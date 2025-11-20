دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية تمويل استراتيجية مع بنك موريشيوس التجاري(MCB) ، أحد أبرز المجموعات المصرفية في أفريقيا. ويشمل التمويل تسهيلات ائتمانية دوّارة وتمويلاً مخصصاً لصفقات الاستحواذ، مما يوفر لانفيكتوس للاستثمار القدرة على دخول أسواق جديدة في أفريقيا ويعزز من سيولتها التشغيلية مع مواصلة توسيع نطاق عملياتها.

تعكس هذه الاتفاقية تطور الشراكة بين انفيكتوس للاستثمار وبنك موريشيوس التجاري والالتزام المشترك بتعزيز الأمن الغذائي وتدفقات التجارة من أفريقيا وإليها وداخلها. وسيوفر هذا التمويل المرونة المالية اللازمة لتوسيع حضور الشركة في العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية والتوزيع، إلى جانب دعم النمو وتوسعة محفظة أصول الأغذية والسلع الاستهلاكية ذات القيمة المضافة والتي تخدم الأسواق المحلية والإقليمية في أفريقيا.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "تعكس اتفاقية التمويل مع بنك موريشيوس التجاري ثقة شركائنا في الأداء المالي والتشغيلي لانفيكتوس للاستثمار وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد. وتوفر لنا هذه الحزمة مرونة أكبر في هيكلة رأس المال مع تعزيز قدرتنا على التوسع في أسواق عالية النمو، بما يدعم رؤيتنا في تطوير مؤسسة متكاملة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونرى في هذه الخطوة فرصة مهمة لبناء شبكة أوسع من الشراكات على مختلف المستويات من أجل تحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات وتعزيز مرونة الأمن الغذائي على المدى الطويل".

من جانبه، قال تييري هيبرود، الرئيس التنفيذي لبنك موريشيوس التجاري: "تمثل علاقتنا مع انفيكتوس للاستثمار شراكة استراتيجية، وتتماشى تماماً مع طموحنا لبناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات العالمية التي تنشط في أفريقيا. وتجسد حزمة التمويل التي تم تقديمها لشركة انفيكتوس للاستثمار التزامنا بدعم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية والزراعية عبر القارة. كما تعكس قدرتنا على تصميم حلول تمويل متقدمة تدعم عملاءنا وخططهم التوسعية وتُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لهم وللمجتمعات التي نخدمها".

تواصل انفيكتوس للاستثمار تركيزها على تنفيذ استراتيجية نمو طويلة الأجل من خلال استثماراتها الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية، مع استهداف الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات رائدة تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار أمريكي، إلى جانب النظر في فرص استحواذ أصغر تتماشى مع أهداف الشركة الاستراتيجية الأوسع.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS) في مارس 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي شركة قابضة رائدة متخصصة في تجارة الأغذية الزراعية. ومن خلال شركة انفيكتوس تريدنج التابعة لها والتي تأسست في عام 2014، ركّزت انفيكتوس للاستثمار في مراحلها الأولى على خدمات التوريد، حيث زودت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواد خام وسلع تامة الصنع، ثم توسعت فيما بعد لتضم تجارة الحبوب وتصدير السلع. وتشمل محفظتها اليوم أكثر من 30 منتجاً، من بينها الشعير والذرة والسمسم وفول الصويا والسكر والقمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 65 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن بنك موريشيوس التجاري(MCB)

يُعد بنك موريشيوس التجاري (MCB)، الذي تأسس قبل أكثر من 188 عاماً، البنك الرائد في موريشيوس والركيزة الأساسية لمجموعة MCB. رسّخ البنك مكانته كمؤسسة مالية إقليمية بارزة من خلال استراتيجية تنويع ناجحة مدعومة بقاعدة مساهمين واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى امتلاكه أعلى رسملة سوقية في بورصة موريشيوس. يعتمد البنك على نموذج أعمال قوي يمكّنه من التوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع مواصلة تعزيز عملياته المصرفية محلياً والتوسع دولياً. ويقدم اليوم مجموعة متكاملة من الحلول المالية تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتأجير التمويلي وإدارة الثروات ومنتجات الاستثمار. ويمتد الحضور الدولي للبنك ليشمل مدغشقر وجزر المالديف وجمهورية سيشل من خلال شركات تابعة بالإضافة إلى ريونيون ومايوت وفرنسا وجنوب أفريقيا وكينيا ودبي ونيجيريا عبر مكاتبه التمثيلية وشركاته الشريكة. وتلتزم مجموعة MCB بإحداث أثر إيجابي طويل الأمد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في الأسواق التي تخدمها.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

تيلز أند هيدز

البريد الإلكتروني: InvictusInvestment@talesandheads.com

الهاتف: +971 (50) 694 4650

