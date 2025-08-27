مسقط: تأكيدًا على التزامها ببناء شراكات هادفة تُقدم قيمة مضافة لعملائها، أعلنت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، مؤخرًا عن توقيع شراكة استراتيجية مع "هولايك هوم"، الشركة الرائدة في مجال أثاث المنازل وحلول التصميم الداخلي المُخصصة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التعاون ضمن جهود الوطنية للتمويل لتوسيع نطاق تمويل الأثاث والإلكترونيات والمطابخ، حيث سيحظى عملاء هولايك هوم بحلول تمويل مرنة مقدمة من الوطنية للتمويل لتجديد منازلهم وتصميمها بتقنيات متقدمة، إذ تمكنهم من تجديد مساحات معيشتهم بما يتماشى مع أحدث اتجاهات التصميم مع تلبية احتياجاتهم.

وقّع الاتفاقية كلٌ من الفاضل أحمد المعولي، مساعد مدير عام - رئيس قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطنية للتمويل، والفاضل هلال الخنبشي، مؤسس شركة هولايك هوم، لتشكل خطوة هامة في التزام كلا المؤسستين بتقديم حلول تمويلية تُركّز على العميل. وتُعد هولايك هوم شركة رائدة عالميًا في تصميم المنازل، وتتميز بمصنعها الحديث المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يمتد على مساحة مليون متر مربع, مما يتيح لها تنفيذ ما يصل إلى 10,000 مشروع يوميًا. وبفضل فريق عالمي من المهندسين والمعماريين العُمانيين والدوليين، تُقدّم هولايك هوم حلولًا مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة للمطابخ والخزائن والديكورات الداخلية للمنازل.

سيحظى عملاء هولايك هوم بفرصة تمويل مشترياتهم من منتجات التأثيث عبر الوطنية للتمويل، مع الاستفادة من حلول دفع بأقساط ميسرة, وذلك أثناء التعاون مع فريق هولايك هوم المتخصص في تقديم تصاميم داخلية حسب الطلب. علاوة على ذلك، سيحصل العملاء على شروط تمويل مخصصة، تشمل فترات سداد متنوعة وخيارات دفع مرنة، مما يضمن المرونة والقدرة على تحمل التكاليف طوال رحلة تجديد منازلهم.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح الفاضل أحمد المعولي، مساعد مدير عام – رئيس قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطنية للتمويل، قائلاً: "إننا نفخر بشراكتنا مع هولايك هوم في تعاون يعكس التزامنا المشترك بتحسين نمط الحياة اليومية لعملائنا. فمن خلال الجمع بين تميز هولايك هوم في تصميم المنازل الفاخرة وحلول التمويل المخصصة والمبتكرة التي تقدمها الوطنية للتمويل، نجعل تجربة العملاء بترقية أثاثهم المنزلي والمكتبي أكثر سهولة.وتمثل هذه الشراكة خطوة أخرى إلى الأمام في مهمتنا لدعم العملاء في إنشاء مساحات سكنية تناسب ذوقهم، بثقة ومرونة وسهولة، وبما يتوافق مع خططهم المالية."

وفي إطار التزامها بأن تكون شريكًا موثوقًا للتقدم، تضع الوطنية للتمويل تركيزًا استراتيجيًا على قطاع تمويل الأثاث والإلكترونيات والمطابخ. ومن خلال إقامة شراكات مثمرة مع أبرز تجار التجزئة في مجالات التأثيث والأجهزة المنزلية، تمكّن الشركة الأفراد من تحسين أنماط حياتهم مع منحهم مرونة مالية من خلال دفعات شهرية ميسرة ومعقولة. ولا تقتصر هذه الشراكات على توسيع الوصول إلى منتجات عالية الجودة فحسب، بل تعزز أيضًا تركيز الوطنية للتمويل المستمر على إعادة تعريف تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تشكيل مستقبل التمويل الاستهلاكي في سلطنة عُمان.

-انتهى-

#بياناتشركات