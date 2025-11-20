أبوظبي: وقّع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات مذكرة تفاهم مع سبرينجر نيتشر، إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في النشر الأكاديمي، وذلك بهدف إرساء إطار استراتيجي للتعاون في المجالات البحثية والأكاديمية والنشر العلمي وفق أفضل الممارسات الدولية. ومثّل باحثي الإمارات الدكتور فراس حبّال، رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، فيما وقّع عن الجانب الآخر السيد كريستوفر باومان، مدير التحرير وإدارة الأصول في سبرينجر نيتشر.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تعاون شامل بين الجانبين يركّز على تطوير المجلات العلمية المشتركة، وتعزيز الوصول المفتوح للأبحاث، ودعم الباحثين من خلال برامج تدريبية وورش عمل تُعنى بأخلاقيات البحث والنشر، إضافة إلى الترويج للمجلات المحكمة في المؤتمرات العلمية المتخصصة. كما تضع المذكرة أسسًا مشتركة لتطوير مبادرات بحثية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وقال الدكتور فراس حبّال إن توقيع المذكرة يشكّل خطوة نوعية تدعم جهود المركز في تعزيز الحضور العلمي للإمارات على الساحة الدولية، مؤكداً أن هذا التعاون مع سبرينجر نيتشر سيُسهم في رفع جودة الأبحاث المنشورة وتوفير منصات عالمية للباحثين. وأضاف: "نطمح من خلال هذه الشراكة إلى بناء منظومة نشر متقدمة تُسهِم في دعم الباحثين، وتوفير فرص أكبر لتطوير المحتوى العلمي العربي، وتعزيز دور الإمارات كجسر يربط المنطقة بمنظومة المعرفة العالمية."

وأعرب السيد كريستوفر باومان، مدير التحرير وإدارة الأصول في سبرينجر نيتشر، عن سعادته بالشراكة مع مركز باحثي الإمارات، مشيرًا إلى أن التعاون يفتح آفاقًا واسعة لتطوير مشروعات المستقبل في النشر العلمي. وقال: "نحن فخورون بالتعاون مع مركز يسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية في البحث العلمي. ونتطلع للعمل معًا على مبادرات مشتركة تعزز جودة المجلات الأكاديمية، وترسّخ معايير النزاهة والشفافية في منظومة النشر".

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على التزام الطرفين بتفعيل بنود الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، وإعداد فريق بحثي مشترك للعمل على مبادرات مشتركة تخدم المجتمع العلمي وتدعم حركة البحث في المنطقة، مما سيوفر للباحثين الإماراتيين أدوات وفرصًا غير مسبوقة لتعزيز بصمتهم العلمية على الساحة الدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات