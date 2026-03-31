الدوحة، قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وقطر من غلوبال فاينانس، ضمن جوائز أفضل بنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كشريك مالي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس دوره المتواصل في دعم التنويع الاقتصادي، ونمو القطاع الخاص، والشمول المالي في قطر والمنطقة.

وتأكيداً على ريادته في الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الرقمي، يواصل المصرف تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للأعمال، بما في ذلك إمكانية تقديم طلب فتح الحساب إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني، إلى جانب الميزات المطوّرة عبر تطبيق جوال المصرف للشركات ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات.

وانطلاقاً من ريادته الرقمية، يتيح المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول بسلاسة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات وتطبيق جوال المصرف للشركات، المتاحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.. حيث يمكن للشركات إدارة حساباتها وسيولتها بكفاءة، وتنفيذ مختلف المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما في ذلك خدمة "فوراً"، إضافة إلى إدارة الرواتب وخدمات نظام حماية الأجور. كما تتيح هذه القنوات الرقمية مستوى متقدماً من التحكم في إدارة المستفيدين والبطاقات وطلبات الخدمات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإيداع عبر أجهزة إيداع النقد والشيكات، بما يضمن استمرارية العمليات المصرفية ويدعم كفاءة إدارة الأعمال اليومية.

كما يقدّم المصرف البطاقات الائتمانية للشركات بالتعاون مع Ooredoo، وحلول الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني وتطبيق QIB SoftPOS. قام المصرف بتسهيل العمليات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول السريع الى برامج التمويل التي تناسب مختلف احتياجات الأعمال، وحلول دفع مبتكرة، وتعزيز إدارة التدفق النقدي. وبالإضافة إلى التطورات الرقمية، يدعم المصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة المالية الشخصية والحلول المصرفية الخاصة بكل قطاع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعليقاً على الجوائز، قال السيد/ طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: "يظل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية للمصرف، نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنويع. ونلتزم بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بإمكانات رقمية متقدمة، واستشارات متخصصة، وشراكات قوية، بما يمكّن الشركات من النمو والنجاح بثقة. ويعكس هذا التكريم من غلوبال فاينانس الثقة التي يوليها عملاؤنا للمصرف، وجهود فريق عملنا المستمرة. وسنواصل تطوير خدماتنا الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز بيئة أعمال قوية وأكثر تنوعاً ومرونة".

وتُكرّم جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المالية المتميزة في الريادة والابتكار؛ ويعد حصول المصرف على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر بمثابة شهادة على نجاحه في تقديم حلول مالية تركز على العملاء وتلبي الاحتياجات المحددة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

