أعلنت النيابة العامة الاتحادية اليوم عن إطلاق النسخة التجريبية من "مركز الترجمة الذكي – بيان"، وتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة "بريسايت" الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة، في تجسيد عملي لرؤية دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز كفاءتها.

"بيان"… جيل جديد من الترجمة القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمثل "بيان" نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل القضائي، إذ لا يقتصر دوره على الترجمة الفورية فحسب، بل يعمل كمساعد تحقيق ذكي "كاتب تحقيق مترجم لحظياً" يوثق جلسات الاستجواب أو التحقيق بشكل آلي، ويُصدر محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق، جاهزة للتوقيع والطباعة .

يُقدم "بيان" منصة ذكية متكاملة تتميز بقدرات تشمل:

تمييز المتحدثين تلقائيًا (المحقق، المتهم، الشاهد) عن طريق تحليل البصمة الصوتية لكل متحدث داخل الجلسة مع توثيق الحوار لحظياً عبر نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR) .

. ترجمة فورية متعددة اللغات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التعرف على اللهجات، بما في ذلك اللهجة الإماراتية .

تحويل فوري بين الصوت والنص واستخراج النصوص من الصور والملفات عبر تقنية OCR.

قواميس قانونية متخصصة متعددة اللغات قابلة للتخصيص حسب نوع القضايا والاختصاصات .

إصدار تلقائي لمحاضر التحقيق ثنائية اللغة مع خاصية التحرير والمراجعة الفورية قبل الاعتماد .

سجلات تدقيق رقمية مشفرة بالكامل تتيح تتبع سلسلة الحيازة وضمان سرية البيانات .

تكامل مباشر مع أنظمة الأرشفة والمنصات القضائية، مزود بـ لوحة تحكم ذكية تتابع الجودة وتدعم التعلم المستمر للنظام .

شراكة وطنية ترسم ملامح مستقبل العدالة الجنائية الذكية

بموجب الاتفاقية، سيتم تدريب وتخصيص نموذج لغوي قانوني متطور في مجال الترجمة القضائية، بالاستفادة من خبرات شركة بريسايت " عبر منصتها الذكية " فيتروفيان» وأنظمتها المتقدمة في الاجتماعات المرئية وتحليل البيانات.

وأكد سعادة المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة عامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن إطلاق "بيان" يمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، موضحًا أن الابتكار في النيابة العامة ينطلق من رؤية إنسانية تجعل التقنية وسيلة للعدالة لا غاية لها، ويجسد التزامها بتسريع مسار التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة قضائية أكثر ذكاءً وشفافية وإنصافاً.

وأضاف أن النسخة التجريبية من "بيان" هي ثمرة عمل تطويري استمر لأكثر من عام داخل النيابة العامة الاتحادية، نتج عن جهود مشتركة بين فرق تقنية وقانونية وطنية، لتقديم نموذج إماراتي رائد في التحول الرقمي للعدالة.

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت": "سعيدون بشراكتنا مع النيابة العامة للدولة لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في المنطقة، يُسهم في تمكين منظومة العدالة من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات. وتؤكد هذه المبادرة التزام "بريسايت" بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لدعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس ريادة الدولة في توظيف الابتكار وتطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات الحيوية."

عدالة بلا حواجز لغوية

ويؤكد هذا المشروع التزام النيابة العامة بتطوير منظومة عدالة بلا حواجز لغوية، تتيح التواصل الفعال بين جميع أطراف التحقيق بمختلف لغاتهم، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية وحقوق المتقاضين، وبقاء الترجمات الصادرة للاستخدام القضائي خاضعة لاعتماد المترجمين المقيدين وفق التشريعات الإماراتية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية النيابة العامة للذكاء الاصطناعي 2025–2030، وترسّخ مكانة دولة الإمارات رائدة في العدالة الذكية والحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

