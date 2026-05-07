العقد يأتي ضمن جهود ايدج لتسريع تطوير ودمج القدرات المتقدمة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع عالمياً، من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية هالكن، عن ترسية عقد على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI) في أبوظبي، والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة. ويشمل العقد توفير أنظمة فرعية حيوية تدعم توزيع الطاقة ونقل الإشارات والتكامل بين مكونات الأنظمة ضمن بنية الأنظمة الدفاعية، ما يعكس التزام ايدج بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وبحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومطر علي الرميثي، المدير العام لمديرية التخطيط والمشتريات في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وقّع العقد كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وراشد المطوع، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI).

وفي هذا السياق، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: "انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، نواصل تحقيق السيادة في إنتاج الأنظمة التي تسهم مباشرةً في حماية دولة الإمارات. ويمثل تعاوننا الوثيق مع شركة الإمارات للكابلات خطوة مهمة نحو ضم الموردين المحليين في منظومة الدفاع المتقدمة في الإمارات، كما يفتح آفاقاً أوسع لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي."

ومن جانبه، قال راشد المطوع، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني: "نثمن الثقة المتواصلة التي توليها لنا مجموعة ايدج، ونقدر دورها الريادي في دعم رؤية دولة الإمارات نحو تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على السيادة والتكنولوجيا. وتعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً يركّز على بناء قدرات ذات أهمية وطنية، وتعزيز تكامل الموردين المحليين، ودعم طموحات دولة الإمارات في التصنيع السيادي. وفي شركة الإمارات للكابلات، ننسجم بشكل كامل مع رؤية ايدج وقيادة دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتعزيز القدرات المحلية وضمان تنفيذ الأنظمة الفرعية الحيوية بأعلى مستويات الجودة والموثوقية."

وأُعلن عن العقد خلال معرض اصنع في الإمارات 2026، في خطوة تعكس التزام ايدج المتواصل بالاستثمار في تطوير القدرات الصناعية السيادية وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر الشراكات الوطنية.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)

تُعد شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI) شركة تصنيع مقرها دولة الإمارات، متخصصة في تقديم حلول الكابلات وأنظمة الربط البيني عالية الاعتمادية للتطبيقات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.

وتركّز الشركة على دعم أولويات التصنيع السيادي في الدولة من خلال قدرات تصنيع متقدمة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والموثوقية والأداء. كما تتعاون ECCI بشكل وثيق مع شركاء محليين ودوليين لتوفير أنظمة فرعية حيوية، والإسهام في تحقيق نمو صناعي مستدام وتعزيز القيمة المضافة داخل الدولة.

