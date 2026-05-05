أعلنت شركة TabSense، أسرع شركة تقنية لقطاع المطاعم نمواً في المملكة العربية السعودية، عن تجاوزها حاجز 2,500 مطعماً في مختلف أنحاء المملكة — وهو ما يُمثّل تحولاً نوعياً من مرحلة اختراق السوق إلى مرحلة الريادة الفعلية فيه. لا يُعدّ هذا الإعلان مجرد رقم، بل إشارة واضحة إلى تحوّل هيكلي في طريقة تبنّي قطاع الأغذية والمشروبات السعودي — الذي تجاوزت قيمته 100 مليار ريال — للتقنية الحديثة: ليس للتسجيل فحسب، بل لإدارة الأعمال وتنميتها.

وقد أفصحت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) عن أن قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة معالج 3.7 مليار ريال في أسبوع واحد فقط خلال مارس 2026. ومع وجود 140,000مطعماً، ونمو هذا القطاع بمعدلات تصل إلى 54% سنوياً، باتت الحاجة إلى بنية تحتية تشغيلية أكثر ذكاءً أشد إلحاحاً من أي وقت مضى.

"الوصول إلى 2,500 موقع ليس الإنجاز — بل هو نقطة الانطلاق. لم نبنِ نظام نقاط بيع أسرع، بل بنينا أول نقطة ذكاء في المنطقة: نظام يُحلّل البيانات، ويتصرف باستقلالية، ويجعل المطاعم أكثر ربحية كل يوم."— د. محمد جبر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ TabSense

بلغت TabSense حاجز 1,000 موقع نشط خلال عامها الأول من التشغيل — وهو ما استغرق شركة Toast الأمريكية، المدرجة في البورصة والمقيّمة بـ 16 مليار دولار، نحو ثلاث سنوات لتحقيقه بعد تأسيسها عام 2012. وتضيف الشركة حالياً ما بين 300 و400 موقع جديد شهرياً، في منحنى نمو لا يزال في تصاعد مستمر.

وتكشف هذه الأرقام عن فرضية تأسيسية بسيطة وجريئة في آنٍ واحد: نظام نقاط بيع بُني في عام 2024 لا ينبغي أن يتصرف كنظام بُني في عام 2004. فبدلاً من تقديم آلة حاسبة رقمية مُزيّنة بواجهة حديثة — وهو النموذج الوظيفي لمعظم الأنظمة التقليدية — صمّمت الشركة منصتها كنظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمطاعم، أطلقت عليه اسم نقطة الذكاء (Point of Intelligence).

الفارق جوهري ولا يقتصر على التسمية. فبينما تكتفي أنظمة نقاط البيع التقليدية بتسجيل المعاملات والإبلاغ عنها بأثر رجعي، تنشر بنية TabSense وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يتدخلون في العمليات التشغيلية بصورة استباقية ولحظية: يرصدون تسرّب الإيرادات والخصومات غير المشروعة فور وقوعها، يتنبأون باحتياجات المخزون قبل وقوع أي نقص، ويوصون بعروض البيع التكميلي ديناميكياً عند نقطة الطلب، ويُرسلون تقارير الأداء عبر تطبيق واتساب بصورة تلقائية — دون الحاجة إلى تسجيل الدخول في لوحات المعلومات أو إجراء تحليلات يدوية.

ويُجسّد وكيل الكشف عن الاحتيال الذي أطلقته الشركة مؤخراً هذا النهج بامتياز؛ إذ يوفر رقابة مستمرة على مدار الساعة لجميع المعاملات، بهدف رصد السلوكيات المشبوهة للصرافين، وتسرب الإيرادات عند تغيير الوردية، والاستثناءات غير المصرح بها المتكررة — وهي خسائر شائعة في مجموعات المطاعم متعددة الفروع، لكنها تظل في الغالب مخفية حتى نهاية الشهر.

وقد أظهرت تحليلات الشركة المستقلة أن توصيات البيع التكميلي بالذكاء الاصطناعي المُطبّقة في الوقت الفعلي ترتبط بزيادة في متوسط حجم السلة تبلغ 7%، وتحسّن في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBIT) يصل إلى 38% للمشغّلين المشاركين.

تُسهم البيئة التنظيمية في المملكة بدورها في دفع عجلة هذا التحوّل. فاشتراطات المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية (ZATCA) — التي تُلزم جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 375,000 ريال بالتكامل مع المنظومة بحلول يونيو 2026 — تُعجّل بالهجرة الجماعية من أنظمة نقاط البيع التقليدية غير السحابية. وتجد TabSense نفسها في موقع مثالي للاستفادة من هذه الدورة، إذ صُمّم نظامها منذ يومه الأول بالامتثال الكامل لمتطلبات زاتكا المرحلة الثانية، في مواجهة أكثر من 150,000 منشأة صغيرة ومتوسطة مُطالبة بالتحديث.

تتجلى قوة المنصة في أرقام التبنّي: أكثر من 70% من مستخدمي TabSense يتفاعلون مع وكلاء الذكاء الاصطناعي يومياً — وهو مؤشر نادر على استخدام تشغيلي حقيقي وليس مجرد ميزة تسويقية. وفي خطوة لخفض الحواجز أمام الراغبين في الانضمام، قررت الشركة تقديم أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي مجاناً طوال عام 2026، مما يُقلّص فترة استرداد رأس المال للمشغّلين الذين يدرسون التحوّل من الأنظمة القائمة.

تستهدف TabSense خدمة أكثر من 5,000 موقعاً بنهاية عام 2026، مدفوعةً بثلاثة محركات نمو متزامنة: التوسع التصاعدي وتوسيع الانتشار داخل قاعدة العملاء الحالية، وتزايد الطلب الوارد من المشغّلين الراغبين في بدائل أصيلة تعتمد الذكاء الاصطناعي، والتوسع الموجَّه نحو مجموعات الامتياز الكبرى والسلاسل الإقليمية.

وعلى المدى البعيد، يمتد السوق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليشمل ما بين 700,000 ومليون مشغّل في قطاع الخدمات الغذائية — وهي الفرصة الكبرى التي تعتزم الشركة استثمارها عقب استكمال تعزيز مكانتها في السوق السعودية.

وتمتلك TabSense، التي جمعت حتى الآن 5 ملايين دولار من الإستثمارات بقيادة Jasoor Ventures في أواخر 2025، شراكات استراتيجية مع STC و Zain، مما يمنحها نفوذاً تجارياً واسعاً في مرحلة التوسع المقبلة.

نبذة عن TabSense

TabSense هي أول نظام تشغيل للمطاعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوكيلي في المملكة العربية السعودية، وتخدم حالياً أكثر من 2,500 موقع نشط في المملكة. تأسست عام 2024 على يد رواد أعمال متسلسلين من Mawdoo3 وPwC، وتُعيد الشركة تعريف فئة أنظمة نقاط البيع من خلال بنيتها المعروفة بـ Point of Intelligence POI: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُطلق وكلاء مستقلين لحماية الإيرادات وتحسين العمليات وتحقيق نمو قابل للقياس لأصحاب المطاعم ومشغّلي الامتيازات متعددة الفروع. تحظى TabSense بدعم Jasoor Ventures وشراكات استراتيجية مع STC وزين.

