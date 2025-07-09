تعيين كوادر قيادية جديدة لدفع عجلة النمو العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للشركة



القاهرة، مصر، أعلنت مجموعة بروميتيون للإطارات، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإطارات لقطاعات النقل التجاري، والزراعي، والمركبات الثقيلة (OTR)، عن تعزيز هيكلها التنظيمي العالمي بإنشاء إدارة جديدة خاصة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم مصر كجزء من هذه المنطقة. تهدف هذه الخطوة لإعادة التنظيم إلى رفع كفاءة الإدارة المحلية، وزيادة سرعة الاستجابة التشغيلية، ودعم النمو في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية.

وفي سياق هذا التطور الهام، تم تعيين ستيفانو زيلياني رئيسًا تنفيذيًا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط الجديدة. وتشمل هذه المنطقة المنشأة حديثًا أسواقًا حيوية لشركة بروميتيون، وعلى رأسها مصر، التي تضم أحد مصانع الشركة الأربعة على مستوى العالم، وواحدًا من مراكزها الأربعة للبحث والتطوير.

وتعليقًا على ذلك، قال ستيفانو زيلياني: "يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية الجديدة وقيادة عملية التطوير في منطقة تزخر بإمكانات هائلة. تحظى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط بأهمية استراتيجية لمستقبل مجموعتنا، ليس فقط بفضل الطلب المتزايد، بل أيضًا لما توفره من فرص لخلق قيمة مضافة من خلال التواصل المباشر مع العملاء، والمرونة، والابتكار. وسنواصل الاستثمار في بناء الكفاءات والقدرات المحلية وتعزيز وجودنا من خلال حلول فعالة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

نبذة عن ستيفانو زيلياني

يتمتع ستيفانو زيلياني بخبرة تنفيذية عالمية تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع التصنيع. انضم زيلياني إلى شركة بروميتيون عام 2018، وانتقل إلى مصر في عام 2021 ليقود الشركة من خلال اتباع نموذج عمل مبتَكَر قائم على النتائج، دافعًا بذلك عجلة النمو في الأسواق الحالية والجديدة على حد سواء. وقبل انضمامه إلى بروميتيون، أمضى ستيفانو 24 عامًا في شركتي ويرلبول وأريستون ثيرمو، حيث عمل في ستة بلدان مختلفة، وتدرج في المناصب من الأدوار المحلية إلى العالمية. يحمل ستيفانو شهادات جامعية في الاقتصاد الدولي والتسويق، كما أتم الدراسة ببرامج قيادية متقدمة في شيكاغو.

تعيينات عالمية جديدة

بالتزامن مع إعادة التنظيم الإقليمي، أعلنت مجموعة بروميتيون للإطارات عن ثلاثة تعيينات قيادية عالمية رئيسية لتعزيز هيكل الإدارة العليا ودعم جهود التوسع والابتكار للمجموعة. تشمل هذه التعيينات: فرانشيسكو أنتوناتشي مديرًا تنفيذيًا للقطاع التجاري، وفيديريكا بوسكولو مديرًا تنفيذيًا للموارد البشرية، وأنطونيو ميلوني مديرًا تنفيذيًا للتصنيع. وسيعمل هؤلاء المدراء التنفيذيون الثلاثة تحت قيادة ليانج يوان، نائب المدير العام.

ومن خلال دوره الجديد، سيتولى فرانشيسكو أنتوناتشي، الذي كان يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا، قيادة القطاع التجاري العالمي الجديد في بروميتيون. وستكون مهمته دفع النمو العالمي، وتعزيز العلاقات مع العملاء، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمال الشركة.

أما فيديريكا بوسكولو، التي تتمتع بخبرة واسعة في الموارد البشرية الدولية، فستركز على مواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع أهداف العمل، وضمان أن تكون المواهب البشرية جزءًا أساسيًا من نجاح الشركة.



وبخبرته العالمية الكبيرة في التصنيع التي اكتسبها من خلال العمل بمؤسسات رائدة مثل لورو بيانا، ومانييتي ماريلي، وويرلبول، سيقود أنطونيو ميلوني العمليات الصناعية لبروميتيون، بهدف تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للمجموعة في الأسواق.

تعكس هذه التطورات التنظيمية التزام بروميتيون ببناء هيكل قيادي أقوى وأكثر مرونة لتسريع النمو، وتعزيز حضورها العالمي، وزيادة القيمة المضافة للعملاء والأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات