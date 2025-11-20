أبوظبي: عقب توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة "ايدج" وشركة "ليوناردو" في يونيو من العام الحالي، والتي أكد فيها الطرفان عزمهما تأسيس مشروع مشترك في أبوظبي يستفيد من شراكتهما الاستراتيجية، أعلن الجانبان اليوم عن خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق هذا الهدف المشترك. حيث أنجزت "ايدج" و"ليوناردو" تقييماً أولياً لأنشطة نقل التكنولوجيا وإمكانات السوق، إلى جانب تحديد المبادئ الأساسية لحوكمة المشروع المشترك. وبناءً على ذلك،

وعلى ضوء ما سبق، ستمتلك "ايدج" نسبة 51% من المشروع المشترك، فيما ستمتلك "ليوناردو" نسبة 49% المتبقية. وتتضمن الأنشطة قيد الدراسة، من بين أمور أخرى، التصميم والتطوير والاختبار والتصنيع والإنتاج، والبيع أو التأجير، إضافة إلى الدعم والتدريب طوال دورة حياة منتجات المشروع المشترك داخل دولة الإمارات، إلى جانب ترخيص حقوق الملكية الفكرية، وتأسيس قوة عاملة ماهرة تعمل محلياً. وسيتم تسويق منتجات المشروع المشترك ضمن أراضي الدولة، ومن خلالها إلى أسواق تصدير دولية محددة. وستستند محفظة المنتجات قيد الدراسة إلى مجموعة من حلول "ليوناردو" التي تغطي مختلف مجالات الأعمال، بما يشمل أنظمة الاستشعار ودمج الأنظمة والمنصات.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تشكل هذه المحطة الجديدة على طريق الإطلاق الكامل لمشروع مشترك رائد بين ايدج وليوناردو دليلاً على سرعة التقدم الذي نحرزه، وتبرز أيضاً ما يمكن تحقيقه عندما يتعاون لاعبان صناعيان على تطوير استراتيجية ذكية لتقديم تميز تكنولوجي يخدم الأمن العالمي. ومن خلال التعاون عبر عدة مجالات حيوية تشمل الأنظمة الجوية والبرية والبحرية والكهروضوئية، يمكننا تصميم وتطوير حلول مبنية على الخبرة والابتكار، عبر دولة الإمارات، وصولاً إلى أسواق حالية وجديدة".

وقال روبرتو تشينغولاني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو: "تجسّد الخطوة الجديدة، التي تأتي بعد أشهر من العمل المكثف بين الشريكين، فهمنا المشترك للقيمة المضافة التي يمكننا تحقيقها، وتمهّد الطريق لتعزيز التعاون بشكل أعمق. إن الجمع بين قدراتنا في دولة الإمارات ضمن مجموعة من المجالات التكنولوجية المتقدمة التي حددناها لدراستها وتقييمها بشكل معمق، من شأنه أن يقدم حلولاً عالية التنافسية للسوق المستهدفة. ونتطلع إلى مواصلة العمل نحو المرحلة التالية من هذا التعاون".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

نبذة عن شركة ليوناردو

تعد المجموعة الصناعية الدولية "ليوناردو" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الطيران والدفاع والأمن، ويعمل لديها 60 ألف موظف حول العالم. وتستهدف الشركة مفهوم الأمن العالمي عبر قطاعات الطائرات المروحية، والإلكترونيات، والطيران، والأمن السيبراني، والفضاء، كما تعد شريكاً في أهم البرامج الدولية مثل يوروفايتر، وJSF، وNH-90، وFREMM، وGCAP، ويورودرون. وتتمتع "ليوناردو" بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل أيضاً من خلال شركات تابعة لها، مثل Leonardo DRS بنسبة 71.6%، وMBDA بنسبة 25%، وATR بنسبة 50%، وHensoldt بنسبة 22.8%، وTelespazio بنسبة 67%، وThales Alenia Space بنسبة 33%، وAvio بنسبة 28.7%. وكانت الشركة، المدرجة في بورصة ميلانو (LDO)، قد سجلت في عام 2024 طلبات جديدة بقيمة 20.9 مليار يورو، مع محفظة طلبات مسبقة بقيمة 44.2 مليار يورو، وإيرادات موحدة بلغت 17.8 مليار يورو، كما أنها مدرجة في مؤشر MIB ESG، وحافظت على مكانها في مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) منذ عام 2010.

