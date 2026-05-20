الدوحة - قطر – أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للأفراد في قطر ضمن جوائز مجلة ذا آشيان بانكر للتميز العالمي في تمويل الأفراد لعام 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، مدفوعة بأدائه المالي القوي، وابتكاراته التي تركز على العملاء، وتقدمه المستمر في مجال التحول الرقمي.

ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مختلف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمراراً لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري.

ويعكس هذا التكريم أيضاً ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعوماً بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، فيما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف 5 ملايين شهرياً، وارتفع إجمالي المعاملات المالية وغير المالية المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء.

ويواصل المصرف تطوير تطبيق جواله الحائز على جوائز، والذي يوفر أكثر من 320 خدمة وميزة، بما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة، والاستفادة من خدمات التمويل والاستثمار، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة أنشطتهم المالية بأمان وكفاءة. كما سجل المصرف نمواً قوياً في المبيعات الرقمية وفتح الحسابات رقمياً، حيث تم تنفيذ أكثر من 50% من مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات فتح حسابات العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية.

وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسرنا الحصول على هذا التكريم من ذا آشيان بانكر كأفضل بنك للأفراد في قطر. وتعكس هذه الجائزة قوة استراتيجيتنا، وتفاني فرق العمل لدينا، والتزامنا المستمر بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة، آمنة، ومجزية لعملائنا. وبينما نواصل رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في قطر، يعزز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير حلول مالية سهلة الوصول لعملائنا عبر القنوات الرقمية."

وتُعد جوائز مجلة ذا آشيان بانكر للتميز العالمي في تمويل الأفراد من بين أكثر برامج التقييم المعياري احتراماً في قطاع الخدمات المالية، حيث تكرّم الريادة والابتكار والأداء في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية.

