دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "مينا للوقود الحيوي"، المملوكة لمجموعة "ميركنتايل آند ميريتايم"، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وستتعاون الجهتان بموجب هذه المذكرة في مجال نقل وتوريد وتوزيع وقود الطيران المستدام المنتج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة. وتنسجم شراكتنا مع "مينا للوقود الحيوي" مع جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لوقود الطيران المستدام تسهم في دعم السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في الدولة واستراتيجية الحياد الكربوني لعام 2050. وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح آفاقاً جديدة لتكامل سلاسل القيمة في قطاع الوقود المستدام، وتمكّن الشركات الوطنية من تسريع تطوير حلول بديلة قادرة على دعم تنافسية صناعة الطيران، وقيادة جهود إزالة الكربون في المنطقة والعالم. كما تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا الوطنية في إنتاج وتوريد وتوزيع وقود طيران منخفض الكربون على نطاق واسع، بالاعتماد على حلول مبتكرة تُسهم في تسريع التحول المستقبلي لقطاع الطيران."

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم اينوك و"مينا للوقود الحيوي" بتقييم الفرص المتاحة لتوريد وقود الطيران المستدام من أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق تجاري في دولة الإمارات، والتي يجري بناؤها حالياً في منطقة الفجيرة للصناعات البتروليّة من قبل "مينا للوقود الحيوي". ستعمل المنشأة، التي تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار أمريكي، على تحويل زيوت الطهي المستعملة والمخلفات العضوية إلى وقود طيران مستدام معتمد دولياً، وستنتج المرحلة الأولى 125 مليون لتر سنوياً، على أن تتضاعف القدرة الإنتاجية إلى 250 مليون لتر سنوياً في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن تساهم المنشأة بما يصل إلى 36% من إجمالي الإنتاج المستهدف لدولة الإمارات من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الوقود منخفض الكربون.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "إن تطوير منظومة وطنية لوقود الطيران المستدام يتطلّب نمواً كاملاً لسلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والنقل الموثوق. وتعكس شراكتنا مع ’مينا للوقود الحيوي‘ التزام اينوك الذي يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. نحن نركز اهتمامنا على جعل وقود الطيران المستدام مجدياً من الناحية التجارية، ومستداماً من الناحية التشغيلية."

من جانبه، قال سعادة محمد سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة "مينا للوقود الحيوي": "تُعدّ هذه المذكرة مع مجموعة اينوك خطوة مهمة نحو ترسيخ سلسلة توريد محليّة بالكامل لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات. ومن خلال مواءمة قدراتنا الإنتاجية مع قوة التوزيع لدى اينوك، نُسهم في دعم السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في الإمارات 2030، وتسريع الانتقال نحو طيران منخفض الكربون."

بدوره، قال غاطي الجبوري، الرئيس التنفيذي لـ "مينا للوقود الحيوي": "يُوفّر تعاوننا مع مجموعة اينوك مستوى التكامل المطلوب لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، بما يحوّل الأهداف الوطنية إلى قدرة توريد فعالة. ويسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لوقود الطيران المستدام، ويضمن أن يرفد إنتاجنا في شركة ’مينا للوقود الحيوي‘ السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في الإمارات 2030 بشكل مباشر."

وتساهم هذه الشراكة بشكل كبير في تعزيز قدرة دولة الإمارات على توفير وقود الطيران المستدام محلياً وإقليمياً. كما تجسد تنسيق جهود التعاون الصناعي الحيوي اللازم لسرعة التوسع في إنتاج وقود الطيران المستدام وتوزيعه واعتماده، بما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران.

