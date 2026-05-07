أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فضاء"، التابعة لمجموعة ايدج والمتخصصة في قطاع الفضاء، انهائها إبرام عقد مع شركة " أوربت وركس " في أبوظبي، المتخصصة في تكامل الأقمار الصناعية، لدعم قدرات التجميع والتكامل والاختبار (AIT) ضمن مشروع "سِرب-1"، المرحلة الأولى من برنامج "سِرب" بقيادة وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، والهادف إلى تطوير وإطلاق قدرات وطنية للأقمار الصناعية للتصوير الراداري (SAR) في دولة الإمارات.

وبموجب هذا التعاون، تنضم "أوربت وركس" إلى التحالف الصناعي المحلي لبرنامج "سِرب"، والذي يُعد ركيزة أساسية في دعم القطاع الخاص الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار بما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج ودعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات .

وجرى توقيع العقد خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026" من جانب وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة ايدج، والدكتور حمدالله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوربت وركس ".

وسيتعاون الطرفان مع شركاء دوليين ضمن برنامج لنقل المعرفة يهدف إلى تطوير وتوطين قدرات التجميع والتكامل والاختبار لتكنولوجيا حمولات رادارات SAR داخل دولة الإمارات. ومن خلال هذا البرنامج، ستعمل ايدج و"أوربت وركس " على تطوير الخبرات والقدرات في الاستشعار المتقدم والاختبارات المتخصصة.

وفي هذا الصدد، قال وليد المسماري: "تُجسد هذه الشراكة التوجه الوطني نحو توحيد خبرات القطاع مع الكفاءات الإماراتية، كما يُجسد برنامج سرب التزامنا المشترك لتعزيز السيادة التكنولوجية ودفع الابتكار في دولة الإمارات. ونفخر بدورنا في تهيئة منظومة متكاملة لتطوير الأقمار الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لخبرات الرصد الأرضي والتصوير الراداري."

ومن جانبه، قال الدكتور حمدالله محب: "يعكس هذا العقد البنية السيادية التي طوّرناها هنا في أبوظبي، حيث أن منشأتنا المتقدمة للتجميع والتكامل والاختبار في كيزاد، والمصممة خصيصاً للإنتاج واسع النطاق للأقمار الصناعية والاختبارات التوافق البيئية وتكامل الحمولات، تُوفر الأساس التقني لتنفيذ برامج معقدة مثل "سرب "داخل دولة الإمارات. كما لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى الاعتماد على أطراف خارجية لتجميع وتكامل واختبار الأنظمة الفضائية المتقدمة، إذ باتت هذه القدرات متوفرة محلياً. ويُمثل هذا التعاون مع مجموعة ايدج و"فضاء " خطوة عملية لتشغيل وتفعيل هذه القدرات على أرض الواقع."

بقيادة وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، يُمثّل برنامج "سِرب" استثماراً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تطوير القدرات السيادية للأقمار الصناعية للتصوير الراداري"SAR"، وتمكين نقل التكنولوجيا، وتعزيز قطاع الفضاء في دولة الإمارات من خلال تنمية الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الوطنية، وبناء سلاسل إمداد متكاملة، وذلك مع تولّي مجموعة إيدج دور المتعاقد الرئيسي ضمن التحالف الصناعي إماراتي.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

عن Orbitworks

تُعد «أوربت ووركس ساتلايتس مانيوفاكتشرينغ – ذ.م.م – ش.ش.و» شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية وخدمات الفضاء، مع التركيز على تطوير أنظمة فضائية عالية الأداء، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذات كفاءة من حيث التكلفة.

تسعى الشركة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفضاء عبر تمكين شريحة أوسع من العملاء، من خلال تقديم منصات أقمار صناعية متكاملة تلبي مختلف التطبيقات والمهام، بما يتماشى مع المتطلبات المتنوعة ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع الفضائي العالمي.

كما تساهم «أوربت ووركس» في بناء قدرات فضائية مستدامة عبر توفير حلول مرنة وقابلة للتوسع، تعزز كفاءة تنفيذ المهام، وتمكّن العملاء من الاستفادة من أحدث التقنيات الفضائية ضمن منظومات تشغيلية متكاملة.

