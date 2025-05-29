توقعات بنمو قطاع الضيافة في الإمارات بنسبة 7٪ سنويًا، مدفوعًا بازدهار سياحة الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: وقع "باهي قصر عجمان"، الفندق التراثي الفاخر من فئة الخمس نجوم والذي يُعرف بجمعه بين سحر الثقافة الإماراتية وحداثة الرفاهية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الليم، وهي تكتل متنوع يتمتع بخبرة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا وتنمية المجتمع، يكون بموجبه الفندق شريك الضيافة الرسمي لفعاليات ومبادرات مجموعة الليم، ما يُشكّل خطوة مهمة في التعاون بين القطاعات.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز الظهور الإعلامي للعلامتين التجاريتين، وتحقيق نمو مشترك، وخلق تكامل من خلال جهود ترويجية مشتركة واستضافة فعاليات بارزة. ووفقًا للاتفاقية، سيكون فندق باهي قصر عجمان هو الوجهة المفضلة لفعاليات مجموعة الليم من مؤتمرات وإطلاق منتجات ومبادرات مسؤولية مجتمعية، بما في ذلك القمة السنوية للاستدامة. في المقابل، ستقوم مجموعة الليم بالترويج لخدمات الفندق وعروضه عبر شبكتها. كما ستُعزز الشراكة الجهود التسويقية المشتركة عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المطبوعة والقنوات الاجتماعية، مع تسليط الضوء على باقات الضيافة المصممة خصيصاً لعملاء مجموعة الليم وضيوف الفندق.

تتماشى هذه الشراكة مع رؤية الإمارات 2030، من خلال مبادرات مثل ورش العمل الخاصة بالحفاظ على التراث وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة في الفعاليات، مما يُعزز التزام الطرفين بالاستدامة. وستُسهم شبكة مجموعة الليم الإقليمية والدولية في تسليط الضوء على عروض فندق باهي قصر عجمان المتميزة لجمهور عالمي.

وأكد السيد افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق باهي قصر عجمان، على القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: "هذا التعاون يُعد محركاً أساسياً لرفع مكانة قطاع الضيافة في عجمان. ومن خلال استضافة فعاليات مجموعة الليم، نتوقع زيادة بنسبة 10٪ في الحجوزات المؤسسية، مع تقديم تجارب غامرة تعكس تراثنا الإماراتي. فالشراكات من هذا النوع ضرورية لتثبيت مكانة عجمان كمركز للسياحة الثقافية والاقتصادية".

وأضاف الدكتور راشد الليم، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الليم: "إن الموقع الساحلي المميز لفندق باهي قصر عجمان والتزامه بالتميز يتماشيان تمامًا مع فلسفتنا. تُمكننا هذه الشراكة من تقديم مزيج فريد من الابتكار والتقاليد إلى أصحاب المصلحة، سواء من خلال المؤتمرات الدولية أو المبادرات المجتمعية التي نعتزم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام."

من المتوقع أن ينمو قطاع الضيافة في الإمارات بنسبة 7٪ سنويًا، مدفوعًا بازدهار سياحة الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE). وتستثمر هذه الشراكة في صعود عجمان كوجهة للباحثين عن الأصالة والرفاهية. وخلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ستُنفذ الشراكة مجموعة من المبادرات تدريجيًا، بما في ذلك فعاليات الاستدامة، والمبادرات المجتمعية، والمهرجانات الثقافية، والمعارض الفنية التي تهدف إلى إشراك المجتمع من خلال الثقافة والفنون.

عن فندق باهي قصر عجمان:

يُعد فندق باهي قصر عجمان جوهرة الضيافة في الإمارة، ويضم 254 غرفة وجناحاً بتصاميم فاخرة، ومطاعم حائزة على جوائز، ومساحات مخصصة للفعاليات حسب الطلب. يشتهر الفندق بالحفاظ على التراث المحلي مع تبنّي الابتكار.

عن مجموعة الليم:

مجموعة مقرها الشارقة تُسهم في دفع عجلة التقدم عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية الذكية، مع حضور في أكثر من 40 دولة حول العالم.

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