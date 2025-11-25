

أعلنت بانثيون للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير في دبي، عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «فوكسا» المتعدّد الاستخدامات، باستثمار يصل إلى 800 مليون درهم إماراتي. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق العقاري من خلال رؤيتها الطموحة الهادفة إلى تقديم مشاريع فاخرة بتكلفة مدروسة وقيمة عالية لكلٍّ من المستثمرين والمقيمين، لتؤكد عبر هذا المشروع الجديد التزامها بالتوسّع المدروس وتطوير وجهات حضرية مبتكرة تعكس تطور دبي المتسارع.

ويأتي إطلاق مشروع «فوكسا» ليشكّل خطوة استراتيجية تعيد تعريف أسلوب الحياة والعمل في جميرا تراينجل فيليج ، حيث يقدّم المشروع وجهة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه ضمن بيئة واحدة مترابطة تُجسّد الجيل الجديد من التجارب الذكية. ويرسم المشروع ملامح نمط معيشة جديد في دبي، يقوم على جودة الحياة، وسهولة الوصول، والتصميم العصري الذي يخدم احتياجات المجتمع المتنوّع داخل منطقة تعدّ اليوم من أكثر الوجهات نمواً وطلباً في الإمارة.

أُقيم حفل وضع حجر الأساس الأسبوع الماضي بحضور السيد كالبيش كيناريوالا، مؤسس شركة بانثيون للتطوير العقاري، إلى جانب فريق الإدارة والشركاء الرئيسيين في المشروع، بما في ذلك شركة الخواجا للاستشارات الهندسية وشركة أي جي أس لمقاولات الأساس ش.ذ.م.م. وشكّل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة الشركة، حيث يعكس تقدّم الأعمال التنفيذية على أرض الواقع، ويجسد التزام بانثيون بالتوسّع المدروس وتعزيز حضورها عبر مشاريع عالية الجودة تُضيف قيمة فعلية إلى السوق العقاري في دبي.

بهذه المناسبة، قال السيد كالبيش كيناريوالا، مؤسّس شركة بانثيون للتطوير العقاري: "يمثّل مشروع فوكسا أكثر من مجرد مشروع عقاري عادي، فهو ترجمة حقيقية لطموح بانثيون في الارتقاء بتجربة العيش والعمل في دبي. ومع دخولنا مجال المشاريع متعدّدة الاستخدامات، نركّز على ابتكار بيئات متكاملة تجمع بين الإنتاجية والرفاهية وروح المجتمع في إطار واحد متناغم. ويعكس هذا المشروع التزامنا المستمر بالتميّز والاستدامة والابتكار في كل تفاصيل التصميم والتنفيذ، استمرارًا لمسيرتنا في تقديم تجارب فاخرة بأسعار مدروسة، لكن هذه المرة بمعايير أعلى ومستوى جديد من الرقي."

كما أضاف: "مع مشروع فوكسا، لا نهدف فقط إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية، بل نسعى إلى منح المستثمرين والشركات فرصة حقيقية لمواكبة وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دبي وتعزيز حضورها العالمي. طموحنا هو الإسهام في تطوّر المشهد العقاري للمدينة عبر مشروع يجمع بين الجودة والموقع الاستراتيجي ونمط الحياة العصري في تجربة واحدة متكاملة تعكس روح دبي المستقبلية."

وبدورهم، كشف الشركاء في فوكسا عن رؤيتهم وانطباعهم حول هذا المشروع المرتقب.

ومن جانبه، أفاد السيد جمال الخواجا، مالك شركة الخواجا للاستشارات الهندسية، قائلاً: "يمثّل مشروع فوكسا محطة فارقة تلتقي فيها الرؤية المعمارية المتجددة مع الحلول العملية الذكية. ونفخر بتسخير خبراتنا الهندسية لدعم هذا المشروع الطموح وتحويله إلى واقع يرتقي بمعايير التطوير في دبي."

وفي السياق ذاته، قالت السيدة ياسمين سالم، المدير العام لشركة آي جي إس لمقاولات الأساسات ش.ذ.م.م:

"تلتزم شركة آي جي إس بتنفيذ أعمال مشروع فوكسا وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع ضمان الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني في مختلف مراحل التنفيذ. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يعكس النمو المتسارع لقطاع التطوير العقاري في دبي."

من المقرّر اكتمال مشروع فوكسا في الربع الثالث من العام 2028، ليكون أول مشروع سكني متعدّد الاستخدامات يحمل توقيع شركة بانثيون للتطوير العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية تُرسّخ دخولها إلى قطاع العقارات التجارية الراقية في دبي. وفي أعقاب سجلها الحافل بالمشاريع السكنية الحائزة على جوائز في جميرا سيركل فيليج، تمضي بانثيون اليوم في نقل بصمتها المعهودة التي تتميز بالتصميم والابتكار والدقّة الحِرفية، لتقدم جيل جديد من المساحات العصرية المواكِبة لأسلوب العمل والحياة.

رؤية جديدة لتصميم رائد يجمع بين العمل والحياة والترفيه

تتجاوز مساحة مشروع فوكسا 450 ألف قدم مربع، تضمّ 70 ألف قدم مربّع من المساحات التجارية الراقية، و20 ألف قدم مربّع من المتاجر المختارة بعناية، و360 ألف قدم مربّع من الوحدات السكنية العصرية الموزّعة على 29 طابق. وقد صُمّم المشروع ليواكب احتياجات الشركات الحديثة وسكان المُدن، موفّراً بيئة متكاملة تتيح العمل بذكاء، والعيش براحة، والاستمتاع بالتجارب الترفيهية بحرية، كل ذلك ضمن وجهة واحدة مُلهمة.

وتم تصميم مشروع فوكسا بعناية ليعزّز الإنتاجية والرفاهية، ويقدّم أسلوب حياة متوازنًا يجمع بين الراحة والاتصال وروح المجتمع ضمن بيئة واحدة متناغمة.

يتميّز المشروع بهندسة معمارية عصرية وتخطيط مدروس للمساحات، يتضمّن:

مكاتب بمساحات رحبة توفّر تصاميم مرنة مع استفادة مثلى من الإضاءة الطبيعية.

أكثر من 24 مرفق عالمي المستوى، تضم صالات للاجتماعات، ومقاهي، ومناطق لتجارب العافية، ومنصّة لليوغا، ومسبح بأمواج اصطناعية، وسينما خارجية، وحدائق صديقة للحيوانات الأليفة، ومساحات ترفيهية متنوّعة.

أنظمة ذكية لإدارة المباني تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مواد صديقة للبيئة وممارسات بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يعزّز التزام بانثيون بمبادئ الاستدامة في مشاريعها العقارية.

تقنيات منازل ذكية توفّر تحكّماً سلساً بمختلف الخصائص وأنظمة الأتمتة في المنزل.

مواقف سيارات متكاملة وبنية تحتية مُحسّنة تضمن سهولة التنقّل والراحة للمقيمين ورواد الأعمال على حدّ سواء.

فرصة استثمارية واعده

فضلاً عن جاذبيته المعمارية وتجربة الحياة الراقية التي سيقدمها، يطرح مشروع «فوكسا» فرصة استثمارية واعدة من خلال وحداته السكنية والتجارية ومرافق التجزئة المتنوّعة. وبفضل مساحات العمل الحديثة، والوحدات السكنية العصرية، وتجارب العيش المتكاملة، يقدّم المشروع توازن مثالي بين العمل والحياة والترفيه في واحد من أشهر الأحياء السكنية في دبي.

ومع تقدّم أعمال البناء وفق الجدول الزمني المعتمد، وتحديد العام 2028 موعداً لاستكمال المشروع، يرسّخ فوكسا مكانته كركيزة أساسية في استراتيجية بانثيون طويلة المدى لتنويع محفظتها وتعزيز حضورها كإحدى أبرز الشركات الموثوقة والريادية في سوق التطوير العقاري بالمنطقة.

للاستفسارات الاستثمارية ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.pantheondevelopment.ae.

نبذة عن شركة بانثيون للتطوير العقاري

بانثيون للتطوير العقاري هي شركة رائدة تتخذ من دبي مقرًا لها، وتختص بتطوير مجمعات سكنية راقية تجمع بين الفخامة والقيمة العالية. ومنذ تأسيسها في عام 2016 على يد كالبيش كيناريوالا، رسخت الشركة حضورًا قويًا في سوق دبي العقاري، حيث قامت بتسليم أكثر من 1,000 وحدة سكنية فاخرة في منطقة جميرا سيركل فيليج، إلى جانب محفظة مشاريع مستقبلية تضم ما يزيد عن 1,500 وحدة جديدة قيد التطوير.

وتشمل محفظة بانثيون مجموعة من المشاريع البارزة والحائزة على جوائز، من أبرزها:بانثيون بوليفارد، ميزون إليزيه 1 و2 و3، إليزيه هايتس، بانثيون إليزيه 1 و2 و3، مشروع فوكسا في جميرا تراينجل فيليج، والمشروع الرئيسي وان سنترال في رأس الخيمة. وقد حصدت الشركة جائزة "أفضل عقار فاخر ميسور التكلفة" ضمن جوائز العقارات التجارية العربية لعام 2019.

وتواصل بانثيون للتطوير العقاري توسيع نطاق أعمالها عبر مشاريع متعددة الاستخدامات، إلى جانب تطوير فندق فاخر يحمل علامة تجارية عالمية في إمارة رأس الخيمة، مؤكدةً التزامها بـ"وعد بانثيون" القائم على الجودة، وسهولة العيش، واستدامة القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات