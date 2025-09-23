الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة المتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي بدولة الإمارات، تستثمر 7.7 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (أ) لشركة «ديستيل» الهندية المتخصصة في البحث والتطوير في مجال الصناعات الكيميائية.

دعم المستثمرين الاستراتيجيين يعكس فرص النمو الواعدة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة في الهند.

تعتزم شركة «ديستيل» التوسع في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدةً من فرص النمو المتسارع في هذه الأسواق، ومن التحولات الجارية في سلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة مواطن القصور في المنظومات التشغيلية.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة التابعة لشركة الهلال للمشاريع والمتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي، عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة 7.7مليون دولار لصالح شركة «ديستيل» الهندية المتخصصة في البحث والتطوير في مجال الصناعات الكيميائية.

وقد قادت الهلال للمشاريع الناشئة هذه الجولة بالتعاون مع شركة «جنغل فنتشرز» السنغافورية، وبمشاركة مستثمرين استراتيجيين بارزين، من بينهم شركة «روبامين»، ونائب رئيس مجلس إدارة «بي آي إندستريز» مايانك سنجال، بالإضافة إلى «إنديا كوتيانت». وبهذه الخطوة، ارتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه «ديستيل» حتى الآن إلى 10.8 مليون دولار.

وتأتي هذه الجولة لتدعم مسيرة الشركة التي تأسست على يد أتانـو أغاروال وفيراج شاه، بهدف معالجة أوجه القصور في المنظومات التشغيلية ضمن قطاع الصناعات الكيميائية. وتشهد الهند وجود آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بطاقات إنتاجية محدودة، وتفتقر في معظمها إلى قدرات بحثية داخلية أو فرق مبيعات فنية متخصصة. ومن خلال التعاون مع هذه المصانع، توظّف «ديستيل» خبراتها البحثية والتطبيقية لتزويدها بمنتجات كيميائية قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية من حيث الجودة، مع الحفاظ على ميزة الأسعار التنافسية. ويغطي نطاق منتجات الشركة منتجات عوامل الترطيب، والمكوّنات المسؤولة عن التماسك والاستقرار في الخلائط الكيميائية، إلى جانب ثاني أكسيد التيتانيوم، والمستحلبات المستخدمة في قطاعات الدهانات والبلاستيك ومواد البناء.

وفي هذا السياق، صرّح سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة: "نرى فرصًا استثنائية في قطاع الصناعات الكيميائية المتخصصة في الهند، مدفوعة بعوامل نمو قوية في السوق، وتنافسية عالية من حيث التكلفة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الداعمة. ومنذ لقائنا الأول، لفتنا وضوح الرؤية لدى أتانـو وفيراج وسرعة تنفيذهما لخططهما. إن النموذج القائم على البحث والتطوير، إلى جانب النهج خفيف الأصول، قادر على أن يجعل من «ديستيل» معيارًا جديدًا يثبت كيف يمكن للمبتكرين الهنود المنافسة على الساحة العالمية. ونحن في الهلال للمشاريع الناشئة متحمسون لدعم الشركة في بناء منصة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية."

من جانبه، أوضح أتانـو أغاروال، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ديستيل»: "انطلقت ديستيل برؤية واضحة لبناء مؤسسة رائدة عالميًا في مجال الصناعات الكيميائية المتخصصة انطلاقًا من الهند. وتتمثل رؤيتنا في تسخير القدرات التصنيعية ذات المستوى العالمي التي تزخر بها الهند، إلى جانب كفاءاتها الفنية المتخصّصة ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية، بما يتيح لنا منافسة كبرى الشركات العالمية في قطاع الصناعات الكيميائية مباشرة."

ويأتي ذلك في وقت تُقدَّر فيه قيمة صناعة الكيماويات المتخصصة عالميًا بأكثر من 800 مليار دولار، مع معدّل نمو سنوي مركّب يتجاوز 6%. وفي الهند، يتخطى معدل النمو المتوسط العالمي، حيث تشهد الصادرات توسعًا يفوق 18% مدفوعةً بتحوّل متزايد في الإنتاج من الصين إلى الهند. وتسعى «ديستيل» إلى اغتنام هذه الفرصة من خلال نموذجها القائم على البحث والتطوير والنهج خفيف الأصول، عبر بناء شراكات مع المصانع المحلية غير المستغلة بكامل طاقتها وتحويلها إلى مراكز إنتاج قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي الإطار نفسه، أوضح ريشاب مالك، الشريك المسؤول عن استثمارات التأسيس في «جنغل فنتشرز»: "عندما بدأنا شراكتنا الأولى مع «ديستيل» عبر برنامج First Cheque@Jungle، لمسنا فريقًا مهيأً بقوة للاستفادة من أحد أبرز التحولات في سلاسل التوريد في عصرنا. وخلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا، تمكن الفريق من بناء قاعدة بحثية وتطويرية راسخة واكتساب مصداقية في السوق، الأمر الذي مكّنهم من التميز في مجالات مثل الدهانات والطلاءات والنكهات والعطور، والانطلاق بالفعل نحو التوسع في أسواق دولية واعدة، تشمل الولايات المتحدة والشرق الأوسط."

وانطلاقًا من هذه الإنجازات، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 25 و30 مليون دولار والوصول إلى مرحلة التوازن المالي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع إرساء مقومات النمو المستدام على المدى الطويل. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط «ديستيل» للاستحواذ على مصانع تعمل دون كامل طاقتها الإنتاجية وزيادة إنتاجيتها بما يصل إلى خمسة أضعاف، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتها. كما ستُسهم الجولة التمويلية الجديدة في تطوير قدراتها في مجالات البحث والتطوير، والمشتريات العالمية، والمبيعات التقنية، إضافةً إلى دعم تأسيس عملياتها في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وفي هذا الصدد، أضاف فيراج شاه، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي للعمليات في «ديستيل»: "تُتيح لنا هذه الجولة الاستثمارية الدخول في شراكة مع مستثمرين يمتلكون فهمًا عميقًا لقطاع الصناعات الكيميائية، ويشاطروننا الإيمان بنموذجنا القائم على البحث والتطوير والنهج خفيف الأصول. إن هذه الشراكة تقوي قدرتنا على التوسع بوتيرة أسرع، ومواصلة الابتكار، والاقتراب أكثر من تحقيق طموحنا بأن نصبح شريكًا عالميًا موثوقًا بحلول عام 2030."

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة التمويلية تستقطب مستثمرين يمتلكون خبرة عميقة في مجالات الصناعات الكيميائية والتصنيع، بما يساند «ديستيل» في مساعيها لتوسيع أنشطة البحث والتطوير وتوسيع عملياتها على المستوى الدولي. وتضم قائمة المستثمرين الاستراتيجيين شركة «روبامين» التي تتخذ من ولاية غوجارات مقرًا لها، وتُعد من أبرز الشركات الهندية في مجالات تكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير البطاريات والصناعات الكيميائية المتخصصة. كما انضم إلى داعمي «ديستيل» مايانك سنجال، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بي آي إندستريز»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع المواد الكيميائية الزراعية بعقود التطوير والتصنيع.

وتكتسب هذه الجولة أهميتها أيضًا من كونها تأتي بعد عام واحد فقط من جولة التمويل التأسيسي البالغة 3.1 مليون دولار، والتي قادتها «جنغل فنتشرز» عبر برنامج First Cheque@Jungle، المخصص لدعم روّاد الأعمال من أصحاب الخبرات السابقة والمديرين التنفيذيين المخضرمين. وخلال هذه الفترة، انتقلت «ديستيل» من مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات إلى تسجيل مبيعات سنوية بلغت 7 ملايين دولار، مع خدمة أكثر من 100 عميل من المؤسسات، وتأسيس فريق يضم 19 عالمًا ومهندسًا.

نبذة عن الهلال للمشاريع الناشئة

الهلال للمشاريع الناشئة هي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتدعم التقنيات التحويلية وروّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة.

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

نبذة عن ديستيل

تُعد «ديستيل» شركة هندية متخصصة في الصناعات الكيميائية المتقدمة. تأسست في عام 2021 على يد أتانـو أغاروال وفيراج شاه، وتعمل على تطوير مواد كيميائية متطورة تُستخدم في الدهانات والطلاءات والبلاستيك ومواد البناء، بالاعتماد على نموذج قائم على البحث والتطوير ونهج خفيف الأصول يستفيد من الطاقات التصنيعية غير المستغلة في الهند. وتحظى «ديستيل» بدعم من «جنغل فنتشرز» والهلال للمشاريع الناشئة و«إنديا كوتيانت»، إلى جانب عدد من المستثمرين الاستراتيجيين الآخرين.

نبذة عن جنغل فنتشرز

تُعد «جنغل فنتشرز» شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي مقرها سنغافورة، وتركّز على دعم الشركات في مراحلها المبكرة وحتى مراحل النمو المتقدمة في جنوب شرق آسيا والهند، مع اهتمام خاص ببناء شركات راسخة طويلة الأمد. وتتعاون «جنغل فنتشرز» مع أبرز روّاد الأعمال في المنطقة لتأسيس شركات تكنولوجية عالية النمو وكفؤة من حيث رأس المال، ومساندة مسيرتها منذ الانطلاقة وحتى الوصول إلى مكانة «يونيكورن» ومرحلة الطرح العام الأولي. وتضم محفظتها عددًا من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة مثل «كريديڤو» و«موغليكس» و«ليف سبيس» و«أتومبرغ» وغيرها.

وتُعد First Cheque@Jungle منصّة متخصصة أطلقتها «جنغل فنتشرز» لدعم روّاد الأعمال من أصحاب التجارب السابقة والمديرين التنفيذيين المخضرمين في مراحل الفكرة وما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي. ومن خلال تركيزها الحصري على رحلة هؤلاء المؤسسين، توفّر المنصّة خارطة طريق للتمويل والدعم مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية وتمكينهم من تحقيق أثر ملموس، من دون أي اشتراطات خاصة بحد أدنى من نسب الملكية.

كما تُعد الهلال للمشاريع الناشئة شريكًا محدود المسؤولية في صناديق «جنغل فنتشرز»، وعضوًا في اللجنة الاستشارية الخاصة بمستثمري هذه الصناديق.

