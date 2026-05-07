أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة "WHOOP"؛ المتخصِّصة في تقنيات تحسين الأداء البشري، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ المستثمر السيادي في أبوظبي، إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين الصحة الوقائية، وعلوم الأداء، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الوقائية في دولة الإمارات، مدعومةً باستثمار من مبادلة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركةWHOOP . وتجسِّد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق القدرات البحثية، ودعم تطوير منظومات رعاية صحية متقدمة ومبتكرة في أبوظبي.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" 2026، لتجسِّد التزاماً مشتركاً بتطوير المنظومة الصحية في دولة الإمارات، من خلال تطوير القدرات الوطنية، ودعم الأبحاث المتقدمة، ودفع وتيرة الابتكار في التقنيات الصحية، تماشياً مع الأجندة الوطنية الرامية إلى بناء وتطوير قطاعات قائمة على المعرفة، واستقطاب أحدث الابتكارات العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للشركات الرائدة عالمياً وتمكينها من تأسيس أعمالها الإقليمية انطلاقاً من أبوظبي، بما يُساهم في تطوير الخبرات المحلية، ودعم نمو قطاعات المستقبل مثل علوم الحياة والرعاية الصحية المتقدمة. وتعكس هذه الشراكة التوسع المستمر في استراتيجية مبادلة لقطاع علوم الحياة والرعاية الصحية، وتوجهها الراسخ نحو إرساء نظُم صحية استباقية قائمة على البيانات.

ومن خلال دمج علوم الأداء، وتحليلات البيانات طويلة الأمد، واختبارات المؤشرات الحيوية، وتوفير حلول الصحة الرقمية محلياً، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز سلسلة القيمة الصحية في الدولة؛ بدءاً من خدمات التشخيص وعلم الجينوم وصولاً إلى تحسين الأنماط الوقائية والسلوكيات الصحية العامة، وتعزيز مرونتها بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستؤسِّس شركة WHOOP مقراً لها في دولة الإمارات، وستعمل على توسيع نطاق خدماتها عبر "مختبرات WHOOP المتقدمة" (Advanced Labs)، وإطلاق نسختها الرقمية باللغة العربية، إضافة إلى إطلاق مبادرة "مبادلة - WHOOP للأبحاث الصحية" لإرساء أطر للتعاون المنظَّم مع مختلف المؤسسات الوطنية الرائدة، وإجراء دراسات معمَّقة في مجالات صحة القلب، وتحسين جودة النوم، والتعافي، والأداء السلوكي. وتهدف المبادرة إلى تطوير القدرات البحثية المتقدمة، ودعم اكتشافات نوعية في علوم الأداء على مستوى الدولة، بما يرسِّخ ريادة دولة الإمارات في بحوث العمر الصحي المديد والرعاية الوقائية على الصعيد العالمي.

وسيجعل توسع "مختبرات WHOOP المتقدمة" من دولة الإمارات أول سوق عالمية خارج الولايات المتحدة تتبنى هذه التجربة المتكاملة للمؤشرات الحيوية، مما يتيح تطوير نماذج صحية وقائية قائمة على البيانات على نطاق واسع، وتعزيز قدرات التشخيص الدقيق ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وتسلط هذه الشراكة الضوءَ على الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تسريع وتيرة النمو العالمي لشركة WHOOP، حيث باتت دولة الإمارات أسواقاً عالية النمو لتقنيات الأداء والصحة الوقائية، مدعومة بالتحول الرقمي، وتنامي الوعي الصحي، وتحسين جودة الحياة والابتكار في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، قال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WHOOP: "بدأت مسيرتنا في دولة الإمارات في عام 2017 عبر شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي؛ لتعزيز صحة وسلامة الكوادر العاملة على نطاق واسع. ومنذ ذلك الحين، شهدنا نمواً وتفاعلاً استثنائيين في المنطقة. وتأتي شراكتنا مع مبادلة اليوم لتعكس طموحاً مشتركاً يهدف إلى تطوير إحدى أكثر منظومات الصحة الوقائية وعلوم الأداء والأبحاث تقدماً في العالم".

ومن جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي للأصول المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "يُعدُّ جذب الشركات العالمية الرائدة وتمكينها من تأسيس وتنمية أعمالها في أبوظبي ركيزةً محوريةً في تطوير قطاعات المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات. وتأتي شراكتنا مع WHOOP خطوة استراتيجية لمشاركة التقنيات الصحية المتقدمة، والخبرات البحثية الدولية، بما يساهم في تطوير منظومتنا المحلية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وبناء صناعات حيوية ترفع كفاءة القطاع الصحي، وتساهم في صقل الكوادر الوطنية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي المستدام".

وتؤكد هذه الشراكة، التي أُعلن عنها خلال منتدى "اصنع في الإمارات" 2026، عمق الترابط بين التنمية الصناعية والابتكار الصحي ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. وإلى جانب تطوير خدمات الرعاية الصحية، تساهم هذه الشراكة في بناء رأس المال الفكري، وتعزيز البنية التحتية البحثية، وتطوير قدرات متخصصة تدعم الإنتاجية طويلة الأمد والرفاه المجتمعي المستدام.

يُذكر أن شركة WHOOP قد بدأت نشاطها في دولة الإمارات عام 2017 من خلال دعمها برنامج صحة العمال في إكسبو 2020 دبي. وتمثل هذه المرحلة الجديدة من التعاون تطوير منصة بحثية علمية ومتطورة، تدمج علوم الأداء البشري ضمن أولويات الصحة والابتكار والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة WHOOP:

تقدم WHOOP تقنيات متطورة قابلة للارتداء بنظام الاشتراك، صُممت لتمكين الأفراد من تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً. ومن خلال جهاز يعمل على مدار الساعة ببطارية تدوم حتى 14 يوماً، توفر المنصة إرشادات صحية ذكية تغطي مجالات تحسين جودة النوم، والتعافي، والإجهاد، واللياقة البدنية، والعمر المديد. وتتضمن المنصة قدرات تقنية متقدمة، منها تخطيط القلب المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وميزة Healthspan لتعزيز جودة الحياة، ومراقبة ضغط الدم، إضافة إلى ميزة Advanced Lab لتحليل المؤشرات الحيوية بدقة فائقة. وتؤكد الأبحاث كفاءة هذه التقنيات؛ حيث سجل المستخدمون زيادة في النشاط البدني بمعدل 90 دقيقة أسبوعياً، وتحسناً في جودة النوم بمعدل ساعتين، مع ارتفاع بنسبة 10% في تنوع معدل ضربات القلب.

وتحظى WHOOP بثقة ملايين المستخدمين حول العالم، بمن فيهم الرياضيين، وقادة الأعمال، والعسكريين، والمديرين التنفيذيين، والفنانين، وأصبحت تقنياتها الحديثة رمزاً للانضباط والوعي الصحي. تأسست WHOOP عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، وقد جمعت أكثر من 900 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، وتنتشر منتجاتها عبر 56 دولة، وتوفر تقنياتها بـ 6 لغات. لمعرفة المزيد أو بدء تجربة مجانية لمدة شهر، يرجى زيارة whoop.com ومتابعة WHOOP على Instagram وX وFacebook وLinkedIn وYouTube.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.414 مليار درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

للتواصل: سعود كرمستجي | نائب رئيس أول، وحدة الاتصال المؤسس، قطاع الاستثمار في الإمارات

شركة مبادلة للاستثمار

skarmastaji@mubadala.ae

-انتهى-

#بياناتشركات