنفانتينو: "يسعدنا أن نرحب بانضمام أرامكو السعودية إلى عائلة شركاء "الفيفا" العالميين. وستسهم هذه الشراكة في مساعدة الفيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة، وكما هو الحال في جميع اتفاقياتنا التجارية، ستمكّننا هذه الشراكة أيضًا من تقديم دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم. ونظرًا لما تتمتع به أرامكو السعودية من سجلٍ حافل في دعم الأحداث العالمية، وتركيزها أيضًا على تطوير المبادرات الرياضية الشعبية، فإننا نتطلع إلى التعاون معها في العديد من المبادرات المتنوعة خلال السنوات المقبلة".

وتعتزم أرامكو السعودية العمل كذلك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لدفع عجلة الابتكار، وتحديد الفرص المتاحة لاستعراض خبرات الشركة وتقنياتها في مسابقات كرة القدم على مستوى العالم. ويتضمن ذلك مبادرات تهدف إلى إتاحة طرق جديدة ومبتكرة لعشاق كرة القدم للمشاركة في فعاليات "الفيفا".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

عن الفيفا:

تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في عام 1904م، وهو المنظمة الشاملة لأعضائه، ويضم حاليًا 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم. وبحسب المنصوص عليه في النظام الأساسي للفيفا، فإن الأهداف الرئيسية للاتحاد تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتنظيم المسابقات الدولية وحماية نزاهة اللعبة. من خلال برنامج الفيفا للتطوير المستقبلي ومبادرات أخرى، ويعيد الفيفا توزيع إيراداته على أعضائه لتطوير ودعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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