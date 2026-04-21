تعكس الشراكة استمرار دعم الهلال للمشاريع للحوار الثقافي عبر السينما

يواصل أرابيان سايتس تقديم الأفلام والقصص العربية إلى الجمهور في الولايات المتحدة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهلال للمشاريع، الشركة متعددة الأنشطة والرائدة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تجديد شراكتها مع مهرجان أرابيان سايتس السينمائي، وذلك مع عودة المهرجان إلى واشنطن العاصمة خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل، في دورته الحادية والثلاثين.

ويُعد مهرجان أرابيان سايتس، الذي تأسس عام 1996، من أقدم وأبرز منصات عرض السينما العربية في الولايات المتحدة. وتُقام دورة هذا العام بالتزامن مع الدورة الأربعين من مهرجان واشنطن الدولي السينمائي(Filmfest DC) ، الذي يُنظَّم أرابيان سايتس في إطاره. وعلى مدى ثلاثة عقود، قدّم المهرجان أكثر من 300 فيلم، وأصبح منصة ثقافية بارزة تتيح للجمهور في الولايات المتحدة الاطلاع على عمق القصص العربية وتنوّعها وإنسانيتها عبر الشاشة.

وعلى مرّ السنوات، أسهم المهرجان في تعريف الجمهور الأميركي بالسينما العربية، وفتح مساحة لرؤية أكثر تنوعاً وواقعية بعيداً عن الصور النمطية. ومن خلال تقديم أعمال لمخرجين بارزين إلى جانب أصوات سينمائية صاعدة، يواصل أرابيان سايتس تقديم فهم أعمق للعالم العربي عبر السينما.

ويأتي دعم الهلال للمشاريع للمهرجان على مدى 12 عاماً ضمن التزامها الأوسع بالمبادرات الثقافية التي تفتح مجالاً أرحب للتواصل بين المجتمعات من خلال الفنون. وتعكس هذه الشراكة إيماناً بأن السينما قادرة على إعادة تقديم الناس والأماكن خارج القراءات السياسية الضيقة، وإتاحة مساحة أقرب للفهم الإنساني وتعدّد التجارب.

وقالت شيرين غريب، مديرة مهرجان أرابيان سايتس السينمائي: "على مدى أكثر من 30 عاماً، شكّل مهرجان أرابيان سايتس مساحة لعرض القصص العربية أمام الجمهور في الولايات المتحدة من خلال السينما. ونحن نثمّن شراكتنا المستمرة مع الهلال للمشاريع ودعمها لمهرجان يواصل إتاحة الحوار الثقافي وإبراز قوة السرد القصصي."

ويستكشف برنامج هذا العام موضوعات الهوية والهجرة والمقاومة، إلى جانب الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يُشكّل العالم العربي اليوم. وتشمل قائمة الأفلام المشاركة: 52 Blue، وEl Sett، وHappy Birthday، وIrkalla: Gilgamesh’s Dream، وOnce Upon a Time in Gaza، وA Sad and Beautiful World.

وصرّحت علا الحاج حسين، مديرة المواطنة المؤسسية في الهلال للمشاريع: "نؤمن في الهلال للمشاريع بأن التفاهم الثقافي يتشكل عبر الانفتاح على الناس والأفكار والتجارب الحياتية. وقد نجح مهرجان أرابيان سايتس في أداء هذا الدور على مدى عقود، من خلال تقديم قصص إنسانية عميقة تعكس واقعاً متنوعاً ومعقداً. ويسعدنا مواصلة دعم مهرجان بات مساحة مهمة للسينما العربية والتبادل الثقافي في واشنطن العاصمة."

ومنذ انضمامه إلى مهرجان واشنطن الدولي السينمائي في عام 2015، اتسع حضور أرابيان سايتس ووصل إلى جمهور أوسع، ليصبح محطة ثقافية سنوية بارزة في واشنطن العاصمة. ومن خلال مواصلة دعمها للمهرجان، تعكس الهلال للمشاريع اهتمامها بالمبادرات التي توظّف الفن والسرد لفتح مساحات أوسع للتواصل بين المجتمعات والثقافات.

نبذة عن الهلال للمشاريع:

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

نبذة عن مهرجان أرابيان سايتس السينمائي:

يُعد مهرجان أرابيان سايتس السينمائي منصة ثقافية عريقة مخصصة لعرض السينما العربية في الولايات المتحدة. تأسس عام 1996، ويقدّم المهرجان السنوي أفلاماً من مختلف أنحاء العالم العربي إلى جمهور مدينة واشنطن العاصمة، مساهماً في تعزيز التفاهم الثقافي والحوار من خلال قوة السرد السينمائي.

