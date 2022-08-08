الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (ويشار إليها فيما يلي بـ "المجموعة") عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022 م، والتي تُعد أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

الإيرادات للنصف الأول من عام 2022 م: ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.22 % في النصف الأول من عام 2022 م لتصل إلى 4,004.87 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 558.88 مليون ريال مقارنة بـ 3,445.99 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وارتفع صافي الدخل خلال النصف الأول من عام 2022 م بنسبة قدرها 22.38 %، ليبلغ 788.64 مليون ريال سعودي وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل اذ بلغت 19.69 % مقارنة ب 18.70% خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق ، حيث تحسن صافي الدخل مدعوما بنمو الإيرادات وزيادة أعداد المراجعين، فيما ارتفعت نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات.

وتعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "لقد حققنا نتائج متميزة في النصف الأول من العام 2022 م حيث نواصل متابعة استراتيجية النمو الخاصة بنا، التي تستند إلى ركائز أساسية من خلال زيادة أعداد المراجعين الذين نقدم لهم خدماتنا، وحفاظنا على زخم النمو واستدامة نموذج أعمالنا، فضلا عن استمرارنا بالتركيز على الابتكار و رفع الكفاءات عبر كافة أعمال المجموعة".

وأضاف: "إن خطط المجموعة للنمو في قطاع المستشفيات تسير بخطى ثابتة وحسب ما هو مخطط لها، في مشاريع المستشفيات الجديدة في كل من الرياض وجدة والخرج. إضافة لذلك فقد أعلنا ان التوسعات جارية وفقا للخطة التوسعية في خدمات المراكز الطبية من خلال بناء عدد من المراكز الطبية الجديدة.“

وأشار الدكتور سليمان الحبيب: "إن التزامنا المستمر بالتميز في الرعاية الصحية ينعكس في سعينا المستمر لتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة لمراجعينا والتأثير بشكل إيجابي على مجتمعنا. وقد تجلى ذلك في المبادرتين اللتين تم إطلاقهما في النصف الأول من العام 2022 م، لتوفير فرص واعدة لجميع الشباب والشابات السعوديين."

وأضاف الدكتور سليمان الحبيب: "أطلقنا برنامج الابتعاث الخارجي الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة للأطباء والطبيبات السعوديين وذلك تماشيا مع استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 . و يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب السعودي ورفع جودة نظام الرعاية الصحية في المملكة مع تعزيز نظام البحث والابتكار ورفع قدرته التنافسية العالمية ، كما سيوفر البرنامج فرص ا واعدة ومتساوية للأطباء من الذكور والإناث للانضمام إلى برامج الزمالة الدولية . كما أطلقنا برنامج همة الهندسي وهو البرنامج الاول من نوعه في المنطقة والذي يستهدف تأهيل المهندسين السعوديين حديثي التخرج وذلك للاستفادة والاحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة في مشاريع المجموعة والمتخصصة في القطاع الصحي".

واختتم الدكتور سليمان الحبيب: "ستواصل المجموعة المضي قدم اً بالالتزام بنهجها الأساسي بالتطوير المستمر للتعليم الطبي لتلبية أعلى المعايير الدولية في خدمات الرعاية الصحية."

أبرز الأحداث: للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م

أعلنت المجموعة عن خطة إنشاء وتشغيل مستشفى جديد في مدينة تبوك .

مجموعة د.سليمان الحبيب تطلق أكبر برنامج ابتعاث خارجي للأطباء والطبيبات .

أطلقت المجموعة برنامج "همة " لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج من المهندسين .

مجموعة د. سليمان الحبيب توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان .

توقيع مذكرة تعاون بين مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ومؤسسة إسعاف دبي .

شركة "حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات" التابعة للمجموعة توقع اتفاقية تعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال لربط المستشفيات وشركات التأمين عن طريق منصة الخدمات التأمينية " نفيس .“

شركة " فلو الطبية " التابعة للمجموعة توقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية لتقديم الخدمات الإستشارية الفنية والهندسية في مجال حلول تنكولوجيا الرعاية الصحية .

أكثر من 260 مليون تفاعل باستخدام تطبيق الحبيب

القوائم المالية المختصرة الميزانية العمومية (مليون ريال سعودي) كما في 30 يونيو 2021 كما في 30 يونيو 2022 الأصول المتداولة 3,877.37 4,360.13 استثمارات في شركات زميلة 42.44 178.08 استثمارات في أدوات دين - صكوك - 150.00 ممتلكات ومعدات 6,107.29 7,164.18 إجمالي الأصول 10,027.10 11,852.39 المطلوبات المتداولة 1,778.29 2,240.32 المطلوبات غير المتداولة 2,970.87 3,813.07 حقوق المساهمين 5,096.82 5,593.87 حقوق المساهمين غير المسيطرة 181.12 205.13 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 10,027.10 11,852.39 بيان الدخل ) مليون ريال سعودي ( لفترة الستة أشهر المنتهية (النصف الأول من العام) في 30 يونيو 2021 في 30 يونيو 2022 الإيرادات 3,445.99 4,004.87 تكلفة الإيرادات (2,345.56) (2,675.43) إجمالي الربح 1,100.43 1,329.44 مصاريف البيع والتسويق (100.61) (162.30) المصاريف العمومية والإدارية (310.46) (330.31) الدخل التشغيلي 689.36 836.83 إيرادات أخرى، الصافي 37.23 56.14 حصة الشركة في أرباح شركات زميلة 5.56 10.69 نفقات التمويل (19.43) (19.84) الدخل قبل الزكاة 712.72 883.82 الزكاة (64.26) (78.09) الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 648.46 805.73 حقوق الملكية غير المسيطرة (4.06) (17.09) صافي الدخل * 644.40 788.64 العائد إلى المساهمين في الشركة الأم* بيان التدفقات النقدية ) مليون ريال سعودي( لفترة الستة أشهر المنتهية (النصف الأول من العام) في 30 يونيو 2021 في 30 يونيو 2022 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 1,102.96 1,174.06 صافي النقد المستخدم في لأنشطة الاستثمارية (587.36) (911.04) صافي النقد من الأنشطة التمويلية (367.71) (121.05) النقد وما يماثله في بداية الفترة 2,339.26 2,643.83 النقد وما يماثله في نهاية الفترة 2,487.15 2,785.80

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نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية هي شركة رعاية صحية متكاملة خاصة تملك سجلًا حافلًا من النجاحات في تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها اكثر من 25 عاما تشمل محفظة المجموعة سبعة مستشفيات (أكثر من 22 منشاة صحية) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتضم 17 صيدليةً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليج ي في مجال حلول وتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعاية صحية شاملة تتمحور حول المراجع، مد عمة بأعلى مستويات الاستثمار في رأس المال البشري والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية باستمرار معدلات رضا رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مدرجة في شركة السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز (سليمان الحبيب: 4013)

علاقات المستثمرين والاستفسارات الإعلامية

زياد بن عبدالرحمن الدهامي

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

هاتف: 966115259999 + تحويلة: 4919

البريد الإلكتروني:

Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com

ص.ب: 301578

الرياض 11372، المملكة العربية السعودية

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