مسقط - أعلن الموج مسقط، الوجهة الرائدة للحياة العصرية في سلطنة عُمان عن طرح منازل شاطئ أزورا، وهو مشروع حصري جديد في الجهة الغربية من منطقة مرسى الموج. تضم هذه المجموعة الحصرية بين التصميم المستلهم من العمارة الساحلية ونمط الحياة في المنتجعات، وتتميّز بإطلالتها البانورامية على مياه المحيط والمرسى في وقت واحد، بما في ذلك المدخل المباشر إلى الشاطئ.

تتألف منازل شاطئ أزورا من 309 وحدة سكنية فقط موزّعة على مجمّعين سكنيين يشملان 286 شقة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، إلى جانب 23 شاليه فاخر من أربع غرف نوم وبركة سباحة خاصة، و3 مواقف للسيارات، وجميع هذه الوحدات توفر خيارات استثنائية للمشترين الباحثين عن الخصوصية ونمط الحياة بمعايير المنتجعات. وتتميّز المنازل بتصاميم مفتوحة، إلى جانب مساحات معيشة داخلية وخارجية مفتوحة للإضاءة الطبيعية والإطلالات الطبيعية الخلابة.

صُمم المشروع، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 19,500 متر مربع من الأرض الواقعة على الشاطئ بواجهة المحيط مباشرة، ليقدّم نمط حياة راقي يجمع بين المخططات الفسيحة والأجواء المريحة والتناغم مع الماء والواجهة الشاطئية، إلى جانب عدد من المزايا للسكان، مثل بركة سباحة لامتناهية بنمط المنتجعات، وصالة رياضية مجهّزة بالكامل لتشجيع نمط الحياة الصحي واللياقة البدنية، ومرافق تمتاز بالتشجير في ساحة واسعة مع بركة سباحة لا متناهية وإطلالات مباشرة على أفق المحيط، كما ستجد العائلة خيارات مناسبة من خلال مناطق اللعب الداخلية والخارجية الخاصة للأطفال. كما يضم مرافق استثنائية مثل صالة العمل المشتركة ومناطق للاستجمام، ويتميّز بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ والمرسى.

تعليقاً على طرح هذا المشروع، قال الفاضل ناصر الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "تجسّد منازل شاطئ أزورا التزامنا المستمر بصناعة منازل وأماكن لا يقتصر تميزها على التصاميم معمارية فقط، بل نحرص على دمجها في النسيج المجتمعي الكامل ونمط الحياة العصري للموج مسقط. وبفضل ما يتميّز به هذا المشروع الجديد من إطلالات مزدوجة على الشاطئ والمرسى، إلى جانب موقعه الساحلي الاستثنائي، سوف يقدّم نمط حياة مستلهم من الطبيعة التي حوله، والتي تتسم بفسحة الأفق، والتناغم مع المحيط وكل شيء حوله، ما يجعله الخيار المثالي للسكان الباحثين عن منزل يكون لهم وطنًا يجمع بين التصميم الدقيق ووسائل الراحة اليومية والشعور بالانتماء للمكان في مجتمع استثنائي."

تُتيح منازل شاطئ أزورا ميزة التملك الأجنبي بنسبة 100% لجميع الجنسيات، إلى جانب إمكانية الحصول على إقامة دائمة للمشتري وأقاربه من الدرجة الأولى. وبالتالي، يمكن القول أن طرح هذا الحي الجديد يأتي في إطار التزام الموج مسقط ببناء مجتمعات تقدم قيمة مستدامة للمالكين والمستثمرين من خلال ما تتميّز به موقع استثنائي ونمط حياة متكامل.

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