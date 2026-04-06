أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقوم بتصميم ونشر الأنظمة الذكية للحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية، اليوم عن تلقي 376 طلباً من 62 دولة للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامجها لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي.

واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، فقد سجّل البرنامج إنجازاً بارزاً بارتفاع حجم الطلبات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة مع 120 طلباً من 17 دولة في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى توسيع نطاقه الجغرافي بصورة كبيرة.

ويؤكد هذا التدفق القوي من الطلبات التي تتنوع بصورة متزايدة على تنامي مكانة البرنامج كمنصة للشركات الناشئة والمبتكرين الطموحين إلى توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات العالم الحقيقي، كما يسلّط الضوء على تحوّل واضح نحو ابتكارات موجّهة للمؤسسات وقابلة للتطبيق على المستوى التجاري، إذ يعمل العديد من المتقدمين على تطوير تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأتمتة وتحليلات البيانات، وحالات استخدام متخصصة تشمل التكنولوجيا المالية والصحية والحكومية وغيرها.

ويعكس هذا الإقبال أيضاً الطلب العالمي المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التطبيقي القادرة على العمل ضمن بيئات العالم الحقيقي، بما يُعزز دور بريسايت في تحديد التقنيات المصممة للنشر عبر منظومات البنية التحتية ورأس المال والمجتمع، وتوسيع نطاقها.

وجاءت غالبية الطلبات من متقدمين في الشرق الأوسط (162)، وآسيا والمحيط الهادئ (84)، وأوروبا (65)، وأمريكا الشمالية (42)، وشملت الدول الخمس الأعلى من حيث عدد الطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة (140)، والولايات المتحدة الأمريكية (37)، والهند (26)، والمملكة المتحدة (19)، وكوريا الجنوبية (16).

وقال ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت: "يعكس ارتفاع عدد طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف النجاح الذي حققناه من خلاله. فلدينا مبتكرو ذكاء اصطناعي من مختلف أنحاء العالم يسعون إلى الانضمام إلى برنامجنا لتكرار الإنجازات التي شاهدوها في الدفعة الأولى، وفتح المسارات التجارية ذاتها. وهذا يضع بريسايت في موقع متميز يتيح لها تحديد أفضل التقنيات التحولية الرائدة عالمياً للعمل ضمن بيئات معقدة ومنظَّمة، وتمتلك أكبر فرصة للتوسع عبر منظومات البنية التحتية ورأس المال والمجتمع. كما تؤكد قوة الطلبات وتنوعها هذا العام الحاجة إلى برامج مثل برنامجنا، الذي يُوفر منصة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي بطرق ذات أثر ملموس".

ويشكّل برنامج بريسايت لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً ضمن منظومة الابتكار الأوسع للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي صُممت لتحويل التقنيات الناشئة إلى قدرات تشغيلية على مستوى الدول والمؤسسات. وتُظهر طلبات الدفعة الثانية توافقاً قوياً مع هذا النهج المرتكز على النشر الفعلي، إذ يركّز جزء كبير منها على الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأنظمة القائمة على الوكلاء الذكيين وتحليلات البيانات وأتمتة العمليات، إلى جانب حضور لافت في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والمدن الذكية والأمن السيبراني. كما يُظهر عدد كبير من المتقدمين بالفعل زخماً تجارياً يشمل تحقيق إيرادات، ووجود عملاء نشطين، واستقطاب رؤوس أموال، بما يشير إلى قاعدة أكثر نضجاً وجاهزية للنشر بالمقارنة مع الدفعة الأولى.

ويمثل هذا التطور أيضاً تقدماً واضحاً مقارنة بالدفعة الأولى التي أرست أساس البرنامج من خلال استقطاب شركات ناشئة عالية الإمكانات من قطاعات متعددة، واختيار 10 شركات للمشاركة في نموذج يركّز على التسويق التجاري والتكامل والتوسع.

وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود الدفعة الأولى مجتمعةً 26 مليون دولار، وهي قيد النقاش حالياً، إلى جانب استثمار مؤكد بقيمة مليون دولار في NodeShift من صندوق "بريسايت - شروق 1". وإلى جانب رأس المال، أسهمت الدفعة الأولى في تحقيق زخم تجاري ملموس عبر محفظة الشركات المشاركة: فقد وقّعت Vulcan عقدًا مع CPX لتطوير أمن الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منظومة G42؛ وأبرمت AlphaGeo عقداً موقعاً مع خزنة؛ ووقّعت NodeShift اتفاقية استراتيجية مع بريسايت لتسويق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي مع كبار العملاء الحكوميين؛ كما وقّعت Zply مذكرة تفاهم مع Inception؛ فيما يجري دمج Ajari ضمن محفظة حلول بريسايت الأوسع. وتساهم هذه المسارات التجارية في تعزيز التزام البرنامج بتحقيق قيمة طويلة الأمد.

ويتواصل الزخم عبر الدفعة الأولى من البرنامج، مع استمرار عدة تعاونات أخرى في التقدم نحو التوقيع خلال الأشهر المقبلة. وفي موازاة ذلك، حصلت Ajari و Cobi على إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة لدى مايكروسوفت عبر شراكة بريسايت، ما يسرّع مباشرةً تطوير المنتجات ويعزّز جاهزيتها للنشر.

وبالانتقال إلى الدفعة الثانية، فإن حجم الطلبات الواردة ومستوى نضجها يشيران الآن إلى تنامي الاعتراف العالمي بالبرنامج المسرّع كمنصة لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة ذكاء قابلة للتطبيق في العالم الحقيقي.

وقد انطلقت الآن عملية اختيار الدفعة الثانية، والتي ستتبع تقييماً منظماً ومتعدد المراحل صُمم لقياس كلٍّ من القدرات التقنية والجاهزية للنشر. ويشمل ذلك مرحلة أولية للمراجعة والتأهيل، تليها الجولة الأولى من المقابلات، قبل الانتقال إلى القائمة النهائية المختصرة للشركات الناشئة المدعوة للمشاركة في مرحلة العروض النهائية. ومن المقرر أن تُعقد فعالية العروض النهائية في أوائل أبريل، حيث ستعرض الشركات المدرجة على القائمة المختصرة حلولها أمام لجنة تحكيم. وستُختتم هذه العملية بالإعلان عن التشكيلة النهائية للدفعة الثانية في أوائل مايو، مع اختيار 10 شركات للانضمام إلى البرنامج المسرّع.

وستحصل الشركات المختارة للدفعة الثانية على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والإرشاد والمنظومة المتكاملة لدى بريسايت، إلى جانب فرص لتسريع التحول التجاري من خلال تيسير التواصل مع الجهات المعنية من المؤسسات والجهات الحكومية. وقد صُمم البرنامج لضمان تطوير الابتكار مع مراعاة النشر الفعلي منذ البداية، بما يتيح دمجه ضمن بيئات معقدة ومنظَّمة تكون فيها الموثوقية والحوكمة والقدرة على التوسع عناصر أساسية.

ومع انطلاق عملية التقييم، تواصل بريسايت توسيع قاعدتها العالمية من التقنيات المتوائمة مع استراتيجيتها في الذكاء التطبيقي، بما يُعزز مكانتها بوصفها الجهة المصمِّمة للأنظمة الذكية المهيأة لأداء طويل الأمد، ومرونة عالية، وقدرة على التوسع.

نبذة عن بريسايت

شركة بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تملك أغلبية أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية.

تعمل بريسايت في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال، والأنظمة المجتمعية، حيث تقوم ببناء ونشر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج المعلومات التشغيلية في بيئات معقدة على المستويين الوطني والمؤسسي. وتعمل أنظمتها ضمن أطر عمل آمنة ومنظمة، مما يضمن المرونة، والمساءلة، والأداء طويل الأجل.

الذكاء. مطبق.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@presight.ai

-انتهى-

#بياناتشركات