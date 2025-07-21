تحالف يؤكّد رؤية "بريستيج ون" لبناء بمعايير لا تُساوِم على الجودة

إزاحة الستار عن صالة المبيعات الجديدة ومركز خدمة المتعاملين المتطوّر، المُصمّم لإثراء تجربة العملاء

دبي، الإمارات: في خطوة نوعيّة تعكس التقدّم المتسارع في استراتيجيّة تنفيذ المشاريع العقاريّة، أعلنت شركة "بريستيج ون للتطوير" رسميّاً عن تعيين "الشعفار للهندسة" -إحدى الشركات الرائدة في المقاولات وأكثرها موثوقيّة في دولة الإمارات- كمقاول رئيسي لتنفيذ مجموعة من مشاريعها المرتقبة، حيث أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة "بريستيج ون"، بحضور كل من أجمل سيفي، الرئيس التنفيذي لـ"بريستيج ون للتطوير" وسيف علي عبد الله الشعفار، الرئيس التنفيذي لشركة "الشعفار للهندسة". وتُجسّد هذه الشراكة الاستراتيجيّة التزام "بريستيج ون" بالتميّز في جودة البناء، والدقّة في التسليم، والمعايير الهندسيّة الرفيعة، بما يعزّز مكانتها في سوق العقارات الفاخرة في دبي، ويمهّد الطريق لإطلاق مشاريع سكنيّة متكاملة تُلبّي تطلعات المستثمرين والسكان على السواء.

وتكتسب هذه الشراكة أهميّة خاصّة كونها تجمع بين اثنين من ألمع الأسماء في قطاعَي التطوير والمقاولات، يتقاطعان في رؤيتهما الطموحة لتقديم منتج عقاري يتجاوز التوقعات. وتعكس هذه الخطوة توجّه "بريستيج ون" نحو بناء تحالفات استراتيجيّة مع شركاء يؤمنون بالدقّة والشغف ، والابتكار، والإتقان في التنفيذ. كما تعزّز قدرة الشركة على تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان أعلى مستويات الجودة في كافّة مراحل التطوير -من البنية التحتيّة إلى التشطيبات النهائيّة- بما يواكب تطلّعات العملاء في السوق العقاري المزدهر لدبي.

وصرّح أجمل سيفي قائلاً: "يعكس اختيار شركة بحجم ومكانة 'الشعفار للهندسة' التزامنا العميق بالتميّز في البناء وثقتنا في شركاء يتقاسمون معنا رؤيتنا طويلة المدى. فخبرات 'الشعفار' المثبتة وفعاليتها التشغيليّة تتكامل تماماً مع المعايير العالية التي نحرص على تبنيها في مختلف مشاريعنا."

وعلّق سيف علي عبد الله الشعفار على الشراكة قائلاً: "أظهرت شركة 'بريستيج ون للتطوير' زخماً لافتاً ونهجاً واضحاً في التنفيذ. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك نلتقي معه حول القيم نفسها من حيث الجودة والنظرة المستقبليّة في تنفيذ المشاريع."

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مرحلة نمو متسارعة تشهدها شركة "بريستيج ون"، حيث كشفت النقاب أيضاً عن مركزٍ جديد ومتطوّر لسعادة العملاء، يوفّر خدمات شاملة ومصمّمة بعناية لتلبية احتياجات المستثمرين والمشترين بكفاءة وسرعة. كما أعلنت عن توسعة صالة العرض التابعة لها في "مارينا بلازا"، والتي باتت تشكّل وجهة مرجعيّة للاطلاع على مشاريع الشركة وخطط الدفع والفرص الاستثماريّة المتاحة. وتؤكّد هذه المبادرات التوسّعيّة التزام "بريستيج ون" بتعزيز تجربة العميل من لحظة الاستكشاف حتّى ما بعد التسليم، ضمن بيئة احترافيّة، عصريّة، وسلسة تعكس فلسفتها في التميّز والابتكار. وفي إطار مسيرة التوسّع والتطوير، أعلنت "بريستيج ون" إسناد تنفيذ أحد أبرز مشاريعها السكنيّة المقبلة إلى شركة "باور آكسس إنترناشونال فاونديشن"، في خطوة جديدة تعبّر عن زخم تنفيذ المشاريع الذي يميّز أعمال الشركة.

وبمحفظة مشاريع باتت تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم، تواصل "بريستيج ون للتطوير" ترسيخ حضورها في السوق عبر شراكات استراتيجيّة وتصاميم مبتكرة برؤية مستقبليّة وتركيز ثابت على تقديم حلول بناء ترتقي إلى أعلى المعايير العالميّة.

حول "بريستيج ون للتطوير"

"بريستيج ون للتطوير" شركة تطوير عقاري رائدة تتّخذ من دبي مقرّاً لها، وتركّز على تقديم أسلوب حياة عصري يتجاوز المفهوم التقليدي للسكن. وتتمحور رؤيتها حول تلبية احتياجات العملاء وتعزيز القيم المجتمعيّة من خلال تصاميم مبتكرة تستشرف المستقبل. من هنا تقدّم الشركة مشاريع سكنيّة راقية صُمّمت خصّيصاً لتواكب تطلعات الباحثين عن التميّز، فتجمع بين مساحات معماريّة فريدة تحمل بصمة خاصّة وتصاميم داخليّة راقية ومرافق منتقاة بعناية لتثريَ حياة السكان وتدعم المجتمعات التي تحتضنها. لمزيد من المعلومات: prestigeone.ae

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