أطلقت برجيل القابضة الشركة الرائدة في تقديم الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز الجينات والأمراض النادرة داخل مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وصول مرضى الأمراض النادرة والوراثية إلى الرعاية الصحية.

ويهدف المركز الذي يأتي في موقع استراتيجي داخل مدينة برجيل الطبية المنشأة الرئيسية للمجموعة، إحدى مستشفيات الرعاية الصحية الرباعية الرائدة في المنطقة، إلى توفير رعاية شاملة ومتكاملة وخدمات متطورة للأفراد الذين يُعانون من هذه الحالات، كما يضمن المركز الوصول المباشر إلى التخصصات الطبية والجراحية الدقيقة المتقدمة في برجيل، مما يُتيح إحالات سلسة وإدارة شاملة للمضاعفات.

وحضرحفل افتتاح المركز الذي أقيم بمقر مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، و سعادة إلتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الإمارات، ومن برجيل عمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة وعدد من القيادات الإدارية.

وتُعرّف الأمراض النادرة بأنها حالات يقل معدل انتشارها عن واحد من 2000، وتؤثر على ما بين 5% و10% من سكان العالم، ومن بين أكثر من 10,000 مرض نادر تم تحديده عالميًا، فإن أكثر من 70% منها لها سبب جيني، فيما يُعاني أكثر من 40 مليون شخص من أمراض نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يُشكل مشاكل صحية مُلحة، حيث يواجهون تحديات كبيرة بسبب عوامل مثل محدودية المعرفة، ونقص الرعاية المتخصصة، ومحدودية الوصول إلى الاختبارات الجينية، والطبيعة المُعقدة والمتعددة الأعراض لهذه الأمراض.

ويقود المركز، استشاري أمراض الجينات والوراثة الحائز على عدة جوائز، البروفيسور أيمن الحطاب، حيث يُعالج مع فريقه المُتميز من المتخصصين التحديات الفريدة التي تُشكلها الأمراض النادرة.

وأضاف البروفيسور أيمن الحطاب، مدير مركز الجينات والأمراض النادرة: "في كثير من الحالات، يتطلب التشخيص إجراء فحوصات جينية، والتي قد لا تكون متاحة بسهولة أو في متناول المرضى، فيما تُسبب العديد من الأمراض النادرة والجينية تأثيرات طبية مزمنة، مما يؤثر على جودة حياة المريض، ويتطلب دعمًا نفسيًا واجتماعيًا وعلاجًا تأهيليًا، هدفنا هو توفير رعاية شاملة ومتعددة التخصصات، تغطي جميع جوانب أمراض الجينات والوراثة ورعاية مرضى الأمراض النادرة".

يحظى البروفيسور الحطاب بتقدير دولي لأبحاثه في علم الجينات والوراثة، وقد اختير ضمن أفضل 2% من علماء العالم في علم الوراثة من قِبل جامعة ستانفورد عام 2020، وهو أيضًا مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة، وينضم إليه في مركز الجينات والأمراض النادرة، البروفيسور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في برجيل القابضة ورئيس وحدة التجارب المبتكرة في مركز الجينات والأمراض النادرة، والبروفيسور فيصل خان الرئيس التنفيذي لشركة (اونكوهيليكس كولاب)، إلى جانب مقدمي رعاية صحية آخرين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود في رعاية مرضى الأمراض النادرة.

يقدم المركز نهجًا متكاملًا لرعاية الأمراض النادرة والوراثية من خلال ثلاث وحدات أساسية: وحدة الرعاية الطبية، ووحدة التجارب المبتكرة، ووحدة الدعم الاجتماعي والتثقيف، حيث تقدم وحدة الرعاية الطبية تشخيصًا ورعاية قائمين على الأدلة العلمية للمرضى من الأطفال والبالغين على حد سواء من خلال عيادات خارجية متخصصة، مثل عيادة أمراض الأورام الوراثية، وعيادة الجينات لما قبل الولادة، وعيادة الجينات للتلقيح الصناعي، وعيادة الأمراض الجينية العصبية، وعيادة أمراض الجينات والوراثة، وعيادة الأمراض الإستقلابية.

كما تُجري وحدة التجارب المبتكرة دراسات احصائية لفهم معدل انتشار الأمراض النادرة وتحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل، مع مواءمة الاحتياجات غير الملباة مع فرص التجارب السريرية العالمية باستخدام العلاجات الجديدة والجينية، و تُركز وحدة الدعم الاجتماعي والتثقيف على رفع مستوى الوعي بالأمراض النادرة والجينية من خلال الندوات والمؤتمرات لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى والجمهور.

وصرح البروفيسور خالد مسلم قائلاً: "يشهد نطاق التجارب السريرية للعلاجات المُعدّلة للمرض والعلاجية للأمراض النادرة توسعًا سريعًا، ونسعى لضمان حصول المرضى في المنطقة على هذه التدخلات المبتكرة مبكرًا، والتي من شأنها إحداث تغيير جذري في نتائج علاجهم ونوعية حياتهم".

من جانبه، قال جون سونيل: "يُمثل مركز الجينات والأمراض النادرة خطوةً مهمةً إلى الأمام في علاج الأمراض النادرة والوراثية في المنطقة، فمن خلال توفير رعاية شاملة تُعالج جميع جوانب الأمراض النادرة، ونُسهم في سد الفجوة بين الرعاية عالية الجودة والمرضى المحتاجين، حيث يُركز هذا المركز على تقديم رعاية طبية عالية الجودة مع تطوير البحث والتعليم لتجهيز مقدمي الرعاية الصحية بشكل أفضل لرعاية هذه الحالات المُعقدة".

سيعمل مركز الجينات والأمراض النادرة التابع لبرجيل القابضة بفضل مرافقه المتطورة والفريق الطبي الخبير، على إحداث نقلة نوعية في مجال رعاية الأمراض النادرة والجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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