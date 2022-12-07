تمثل الصفقة الاستثمار الخامس لانفستكورب في شركات للخدمات المهنية ويؤمل منها أن تعجّل في نموّ "كروس كانتري" خلال توسّعها جغرافيًا وفي عروض خدماتها

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، استحواذها على حصة أغلبية في "كروس كانتري كونسلتنغ" CrossCountry Consulting، المزود المستقل الرائد للخدمات الاستشارية المالية والمحاسبية المتخصصة في الولايات المتحدة. وتتقدم انفستكورب مجموعة من المستثمرين المؤسسيين العالميين جنبًا إلى جنب مع مؤسسي الشركة والراعي المالي الحالي.

أُسست "كروس كانتري كونسلتنغ" عام 2011، وهي توفر خدمات المحاسبة والتمويل والمخاطر والعمليات والأمن السيبراني وحلول التحول المدعومة بالتكنولوجيا لمكاتب كبار المسؤولين الماليين في المؤسسات العامة والخاصة. تضم الشركة أكثر من 700 خبير استشاري وتمثل حاليًا عملاء عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الشركات الخاصة والخدمات المالية وعلوم الحياة والعقارات والضيافة. وقد توسع حضورها بشكل ملحوظ على مدى السنوات العشر الماضية مع موظفين موجودين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم في آيرلندا وجنوب إفريقيا والفيليبين.

تعليقاً عل ذلك، قال علي آل رحمة، المدير المتخصص في الشركات الخاصة في انفستكورب: "في بيئة تطبعها المعايير المالية والمحاسبية المتزايدة التعقيد وعدم اليقين المتعاظم في السوق، هناك اتجاه متنامٍ للاستعانة بالتعهيد الخارجي للخدمات المالية والمحاسبية لشركات استشارية متخصصة مثل "كروس كانتري". في هذه البيئة سريعة النمو، نعتقد أن "كروس كانتري" هي في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو بسرعة واكتساب حصص في السوق. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في الاستثمار وخلق القيمة في شركات الخدمات المهنية لمساعدة "كروس كانتري" في المرحلة التالية من نموّها".

من جهته، علّق رئيس أسواق الإمارات العربية المتحدة وعُمان للثروات الخاصة في انفستكورب طارق المحجوب: "من المتوقع أن ينمو بسرعة الطلب على هذا النوع من الخدمات الاستشارية المصممة وفق الطلب والمدفوعة بالتكنولوجيا والتي توفرها "كروس كانتري" التي تُعتبر من أكثر الأسماء احترامًا في هذا المجال، كما إنها تتمتع بسمعة جيدة اكتسبتها بفضل جهودها في تقديم خدمات استثنائية للعملاء. وستدعم شراكتنا الشركة لتحسين عملياتها وتوسيع مجموعة خدماتها وتقليل المخاطر ودفع النمو المستقبلي".

أما إريك لين، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة "كروس كانتري كونسلتنغ" فقال: "مع استمرارنا في توسيع نطاق انتشارنا، تضعنا شراكتنا مع إنفستكورب في أفضل موقف لحل التحديات الجديدة والمعقدة لعملائنا، مع تعزيز فريقنا الاستثنائي في الوقت نفسه. نحن مدينون بالكثير من نجاحنا على مر السنوات لعملائنا وموظفينا المذهلين؛ ونعتقد أن إنفستكورب هي الشريك المناسب الذي يمكننا معه توسيع قدراتنا، ونتطلع إلى فصل جديد ومثير من النمو والتقدّم معًا".

تملك انفستكورب تاريخًا طويلًا من الاستثمار في شركات للخدمات المهنية في الولايات المتحدة مع استثمارات بارزة تشمل "أليكس بارتنرز" AlixPartners و"آي سي ر" ICR و"ريزالتنت" Resultant و"يونايتد تالنت آيجنسي" United Talent Agency.

تجدر الإشارة إلى أن شروط صفقة الاستحواذ لم تُكشف.

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