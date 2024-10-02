أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن توقيعها اتفاقية بقيمة 20 مليون درهم مع شركة "الاتحاد لصناعة الأنابيب" الرائدة في مجال التصنيع في دولة الإمارات، لتزويد شركة "الاتحاد لصناعة الأنابيب" بمادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها بنسبة 100% بعد الاستهلاك لاستخدامها في تصنيع منصات تحميل بضائع مخصصة لشركة "بروج" والتي ستستخدمها في عملياتها اللوجستية.

توفر "بروج" خدماتها للعملاء في أكثر من 50 دولة في كافة أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما توفر حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية من شأنها أن تساهم في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز جودة الحياة، مثل تغير المناخ، وهدر الطعام وندرته، والحصول على المياه العذبة، ونقل الطاقة، وتعزيز الرعاية الصحية، وإدارة المواد البلاستيكية المستهلكة.

وقال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة "بروج": "تؤكد شراكة بروج مع الاتحاد لصناعة الأنابيب مدى التزامنا بالاستفادة من الابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز قابلية إعادة التدوير للمواد التي انتهى عمرها الافتراضي، والتشجيع على استخدام مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها من قبل كافة القطاعات الصناعية التي نخدمها. وتعد إعادة التدوير والاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية بروج طويلة الأجل. كما نواصل تعزيز ريادتنا في دعم نماذج الأعمال الدائرية من خلال الشراكات الوطنية والعالمية التي تساهم في تعزيز جودة وتوفر البولي أوليفينات المعاد تدويرها".

تلتزم "بروج" بتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال العمل والتعاون مع العملاء والشركاء لتوفير حلول دائرية من شأنها إحداث نقلة نوعية في صناعاتهم بينما يواصلون دعم أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وتواصل الشركة الاستثمار في الابتكار لتطوير حلول تستخدم البولي أوليفين المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والمواد الصناعية الأخرى المعاد تدويرها، مما يساهم بالتالي في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز الإنتاج المستدام.

من جهته، قال قاسم عبد الرحمن الشرفي، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد لصناعة الأنابيب": "يمثل توقيع الاتفاقية هذه علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأمد مع بروج، والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهي أيضاً شهادة على التزامها بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي الذي تعد شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب جزءًا منه. وكان من نتائج هذا التعاون تسليم أنابيب البولي إيثيلين المصنوعة من المواد عالية الجودة التي تنتجها بروج إلى أكثر من 60 دولة حول العالم. يسرنا أن نكون جزءًا من الحل في تقليل المواد البلاستيكية المستهلكة والمساهمة في دعم الاقتصاد الدائري".

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بروج" بتزويد "الاتحاد لصناعة الأنابيب" بمواد معادة التدوير مضمونة الجودة لتصنيع منصات تحميل البضائع بواسطة اثنتين من شركائها وهما شركة Qonexa وشركة Intraco Pallet، حيث سيتم استخدام هذه المنصات من قبل شركة "بروج" لشحن منتجاتها المبتكرة وتسليمها لعملائها في كافة أنحاء العالم. ومواصلةً لجهودها في دعم الاقتصاد الدائري، فإن شركة "بروج" تستخدم منصات تحميل البضائع البلاستيكية المصنوعة من البولي بروبيلين المعاد تدويره لما تتميز به من عمر افتراضي أطول بثلاث مرات من منصات تحميل البضائع التقليدية، كما تعتبر أكثر أماناً وصحة كونها ليست عرضة للإصابة بالحشرات ولا تتطلب أي عمليات تبخير.

يذكر أن "بروج" تلتزم باستكشاف وتعزيز الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق مستقبل أكثر استدامة. وتشمل طموحات الشركة في الاستدامة تعهدها بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية للنطاقين 1 و2 بحلول عام 2045، كما وضعت "بروج" أهدافاً مؤقتة لعام 2030 تتمثل في خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% وخفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30%.

نبذة عن بروج بي ال سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول بروج، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

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